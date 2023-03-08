GeForce GTX 1060 демонстрирует очень неплохие показатели, но есть нюанс

Судя по данным Steam, уже через несколько месяцев легендарная GeForce GTX 1060 сместится со второго места самых популярных видеокарт. В конце 2022 года этот графический чип потерял первое место, а уже к концу 2023 может вылететь из первой тройки. На самом деле ситуация выглядит любопытно, ведь GeForce GTX 1650 с большим трудом вышла на первое место, при этом бюджетной видеокарте это удалось сделать только потому, что производство GeForce GTX 1060 давно остановлено. Получается не совсем честное соревнование, ну а если внимательно приглядеться к цифрам, то GeForce RTX 3060 уже давно обошла всех конкурентов. Как видите, отдельно указывается настольный графический чип и мобильная версия, которая устанавливается в ноутбуки. Выходит, что 9% всех геймеров уже сидят на новой GeForce RTX 3060, а со временем количество любителей компьютерных игр, получивших доступ к трассировке лучей по разумной стоимости, будет только расти.

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И всё же, сегодня мы изучим старушку GeForce GTX 1060, рассмотрев её потенциал спустя почти 7 лет после выхода. Согласитесь, что срок довольно солидный, а для видеокарты и вовсе критичный. Протестировать старушку решили блогеры с канала RandomGaminginHD, а на этот раз методика не вызывает удивления. Напомним, обычно тесты даже старых видеокарт проводят на скоростных процессорах последних лет. Мало того, многие и вовсе предпочитают прогонять даже жутко устаревшие графические чипы на флагманах. Например, на Core i9-13900K. Обычные геймеры смотрят на довольно неплохие показатели в играх, а после отправляются на вторичный рынок. Покупают видеокарту по очень привлекательной цене, но не получают указанного в тесте фрамрейта. На этот раз в качестве процессора был выбран доступный Core i5-12400F, а с оперативной памятью не проводилось никаких манипуляций. Всё как в жизни. Обойдёмся без скриншотов, ведь изучить всё своими глазами вы можете в ролике ниже, ну а мы обсудим результаты. Отметим, что все игры работали в разрешении 1080р, но для некоторых использовалась технология масштабирования FSR, о чём мы напишем ниже.

В Call of Duty Modern Warfare 2 удалось выбить 68 кадров в секунду с настройками масштабирования Balanced (баланс). Картинка чёткая, а проблем с графикой и падения количества кадров в секунду мы не заметили.

удалось выбить 68 кадров в секунду с настройками масштабирования Balanced (баланс). Картинка чёткая, а проблем с графикой и падения количества кадров в секунду мы не заметили. Cyberpunk 2077 пришлось запускать с низкими настройками графики и одновременно с масштабированием, поставив ползунок на Quality (качество). В результате удалось получить неплохую картинку и 62 кадра в секунду. Это очень неплохо, ведь речь идёт о старушке GeForce GTX 1060, которая доступна даже самым небогатым геймерам.

пришлось запускать с низкими настройками графики и одновременно с масштабированием, поставив ползунок на Quality (качество). В результате удалось получить неплохую картинку и 62 кадра в секунду. Это очень неплохо, ведь речь идёт о старушке GeForce GTX 1060, которая доступна даже самым небогатым геймерам. В Fortnite настройки масштабирования и вовсе были выставлены на High, что не помешало добиться немалых 67 кадров в секунду. Стоит отметить, что в этой игре можно было бы и вовсе обойтись без FSR. В этом случае фрамрейт остановился бы на отметке 40-50 fps на средних настройках графики.

настройки масштабирования и вовсе были выставлены на High, что не помешало добиться немалых 67 кадров в секунду. Стоит отметить, что в этой игре можно было бы и вовсе обойтись без FSR. В этом случае фрамрейт остановился бы на отметке 40-50 fps на средних настройках графики. А вот Red Dead Redemption 2 более требовательна к железу, поэтому даже с настройками масштабирования Medium вышло всего 56 кадров в секунду. Заметим, что благодаря технологии FSR картинка во всех играх выглядит очень неплохо, позволяя геймерам получать доступ даже к самым прокачанным блокбастерам последних лет.

более требовательна к железу, поэтому даже с настройками масштабирования Medium вышло всего 56 кадров в секунду. Заметим, что благодаря технологии FSR картинка во всех играх выглядит очень неплохо, позволяя геймерам получать доступ даже к самым прокачанным блокбастерам последних лет. В The Witcher 3 можно и вовсе обойтись без масштабирования, получив 71 кадр в секунду. Для этого настройки графики были установлены на средневысокие, что не только гарантировало красивую картинку, но и стабильный фрамрейт.

можно и вовсе обойтись без масштабирования, получив 71 кадр в секунду. Для этого настройки графики были установлены на средневысокие, что не только гарантировало красивую картинку, но и стабильный фрамрейт. В Marvel's Spider-Man Remastered без масштабирования никак. С настройками Medium игра выдала средние 65 кадров в секунду, радуя глаз приличной картинкой и стабильным фрамрейтом. Без досадных просадок.

без масштабирования никак. С настройками Medium игра выдала средние 65 кадров в секунду, радуя глаз приличной картинкой и стабильным фрамрейтом. Без досадных просадок. Фанатов Elden Ring с небольшим бюджетом может привлечь возможность поиграть в эту игру даже на старой видеокарте. С настройками масштабирования High количество кадров подпрыгнуло до 60 единиц, а значит самое время окунуться в ставшую культовой игру.

с небольшим бюджетом может привлечь возможность поиграть в эту игру даже на старой видеокарте. С настройками масштабирования High количество кадров подпрыгнуло до 60 единиц, а значит самое время окунуться в ставшую культовой игру. В Hogwarts Legacy технология FSR с настройками Medium выдаёт 55 кадров в секунду, что очень прилично, ведь мы имеем дело с самой новой игрой, отличающейся высокими требованиями и открытым игровым миром. Ну а в Forza Horizon 5 с настройками High счётчик fps поднялся до 70 кадров в секунду. Выводы очевидны, а значит слухи о преждевременной кончине GeForce GTX 1060 сильно преувеличены.

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