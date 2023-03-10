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Почему РФ не наносит ударов «Кинжалами» по центрам принятия решений в Киеве – версия полковника РФ

США несколько раз за последние десятилетия проводили подобные спецоперации, но всегда начинали с правительства и президента
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Стоит признать, что Россия начала СВО не имея никакого опыта проведения соответствующих операций. А между тем США за последние 30 лет уже не раз демонстрировали миру, как должен выглядеть захват другой страны с принуждением руководства к переговорам. Есть два простых примера в виде Сербии и Ирака. В каждом из случаев всё начиналось с крылатых ракет, которыми били по тем или иным объектам. Кажется, что сходство между действиями РФ и США просматривается, но это не так. В первые же часы наносились удары по правительственным зданиям, следом поражался энергетический сектор и все доступные каналы связи. Одновременно с этим выбивались военные объекты, а с ними и любые противоракетные средства. Массированный обстрел продолжатся до тех пор, пока небо не становилось безопасным для авиации, а после в дело вступали бомбардировщики. 

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Американцы сбрасывали на казавшиеся им опасными объекты планирующие бомбы, что позволяло парализовать любые попытки государства оказывать эффективную оборону. Когда принималось решение о высадке десанта и пехоты, основная часть сопротивления была подавлена, а небольшие очаги добивались силами на несколько порядков превосходящих по числу и силе применяемого оружия. Шансов у сопротивляющихся не было, но прежде чем всё это происходило, оба государства лишались возможности принимать те или иные политические решения. Политики прятались в бомбоубежищах, а президент выходил на связь из секретного бункера. Фактически, сопротивление было сломлено в первые же часы, ну а СВО пошла по другому сценарию. Как вы знаете, президент Украины не только нигде не прячется, но и чуть ли не каждую неделю принимает у себя гостей, от Байдена, до главы НАТО и других высокопоставленных европейских лидеров и политиков. 

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В США и вовсе на эту тему посмеиваются, рассказывая о том, что Россия дала некие обещания, которые обязана выполнять. Нам с вами сложно судить о сути подобных договорённостей, ведь мы не знаем ничего о внешней политике, но тот факт, что Россия могла бы давно завершить СВО, не вызывает сомнений. Например, утром 9 марта Россия запустила по Киевской области сразу 6 «Кинжалов». Это одна из самых быстрых сверхзвуковых ракет на планете, которую не только невозможно остановить, но и заметить. Сообщалось, что были поражены некие цели, представляющие опасность для России, но гадать здесь не только бесполезно, но и глупо. Какая разница, что в данном случае поразили «Кинжалы», когда уже год многие эксперты не могут понять, почему правительство Украины свободно передвигается и принимает решения, наносящие вред России на мировом уровне. Не говоря уже о том, что была проведена мобилизация, в результате чего с обеих сторон погибли сотни тысяч человек. 

Мы не берёмся утверждать, что знаем причины, ведь это не так, ну а на этот раз приведём мнение Анатолия Матвийчука, получившего известность в качестве главреда ANNA-NEWS. Журналисты Pravda.Ru задались вопросом, почему центры принятия решений до сих пор не поражены, хотя именно это действие кажется самым логичным? По словам Матвийчука, есть все основания полагать, что Москва надеется на возобновление переговоров. Если нанести удар по центрам принятия решений, то договариваться будет просто не с кем. Точно такая же ситуация и с другими гражданскими объектами в Киеве, которые сегодня работают против России и в понимании логики военных операций должны были поражаться в первую очередь. Судя по всему, Москва не хочет окончательно разрушать работу социальных, правительственных и других учреждений, поэтому продолжает наносить болезненные, но не критические удары. 

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Также эксперт отметил, что удар по Верховной Раде ничего не решит, ну а последствия для городской застройки будут плачевными. Похоже, президент Украины прекрасно осознаёт происходящее, а мы добавим, что центры принятия решений всё равно находятся не в Киеве. Теоретически, можно добиться определённых результатов в случае уничтожения управляющей верхушки в Киеве, но просчитать последствия слишком сложно, а значит пока командование РФ предпочитает использовать другие способы воздействия. Конфликт затягивается, а поставки вооружения со стороны Европы и США увеличиваются. Сложно сказать, сколько времени ещё будет длиться СВО. Не исключено, что мирные инициативы будут решаться только в конце 2024 года, когда состоятся выборы президента в США. Надеяться на правильного кандидата России не приходиться, поскольку Трамп уже шёл с лозунгами на разоружение и мирные соглашения. Вот только в тот раз всё ничем не закончилось, а значит перспективы ударов по центрам принятия решений в Киеве с повестки дня не снимаются.

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