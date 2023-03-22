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Почему GeForce RTX 3070 Ti не подходит для игр в 2К, и есть ли более выгодные альтернативы
GeForce RTX 3070 Ti имеет всего 8 Гб видеопамяти, что критически мало, ведь видеокарту вы покупаете на несколько лет
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Даже у тех, кто может позволить себе GeForce RTX 4090 бывают минуты, когда нужно определиться с целесообразностью инвестиций в такой дорогой графический чип. Не всегда самый очевидный выбор оказывается верным, ведь где-то на соседней полки лежит Radeon RX 7900 ХТХ, стоимость которой на 40 тысяч меньше, а производительность разнится не более, чем на 10%. Но это с учётом покупки дорогостоящего процессора, поэтому многие геймеры и вовсе увидят разницу до 5%, что не окажет никакого влияния на игровой процесс.

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Стоит понимать, что такие дорогие видеокарты интересны всего нескольким процентам любителям компьютерных игр. И дело не только в цене, ведь причина в том, что многих такая мощь просто излишня. Речь о геймерах, которые владеют мониторами с разрешением 2К, а значит не нуждаются в видеокартах за 140 тысяч рублей. Сегодня мы подумаем о том, что выбрать для 2К, пытаясь найти наиболее выгодные решения.

Почти 60 тысяч просят за GeForce RTX 3070 Ti. Рубль постепенно дешевеет, а значит и цены также медленно, но очень уверенно ползут вверх. Ещё недавно за эту видеокарту просили 57 тысяч, а сегодня приходится выложить на целых 3 тысяч больше. Если вы полагаете, что это не большая проблема, то берите GeForce RTX 3070 Ti, ведь она обладает отличной производительностью и точно понравится тем, кто привык запускать игры на максимальных настройках графики. Для такой цены 8 Гб видеопамяти – это маловато, но NVIDIA не горела желанием в прошлом поколении одаривать геймеров высоким потенциалом, поэтому со временем просто придётся снижать настройки графики.

На 10 тысяч меньше придётся заплатить за GeForce RTX 3070. Здесь всё те же 8 Гб видеопамяти и небольшая потеря быстродействия, что не приведёт к катастрофическому падению количества кадров в секунду. Помните о том, что потенциал GeForce RTX 3070 ниже, чем у старших графических чипов, а значит и жизненный цикл окажется не таким продолжительным. Как мы уже писали выше, многое зависит от того, насколько вы готовы снижать графические настройки. Если вы не принадлежите к бескомпромиссным геймерам, то можно не думать об апгрейде как минимум 3 года.

Ну и очень неплохо себя показывает GeForce RTX 3060 Ti. Здесь скорость ещё меньше, но и цена ощутимо ниже. Получается, что вы можете сэкономить, выбрав изначально средние настройки графики в требовательных играх. Если использовать технологию масштабирования, то игры и вовсе можно гонять на максималках, ну а учитывая экономию в 20 тысяч рублей по сравнению с GeForce RTX 3070 Ti, большинство геймеров выберет именно GeForce RTX 3060 Ti.

Ну а поскольку свет клином на NVIDIA не сошёлся, мы предлагаем рассмотреть продукцию AMD. Первая видеокарта, которая бросается нам в глаза – это Radeon RX 6800. Перед нами прямой конкурент GeForce RTX 3070 Ti, с той лишь разницей, что видеокарта AMD быстрее и может похвастать 16 Гб видеопамяти. Если вы до сих пор не знали о том, что дела на рынке пользовательской графики обстоят именно так, то советуем перестать читать проплаченных блогеров и маркетологов. Radeon RX 6800 значительно лучше ещё и потому, что обладает отличным потенциалом, ну а разумные геймеры уже сделали верный выбор.

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Помните о том, что не все видеокарты AMD одинаково выгодны. Например, Radeon RX 6750 ХТ явно переоценена, поскольку уступает GeForce RTX 3070 по быстродействию. Согласимся, что Radeon RX 6750 ХТ подкупает 12 Гб видеопамяти, но в данном случае это только половина успеха, тогда как для победы над NVIDIA требуется все две составляющие. Именно поэтому рекомендуем купить Radeon RX 6700 ХТ. Как видите, эта видеокарта выступает прямой конкуренткой для GeForce RTX 3060 Ti, ну а здесь всё говорит в пользу красных. Radeon RX 6700 ХТ не только быстрее, но и предлагает всё те же 12 Гб видеопамяти, что окажется приятным сюрпризом для геймеров. Представьте себе, что через год начнут выходить требовательные игры, в которых даже в 2К вам будет тесно с 8 Гб видеопамятью. GeForce RTX 3060 Ti быстро сойдёт с дистанции, ну а Radeon RX 6700 ХТ будет вытягивать игры только потому, что имеет запас видеопамяти.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 3070 ti
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