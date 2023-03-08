Увы, но ничего лучше GeForce RTX 4070 Ti пока нет

Если вы ещё не устали изучать статистику Steam по видеокартам, то самое время рассмотреть некоторые детали, которые позволят нам составить общую картину происходящего на рынке. Прежде всего мы с вами выяснили, что GeForce RTX 3060 является самым популярным графическим чипом среди геймеров. Если считать настольную и мобильную версию, то за 2 года видеокарта стала доступна 9% от всех любителей компьютерных игр. Это очень солидная цифра, которая будет только увеличиваться, а значит GeForce RTX 3060 может повторить успех легендарной GeForce GTX 1060.

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Ну а после мы пришли к выводу, что дела у NVIDIA идут из рук вон плохо. За 4 месяца после релиза нового поколения настольной графики фиксируются минимальные продажи, а вся рекламная шумиха – это очередной неудавшийся маркетинговый ход Дженсена Хуанга. Почитать о том, насколько плохо дела идут у новых флагманов вы можете по ссылке, ну а сегодня мы разберёмся в другом вопросе. Давайте попытаемся подыскать альтернативные решения GeForce RTX 4070 Ti, о чём и поговорим ниже.

Как вы могли слышать, GeForce RTX 4070 Ti представляет собой самый недорогой флагман нового поколения, который был представлен NVIDIA. Время идёт, а ничего другого в продажу не поступает, а значит приходится делать сложный выбор. Если вы привыкли переходить к тактике ждуна, то самое время отложить покупку GeForce RTX 4070 Ti на потом, ну а мы отметим, что эта видеокарта способна справляться с играми в разрешении 4К, где ваш компьютер будет чувствовать себя как рыба в воде. Самое главное не продешевить с процессором, на у ответ на этот вопрос вы можете найти здесь. GeForce RTX 4070 Ti далека от идеала, поскольку стоит намного дороже, чем могут себе позволить заплатить обычные геймеры. Красная цена такой видеокарты не выше 50 тысяч рублей, но сегодня рыночная конъюнктура играет против геймеров.

А теперь рассмотрим GeForce RTX 3080. Когда флагман 2020 года только появился в продаже, за эталонную версию просили около 60 тысяч рублей. Майнеры быстро всё раскупили, но видеокарта по такой цене была доступна. Спустя два года курс рубля остался прежним, а стоимость старого флагмана почему-то пошла вверх. У нас нет никаких объяснений происходящему, поэтому советуем вам просто проходить мимо. Пусть вас не смущает тот факт, что GeForce RTX 3080 дешевле GeForce RTX 4070 Ti. На самом деле между ними около 30% разрыва в чистой производительности в играх.

GeForce RTX 3070 Ti можно было бы назвать идеальным решением для тех, кто подбирает видеокарту для монитора с разрешением 2К. Согласно той же статистике Steam, более продвинутое 4К могут себе позволить не больше 4% всех геймеров, а значит именно 2К претендует на звание народного. GeForce RTX 3070 Ti позволяет запускать любые игры, не думая о зависаниях и нехватке производительности. Видеокарта очень хороша и могла бы рекомендоваться как оптимальное решение, если бы ни одна мелочь. Многие из нас покупают видеокарты на 4 года и больше. Ну а GeForce RTX 3070 Ti включает 8 Гб видеопамяти, а значит может разочаровать вас уже в 2024 году, когда потребуется больше памяти.

Если вы полагали, что высокие цены на старые флагманы есть только у NVIDIA, то сильно ошибались, ведь дела у AMD ничуть не лучше. Например, за Radeon RX 6900 XT просят 80 тысяч рублей. На первый взгляд эта видеокарта кажется лучше, чем указанная выше GeForce RTX 4070 Ti, вот только далеко не все решается одним количеством видеопамяти. Да, у GeForce RTX 4070 Ti на 4 Гб меньше, но в играх видеокарта NVIDIA быстрее, а 12 Гб – это не так мало, чтобы стоило переживать. Правильно было бы выставить Radeon RX 6900 XT за 65 тысяч и дешевле, но рынок пока не готов к такой щедрости, а магазины распродают оставшиеся на складах старые флагманы тем, кто не разбирается в видеокартах.

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Ничуть не лучше дела обстоят с Radeon RX 6800 XT. Согласимся, что GeForce RTX 3080 и дороже и медленнее, но в данном случае обе видеокарты не вписываются в свои ценовые категории. Скорее всего, мы бы уже давно увидели реальные скидки, но NVIDIA и AMD искусственно затягивают с выпуском графически чипов средневысокого и среднего ценового сегментов. Предполагается, что GeForce RTX 4070 заглянет к нам не раньше середины апреля, ну а подарков от красных ждать и вовсе не стоит.