GeForce RTX 3060 в российской рознице стоит очень дорого и не кажется нам выгодной

Несколько дней была опубликована свежая статистика Steam, позволяющая сделать выводы о том, какие видеокарты покупали геймеры в феврале 2023 года. Что примечательно, на первое место с огромным отрывом вышла GeForce RTX 3060. Судя по всему, в прошлом месяце наблюдался настоящим бум спроса на этот графический чип, что может быть связано с несколькими причинами.

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Во-первых, NVIDIA так и не анонсировала новых видеокарт текущего поколения. Теоретически, уже должны были начаться продажи GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4060 Ti, но пока инсайдеры публикуют спорные слухи, указывая на нежелание Дженсена Хуанга скидывать цены на находящиеся в продаже графические чипы предыдущего поколения. Во-вторых, стоимость видеокарт всё равно снижается, поскольку спрос на флагманы оказался ниже рыночных ожиданий. Ну а в итоге именно GeForce RTX 3060 стала одной из самых выгодных видеокарт.

Сегодня мы с вами изучим, насколько эта видеокарта выгодна в российской рознице. Изучим позиционирование GeForce RTX 3060 и доступные альтернативы. Начнём с GeForce RTX 3060 Ti, купить которую вы можете за 37 670 рублей. Учтите, что это не какая-то там Palit, а тот самый желанный MSI, о котором грезят все любители компьютерных игр. На видеокарте присутствует стандартная система охлаждения, что достаточно для отвода тепла, ну а быстродействие GeForce RTX 3060 Ti позволит вам запускать даже требовательные новинки в 2К. Настройки лучше поставить на высокие и средневысокие, ну а трассировку лучей либо отключить, либо играть только с активированной технологией DLSS. Что поделать, без масштабирования можно обойтись только с видеокартами от 80 тысяч рублей.

И вот здесь самое время перейти к GeForce RTX 3060. Как видите, в продаже есть сразу 2 видеокарты, одна из которых стоит 29 тысяч, тогда как другая – 32 тысячи рублей. Скажем честно, ни одна из них не тянет на выгодное предложение, поскольку менее дорогая – это урезанный вариант, который получил скромную шину на 128 бит, ну а видеокарта за 32 тысячи – это обычная версия с 12 Гб видеопамяти. Если вам так сильно хочется сэкономить 5 тысяч рублей, то берите вторую, но мы не рекомендуем, поскольку экономисты потеряют не меньше 15% чистой производительности на ровном месте (по сравнению с GeForce RTX 3060 Ti). Если с деньгами сложно, то выхода может просто не быть, поэтому вы вольны делать выбор самостоятельно, но нам кажется, что смысла покупать GeForce RTX 3060 просто нет. В российской рознице разница в цене с GeForce RTX 3060 Ti не такая критическая, самая популярная видеокарта на планете стоит очень дорого.

Высокой популярностью пользуется GeForce RTX 3050. Сегодня в Ситилинк вы можете купить эту видеокарту за 330 долларов (по курсу на 6 марта), что слегка дороже, чем за неё просят в Европе. С учётом налогов выходит не намного больше рекомендованной стоимости, вот только в США цена GeForce RTX 3050 уже приближается к 200 долларам, тогда как российские ритейлеры не спешат следовать общемировым трендам. В результате вы конечно можете сэкономить, но сильно потеряете даже по сравнению с GeForce RTX 3060. За аналогичную цену неплохо себя показывает Radeon RX 6600, которая быстрее указанной выше GeForce RTX 3050 на 10% и отличается скромным энергопотреблением. Рассказы о сравнении трассировки лучей в графических чипах такого сегмента выглядят наивно, поскольку карты обе не позволят вам запускать игры с волшебными лучами даже в 1080р на максимальных настройках. Это значит, что нужно выбирать: или трассировка лучей, или задействовать технологии масштабирования.

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Ну а фанатов AMD мы ещё раз хотим скорректировать в сторону Radeon RX 6650 ХТ. Видеокарта примерно равна по быстродействию с GeForce RTX 3060 Ti и стоит на пару тысяч дешевле. Различия минимальны, ну а каких-то весомых причин, назвать более выгодным один из графических чипов, у нас нет. Разве что, сыграют ваши личные предпочтения, но это уже выбор каждого геймера.