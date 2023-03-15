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Инсайдеры назвали цену GeForce RTX 4070 – за премиальную версию попросят от 800 долларов
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Жадность Дженсена Хуанга не знает границ. Всё началось давно, а желание зарабатывать больше денег не даёт спать основателю NVIDIA ещё со времён появления первых графических чипов серии Titan. Но если тогда это был эксперимент, а количество энтузиастов оставалось на низком уровне, то сегодня 1600 долларов считается стартовой целой для тех, кто хочет получить самый быстрый графический чип на планете. Эксперты уже несколько поколений последовательно критикуют курс Дженсена Хуанга на повышение стоимости видеокарт, но пока подобные заявления ни к чему не привели. Ну а в 2022 году NVIDIA превзошла себя. Так, цены были подняты на какой-то нереальный уровень, что стало неприятным сюрпризом для тех, кто планировал купить видеокарту нового поколения. К примеру, GeForce RTX 4080 предлагается от 1200 долларов, хотя вышедшая 2 года назад и занимающая аналогичное позиционирование GeForce RTX 3080 стоила 700 долларов. 

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GeForce RTX 4090 не подорожала, но даже сегодня вы не найдёте эту видеокарту в США дешевле 1800 долларов. GeForce RTX 4070 Ti продаётся за 800 долларов, а на календаре уже середина марта. Даже в прошлом поколении к этому моменту появилось больше графических чипов, что говорит о попытке Дженсена Хуанга как можно дольше удерживать цены на высоком уровне. Логика основателя NVIDIA понятна, но может сыграть с ним злую шутку, ведь продукцию нужно продавать, а многие геймеры переходят на игровые консоли. При этом рынок сжимается, а в результате такая спорная стратегия может привести к тому, что покупать игровую продукцию станет некому. Теоретически, мы должны были уже увидеть несколько графических чипов. Это: GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060. Вот только появление любой из таких видеокарт приведёт к необходимости снижать стоимость на видеокарты предыдущего поколения, а старине Хуангу ой как не хочется этого делать. 

Похоже, основатель NVIDIA пошёл ва-банк, ведь сегодня в прессу попала информация о рекомендованной стоимости GeForce RTX 4070. По данным инсайдеров из Moore's Law is Dead (дают довольно точные прогнозы и славятся реальными утечками), ожидается появление сразу двух версий такого графического чипа. Первый получит цену в 750 долларов и будет считаться эталонным. Но есть так называемый премиальный, за который производители будут просить от 800 долларов. И в этот самый момент начинает казаться, что Дженсена Хуанга уже не остановить. Похоже, он окончательно оторван от реальности, поскольку не осознаёт, что такая видеокарта никогда не будет продаваться в заметных количествах. За несколько месяцев после своего старта GeForce RTX 4070 Ti установлена на 0.18% всех игровых систем в Steam, тогда как GeForce RTX 4080 за 4 месяца умудрилась занять 0.20%. Это настоящий провал, но NVIDIA не видит этого, забывая свериться с информацией о том, сколько обычно платят обычные геймеры за массовые видеокарты.

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Эксперты предполагают, что GeForce RTX 4070 окажется близка по уровню производительности к GeForce RTX 3080, но может оказаться немного быстрее, в некоторых играх приближаясь по скорости к GeForce RTX 3080 Ti. Как бы там ни было, это всё равно меньше, чем предлагает GeForce RTX 4070 Ti, а просить за подобную видеокарту 800 долларов – это настоящий грабёж. Инсайдеры сообщают, что эмбарго на публикацию игровых тестов снимут 12 апреля. При этом нам покажут только те модели, которые соответствуют эталонной GeForce RTX 4070. Что до премиальных, то узнать о мощи под капотом у этих элитных графических чипов, удастся после 13 апреля. В этот момент можно было бы посмотреть в сторону AMD, ведь лучшего времени для нанесения удара по зарвавшемуся противнику и не придумать. Вот только Лиза Су спокойно смотрит на происходящее и не собирается мешать своему родственнику обирать геймеров до нитки. Не спрашивайте, когда начнутся продажи графических чипов серии Radeon RX 7800, Radeon RX 7700 и Radeon RX 7600. Вначале, Дженсен Хуанг выпотрошит наши карманы, а после Лиза Су придёт на пустующий рынок с большим опозданием. 

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#видеокарты #geforce rtx 4070
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