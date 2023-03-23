Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Почему старые флагманы NVIDIA не дешевеют, а ждуны уже 3 года сидят в ожидании скидок на видеокарты
Похоже, стратегия ждунов оказалась проигрышной
рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

Если вы не принадлежите к числу ждунов, которые постоянно находятся в ожидании скидок и чудесного снижения стоимости графических чипов, то уже могли купить себе неплохую видеокарту. Не так важно, что именно привлекло ваше внимание, ведь куда важнее, чтобы видеокарта нравилась лично вам. Ну а ждуны уже много лет страдают, так и не получив возможности выгодной инвестиции в игровой компьютер. Если подумать, что бедолаги ждут уже несколько лет. Давайте считать.

реклама

Итак, в 2020 года пресса трубила о том, что новая серия графических чипов NVIDIA окажется не только быстрой, но и недорогой. Нам обещали выгодные предложения, а в итоге мы получили GeForce RTX 3090 за 1500 долларов и майнеров, расхватывающих видеокарты по любой стоимости. Вакханалия продолжалась полтора года, и только в середине 2022 видеокарты вернулись к рекомендованным ценам. Вот только на носу была новая серия настольной графики, поэтому ждуны предпочли воспользоваться проверенной стратегией. Увы, но ожидание оказалось фатальным, ведь стоимость видеокарт снова выросла, а впереди GeForce RTX 4070 за 750 долларов и GeForce RTX 4060, которая может стоить в районе 500 вечнозелёных. Сегодня мы рассмотрим несколько флагманов прошлого поколения, убедившись в том, что стратегия ждунов оказалась проигрышной. 

Начнём с того, что GeForce RTX 4070 Ti стоит около 80 тысяч рублей. Запомните эту цифру, поскольку именно от этой видеокарты NVIDIA мы и будем дальше плясать. А вот теперь посмотрим на старые флагманы. Как видите, за GeForce RTX 3090 Ti просят 100 000 рублей. Важно помнить, что GeForce RTX 4070 Ti быстрее, а перед нами самый быстрый графический чип на рынке прошлого поколения. Именно поэтому все остальные окажутся ещё медленнее. Есть ли причины купить менее скоростную видеокарту на 20 тысяч дороже? Пожалуй, нет. Теоретически, в некоторых задачах вам может понадобиться больше видеопамяти, но в таком случае стоит присмотреться к новинкам, которые на 50% быстрее. 

Совершенно неожиданно GeForce RTX 3090 стоит почти 150 тысяч рублей. Получается, что вы платите больше, а получаете меньше. Абсурд. Предположим, что речь о сильно залежалом товаре, который покупался за баснословные деньги. Магазин вложился в видеокарту и теперь не хочет отдавать её дёшево. На самом деле выбора нет, но пока позиция доступна в ожидании того, кто не разбирается в графических чипах и сделает неверный выбор. Не лучше дела идут и у GeForce RTX 3080 Ti. Инсайдеры отмечают, что даже в магазинах США старые флагманы в дефиците, ведь NVIDIA сделала всё возможное, чтобы распродать как можно большее количество таких видеокарт ещё летом 2022 года. Покупать такую видеокарту не стоит, но знать о том, что такие предложения существуют, будет неплохо. Ну и нелишним напомнить о существовании GeForce RTX 3080. Было время, когда в российской рознице эту видеокарту продавали за 53 тысячи рублей, но сегодня всё круто изменилось, а старый флагман стоит всего на несколько тысяч дешевле, чем GeForce RTX 4070 Ti. Если нам не изменяет память, но новинка NVIDIA примерно на 70% быстрее. Делайте правильные выводы. 

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ну и всё это в очередной раз доказывает, что нужно покупать видеокарты тогда, когда проходят распродажи, а не сидеть в ожидании чудес. Как видите, за Radeon RX 6950 XT сегодня просят больше 82 тысяч, тогда как Radeon RX 6900 XT оценивается в 79 тысяч рублей. Обе уступают по быстродействию GeForce RTX 4070 Ti, поэтому не могут рассматриваться для покупки. Летом 2022 года за Radeon RX 6900 XT просили те же 80 тысяч, вот только это было целых 9 месяцев назад. Как видите, цены на старые флагманы не изменились, а некоторые позиции даже стали дороже. Получается, что вы могли всё это купить летом 2022 года, а после спокойно наслаждаться правильным выбором. Сегодня есть более выгодная GeForce RTX 4070 Ti, вот только времени не вернуть. Ну а ждуны снова сидят, надеясь получить щедрое предложение от Дженсена Хуанга. Как мы писали выше, ничего подобного не случится. NVIDIA планомерно выводит видеокарты прошлого поколения из магазинов, поскольку они мешают продажам новинок. Производство старых флагманов остановлено, а на очереди GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3060 Ti, которые будет стоять на пути успешных продаж новых GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4060 Ti.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti получит вычислительную производительность 22 TFLOPs
Названы предполагаемые рабочие частоты GeForce RTX 4060 Ti
Бета-версия Diablo 4 выводит из строя видеокарты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Под Бахмутом заметили украинские Leopard 2 – ожидается наступление и попытка окружить ЧВК «Вагнер»
20
Поставка урановых снарядов Украине усилит тренд на уничтожение запасов оружия на Западе
5
Повышение напряжения до 1,55 В моментально испортило Ryzen 9 7950X3D
5
Почему GeForce RTX 3070 Ti не подходит для игр в 2К, и есть ли более выгодные альтернативы
51
53 смартфона Xiaomi получили официальную прошивку MIUI 14 на базе Android 13
3
Дроны-камикадзе атаковали Севастополь – удар координировал американский шпион RQ-4 Global Hawk
9
Чем Россия может ответить на решение Великобритании поставить Киеву снаряды с ураном
2
Nvidia объявила о прорыве в области вычислительной литографии
7
Польша продолжает входить в тройку крупнейших европейских экспортеров в Россию
1
Украинский военный рассказал о последствиях утечек информации о воздушном пространстве страны
4
Специалисты нашли одну из причин падения fps в ряде современных игр на платформах Intel и AMD
2
Санкции США в сфере литографии вряд ли ограничатся предлагаемыми сейчас мерами
3
CCP Games получила $40 млн на создание блокчейн-игры во вселенной EVE Online
+
Известный оверклокер в прямом эфире сжёг самый быстрый игровой процессор Ryzen 9 7950X3D
6
Российские ученые создали протез левого желудочка сердца для детей
+
Инженеры Tesla долго сопротивлялись решению Илона Маска отказаться от радаров
1
Замечен поезд с расконсервированными T-55 на открытых платформах
21
Почему мы не рекомендуем покупать Core i9-13900KF, и сколько можно сэкономить на старых флагманах
7
Почему Си Цзиньпин так и не позвонил Зеленскому
41
Как не попасть на уловки брендов и сэкономить на покупке GeForce RTX 4090 до 70 000 рублей
7

Популярные статьи

Почему малозаметный Су-57 ВКС РФ вдвое дешевле советского предшественника МиГ 1.42 - Military Watch
6
Почему я больше не прикоснусь к продукции компании Logitech
67
Как сэкономить при сборке игрового компьютера в 2023 году — 5 полезных советов
9
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
84
5 игр типа GTA, о которых вы могли не знать
6
Большая весенняя распродажа легального ПО – лицензионный Windows 11 Pro стоит всего $10.45
Топовый конфиг на RTX 4090 в начале 2023 года
18
Почему визит Си Цзиньпиня в Москву для Украины не предвещает ничего хорошего
16
Видеокарта RTX2060 от Gigabyte в 2023 году - краткий обзор
16
Перед отправкой Киеву советские МиГ-29 вооружат современными ракетами и установят РЛС от ЗРК NASAMS
+

Сейчас обсуждают

KremlinGremlin
20:59
В чорных пакетах их в Африку повезут или как?
Пригожин планирует переброс ЧВК «Вагнер» в Африку - Bloomberg
Bernigan
20:58
В чём глупость дегрод? Карты сдохли от Гигабит? Почему? Наверное потому это дерьмо, а не карты, раз от других производителей не сдохли, логику включи и не пиши мне ничтожная тварь. Как же я ненавижу т...
Бета-версия Diablo 4 выводит из строя видеокарты
Bernigan
20:52
Да дурачок, то были скорее всего какие нибудь иглы, а не аорусы, или недалеко ушедшие от иглов средняки, которые судя по обзорам даже 3050 плохо охлаждают. И сдохли карты из за некачественной компонен...
Бета-версия Diablo 4 выводит из строя видеокарты
dimon_volkov
20:49
И опять 8 гб... Даже 12 гигов 3060 сейчас едва хватает, какие нах 8? Ну и на что эта поделка вообще годна? Столько лет бл прошло, игры, технологии идут вперёд, а они всё жмотят на память, причём в это...
Gigabyte подтвердила разработку RTX 4070 с 12Gb и RTX 4060 с 8Gb памяти
TM1
20:46
хороший обзор, спасибо. Ширина рамки указана 2мм - это только пластик или от внешнего края рамки до изображения? Померяйте - это важно, когда 3 экрана рядом.
Обзор и тестирование игрового монитора Mastero C2722H
Vadim Iljin
20:46
слышь "знаток" ответь на один простой вопрос- кто по пьяне собирает компьютеры? Хотя похоже ты и сейчас не свежего ума судя по орфографии
Обзор полезных мелочей и инструментов для компьютера, которые я собирал 20 лет
dimon_volkov
20:39
Мозги бы вам купить...
Курс биткоина подорожал на 25%: почему начинают расти цифровые валюты
Chato-b0t
20:35
Потому что цэ - очередная зелотина.
Почему старые флагманы NVIDIA не дешевеют, а ждуны уже 3 года сидят в ожидании скидок на видеокарты
Китя.
20:28
UWQHD это уже 3440х1440 это 3К. а 2К это 2560х1440.
Компания ByteDance, владеющая TikTok, намерена добиться углеродной нейтральности к 2030 году
aribetdetka
20:26
Киберпанк пройден три раза со всеми возможными ачивками и сюжетными поворотами. К чему этой игре ретрейсинг вместо сюжетных дополнений или полноценной второй части? Типа мы не успели все сделать, а ту...
Cyberpunk 2077 обзаведётся особо продвинутым режимом рейтрейсинга уже 11 апреля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем