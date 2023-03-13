Предполагается, что Sony может начать продажи консоли уже в 2027 году

Не так давно Sony опубликовала довольно объёмный отчёт, посвящённый успехам компании в 2022 году. Были затронуты игры, доходы, полученные от сервисов и многие другие ключевые нюансы. Ну а аналитики отмечают, что в первую очередь нужно обращать внимание на аудиторию геймеров, имеющую на руках консоли последнего поколения. Несмотря на то, что владельцев PlayStation 4 в мире насчитывается больше 120 миллионов, основной упор делается на тех, кто купил или планирует купить новую PlayStation 5. Игровая приставка прошлого поколения уже не справляется со сложными тейтлами и не обеспечивает поддержки трассировки лучей. Ну а поскольку Sony стремится упростить задачи разработчикам игр и обеспечить готовый продукт более качественной графикой, то в ближайшие годы будут предприниматься усилия, позволяющие убедить как можно больше владельцев PlayStation 4 купить новую консоль.

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Приводятся любопытные факты. Так, 30% всех владельцев PlayStation 5 составляют новички, которые ранее никогда не владели игровыми приставками Sony. Предполагается, что это геймеры с персональных компьютеров, уставшие от высоких цен на видеокарты. А вот общее количество отгруженных приставок нового поколения не впечатляет, поскольку на начало 2023 года было реализовано чуть больше 32 миллионов единиц. Предполагается, что за 2023 год удастся реализовать невероятные 30 миллионов штук, а до 31 марта 2024 года (кончается финансовый год) общее число проданных приставок нового поколения достигнет 68 миллионов единиц. Планы выглядят амбициозными, а руководство японской корпорации сетует на то, что темпы двух последних лет были не такими высокими, как предполагалось ранее. Причина в дефиците, с которым столкнулись крупные полупроводниковые компании. Поскольку сегодня поставки налажены, то с начала 2023 года фиксируется рост продаж PlayStation 5 в Японии более чем на 450%.

А между тем в ходе очередного разбирательства относительно поглощения игровой студии Activision Blizzard корпорацией Microsoft обнаружились крайне любопытные факты. Напомним, Sony является одним из самых больших противников слияния, уверяя антимонопольные комитеты нескольких государств в том, что процедура повлечёт за собой получение дополнительных преимуществ для одного из производителей игровых приставок. Доводы звучат достаточно логично, ну а пока вердикт не вынесен, стороны предпринимают все усилия для блокировки или одобрения сделки. В итоге в руки Управления по конкуренции и рынкам (CMA) попали секретные документы, которые не должны были выносится за пределы Sony. Так вот, инсайдеры как следует покопались в отчётах регулятора и пришли к выводу, что PlayStation 6 выйдет в 2027 году. Якобы, договор между Activision Blizzard и Sony на выход культовой серии Call of Duty подписан до 2027 года, а значит японская корпорация изначально указала такую дату, поскольку намерена в 2027 году порадовать геймеров консолью следующего поколения.

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На самом деле выводы кажутся притянутыми за уши, но есть и другие факты. К примеру, PlayStation 2 и PlayStation 3 выходили спустя 6 лет после релиза приставки предыдущего поколения, ну а PlayStation 4 и PlayStation 5 перешли на 7-летний срок. Не исключено, что PlayStation 6 ждёт та же участь. Раз уж речь зашла о Call of Duty, то стоит напомнить, что Sony опасается потерять доступ к этой и другим сериям, которые в какой-то момент могут стать эксклюзивными для Microsoft, а значит будут доступны на ПК и игровой приставке Xbox. Похоже, Софтверный гигант пошёл по стопам японской корпорации. Если вы не в курсе, то Sony достаточно давно скупает перспективные студии, после чего популярные тайтлы становятся эксклюзивными для PlayStation. Обычным геймерам всё это невыгодно, а значит движение, которое избрала Microsoft, может обернуться не только против японцев, но и вынудить многих любителей компьютерных игр иметь в запасе не только приставку, но и компьютер.