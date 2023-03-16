Сегодня видеокарты AMD не только дешевле, но и намного быстрее аналогичных по цене продуктов, которые предлагает NVIDIA

Многие эксперты предполагали, что по итогам 2022 года NVIDIA продемонстрирует сильное падение спроса на видеокарты. Точных цифр в прессе нет, но результат оказался более оптимистичным, а прибыль выше, чем можно было ожидать. При этом заметно снижение прибыли с настольного сегмента с явным уклоном в сторону облачных технологий. Ну а если судить по новой ценовой политике Дженсена Хуанга, то компания намерена повысить маржу за счёт тех, кто ещё не ушёл на игровые приставки.

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Кстати, на консоли уходит немало геймеров, о чём говорит один из отчётов Sony. Японская корпорация отмечает, что из 33 миллионов игровых приставок около 30% новичков, которые никогда не владели консолью до этого. Ну а здесь основную прибыль получает AMD, которая отгружает процессоры и видеокарты для создания приставок. Может показаться, что успешная компания должна быть успешной везде, вот только продавать настольные графические чипы у Лизы Су не получается. Сложно сказать, что вообще сегодня творится в застенках AMD, ведь есть неплохой шанс наладить выпуск недорогих видеокарт, пока Дженсен Хуанг пытается бить по геймерам высокими ценами. Разбираться в причинах пассивности красных будем в одном из следующих материалов, а сегодня изучим некоторые предложения, которые намного выгоднее того, что предлагает NVIDIA.

Если вы хотите получить мощную видеокарту, а разрешение вашего монитора составляет 2К, то мы советуем взять Radeon RX 6750 XT. Эта видеокарта имеет всё необходимое для того, чтобы обеспечить вам отличную производительность по разумной цене. Radeon RX 6750 XT справится даже с самыми требовательными новинками, а огромным её достоинством несомненно является 12 Гб видеопамяти. Некоторые геймеры уверяют, что даже 8 Гб сегодня хватает с головой. Что же, любителям танков даже 4 Гб за глаза, но стоит только запустить несколько новых блокбастеров, как вы тут же заметите, что в некоторых сценах игра умудряется сжигать под 10 Гб. Именно поэтому советуем брать Radeon RX 6750 XT, ведь у NVIDIA в этом ценовом диапазоне всего 8 Гб.

Сэкономить 6500 рублей вам поможет Radeon RX 6700. Видеокарта вообще не должна была попасть на рынок, поскольку долгое время считалась эксклюзивной и доставалась только майнерам. Мало того, производители и вовсе не хотели признавать, что выпускают специальный графический чип для добычи Эфира. В какой-то момент майнинг стал невыгоден, а в результате вы можете купить Radeon RX 6700 по хорошей цене. Вообще, в 2023 году хороших цен нет и не будет, а эта видеокарта – это своеобразный компромисс, которые позволит вам немного сэкономить, оставив возможность запускать игры в 2К. Здесь 10 Гб видеопамяти, что на фоне GeForce RTX 3060 Ti очень неплохо.

Radeon RX 6650 XT – это очередной шаг вниз, позволяющий вам купить перспективную видеокарту с минимальными требованиями к компьютеру. Здесь скромная 128-битная шина, которая может показаться неуместной, но в данном случае главное не цифры, а реальная производительность. И вот здесь Radeon RX 6650 XT радует, поскольку может легко потягаться с GeForce RTX 3060 Ti, но стоит на целых 10 тысяч рублей дешевле. За счёт указанной выше 128-битной шины удалось добиться низкого энергопотребления, что позитивно скажется на требованиях к блоку питания. Даже если у вас не самый новый компьютер, проблем с питанием не возникнет.

Вы уже поняли, что возможность сэкономить за счёт покупки менее скоростного графического чипа – это неплохое решения для тех, у кого есть острая нехватка финансов. Может показаться, что 5 тысяч рублей – это не такая большая сумма, вот только в реальности многие геймеры задумаются о том, стоит ли вообще переплачивать. Мы рекомендуем присмотреться к Radeon RX 6600, ведь эта видеокарта позволит вам запускать любые игры в 1080р, обладает неплохим потенциалом и жизненным циклом в 3-4 года.

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Ну а если денег очень мало, а играть хочется, можно купить Radeon RX 6500 ХТ. Вы удивитесь, но даже на этой видеокарте можно запускать игры в 1080р. Придётся использовать технологию масштабирования, но ведь мы говорим о продукте за 15 тысяч рублей, что ровно в 2 раза дешевле указанной выше Radeon RX 6650 XT. Согласитесь, что геймеры должны иметь выбор, ну а если вы предпочитаете танки и стрелялки, то больше и не требуется.