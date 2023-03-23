Похоже, стратегия ждунов оказалась проигрышной

Если вы не принадлежите к числу ждунов, которые постоянно находятся в ожидании скидок и чудесного снижения стоимости графических чипов, то уже могли купить себе неплохую видеокарту. Не так важно, что именно привлекло ваше внимание, ведь куда важнее, чтобы видеокарта нравилась лично вам. Ну а ждуны уже много лет страдают, так и не получив возможности выгодной инвестиции в игровой компьютер. Если подумать, что бедолаги ждут уже несколько лет. Давайте считать.

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Итак, в 2020 года пресса трубила о том, что новая серия графических чипов NVIDIA окажется не только быстрой, но и недорогой. Нам обещали выгодные предложения, а в итоге мы получили GeForce RTX 3090 за 1500 долларов и майнеров, расхватывающих видеокарты по любой стоимости. Вакханалия продолжалась полтора года, и только в середине 2022 видеокарты вернулись к рекомендованным ценам. Вот только на носу была новая серия настольной графики, поэтому ждуны предпочли воспользоваться проверенной стратегией. Увы, но ожидание оказалось фатальным, ведь стоимость видеокарт снова выросла, а впереди GeForce RTX 4070 за 750 долларов и GeForce RTX 4060, которая может стоить в районе 500 вечнозелёных. Сегодня мы рассмотрим несколько флагманов прошлого поколения, убедившись в том, что стратегия ждунов оказалась проигрышной.

Начнём с того, что GeForce RTX 4070 Ti стоит около 80 тысяч рублей. Запомните эту цифру, поскольку именно от этой видеокарты NVIDIA мы и будем дальше плясать. А вот теперь посмотрим на старые флагманы. Как видите, за GeForce RTX 3090 Ti просят 100 000 рублей. Важно помнить, что GeForce RTX 4070 Ti быстрее, а перед нами самый быстрый графический чип на рынке прошлого поколения. Именно поэтому все остальные окажутся ещё медленнее. Есть ли причины купить менее скоростную видеокарту на 20 тысяч дороже? Пожалуй, нет. Теоретически, в некоторых задачах вам может понадобиться больше видеопамяти, но в таком случае стоит присмотреться к новинкам, которые на 50% быстрее.

Совершенно неожиданно GeForce RTX 3090 стоит почти 150 тысяч рублей. Получается, что вы платите больше, а получаете меньше. Абсурд. Предположим, что речь о сильно залежалом товаре, который покупался за баснословные деньги. Магазин вложился в видеокарту и теперь не хочет отдавать её дёшево. На самом деле выбора нет, но пока позиция доступна в ожидании того, кто не разбирается в графических чипах и сделает неверный выбор. Не лучше дела идут и у GeForce RTX 3080 Ti. Инсайдеры отмечают, что даже в магазинах США старые флагманы в дефиците, ведь NVIDIA сделала всё возможное, чтобы распродать как можно большее количество таких видеокарт ещё летом 2022 года. Покупать такую видеокарту не стоит, но знать о том, что такие предложения существуют, будет неплохо. Ну и нелишним напомнить о существовании GeForce RTX 3080. Было время, когда в российской рознице эту видеокарту продавали за 53 тысячи рублей, но сегодня всё круто изменилось, а старый флагман стоит всего на несколько тысяч дешевле, чем GeForce RTX 4070 Ti. Если нам не изменяет память, но новинка NVIDIA примерно на 70% быстрее. Делайте правильные выводы.

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Ну и всё это в очередной раз доказывает, что нужно покупать видеокарты тогда, когда проходят распродажи, а не сидеть в ожидании чудес. Как видите, за Radeon RX 6950 XT сегодня просят больше 82 тысяч, тогда как Radeon RX 6900 XT оценивается в 79 тысяч рублей. Обе уступают по быстродействию GeForce RTX 4070 Ti, поэтому не могут рассматриваться для покупки. Летом 2022 года за Radeon RX 6900 XT просили те же 80 тысяч, вот только это было целых 9 месяцев назад. Как видите, цены на старые флагманы не изменились, а некоторые позиции даже стали дороже. Получается, что вы могли всё это купить летом 2022 года, а после спокойно наслаждаться правильным выбором. Сегодня есть более выгодная GeForce RTX 4070 Ti, вот только времени не вернуть. Ну а ждуны снова сидят, надеясь получить щедрое предложение от Дженсена Хуанга. Как мы писали выше, ничего подобного не случится. NVIDIA планомерно выводит видеокарты прошлого поколения из магазинов, поскольку они мешают продажам новинок. Производство старых флагманов остановлено, а на очереди GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3060 Ti, которые будет стоять на пути успешных продаж новых GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4060 Ti.