Добыча Биткоина требует всё больше электричества

Несмотря на то, что в 2022 году курс Биткоина опускался до 16 тысяч долларов, майнеры не собираются сдаваться. Крупные компании не только не перестали копать, но и ощутимо нарастили инвестиции в оборудование. Эксперты отмечают несколько причин, поясняющих происходящее на рынке криптовалют. Прежде всего крупные компании воспользовались снижением стоимости ASIC-майнеров. Многие продукты подешевели в 3 и более раза, а закупочная цены для долгосрочных контрактов и вовсе опустилась до 5 раз. Произошло это не только из-за окончания дефицита и завершения полупроводникового кризиса, но и вследствие выхода на рынок огромного количества подержанного оборудования. Не все крупные компании, занимающиеся добычей Биткоина, смогли пережить 2022 год без потерь. Некоторые вынуждены были избавиться от части своего железа, пытаясь найти деньги на выплаты кредитов. Оставшиеся на плаву продолжили свою деятельность, ну а имеющие немалую финансовую подушку майнеры предпочли упрочить свой статус. Ну а поскольку дефицита полупроводников больше не было, то сложность сети только за прошлый год выросла на 40%. Это невероятная цифра, отражающая опасности, которые таит Биткоин для общества.

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На конец 2020 года сеть потребляла энергии больше, чем вся Украина, ну а сегодня этот показатель сильно вырос. Если ничего не изменится, то к концу 2029 года добыча Биткоина будет сжигать электричества столько же, как вся Европа, но это только начало, ведь в погоне за длинным долларом возможно всё. Но если потребление энергии на бытовые и промышленные нужды сотен миллионов людей оправдано социальными удобствами и движением к технологическому прогрессу, то добыча Биктона – это топтание на месте. Невероятное количество железа работает впустую, не принося ничего нового, при этом сжигается огромное количество ресурсов, восстановить которые невозможно. Экологи уже очень давно бьют тревогу, но пока побеждают клановые интересы, а значит энергии будет сжигаться всё больше. Эксперты отмечают, что ключевым показателем для майнеров является окупаемость. Как вы уже поняли, во время добычи цифрового золота тратится много электричества, а значит окупаемость напрямую зависит от стоимости 1 кВт. Именно поэтому многие российские шахтёры перевезли свои фермы в Иркутскую область и соседние регионы, где добыче благоприятствует не только климат, но и низкая цена электричества.

Похоже, американские майнеры пошли ещё дальше, ведь теперь эти ребята присосались к ядерному реактору. Как стало известно, компания TeraWulf разметила в штате Пенсильвания ферму мощностью 50 МВт*ч, получая питание напрямую от местной атомной электростанции. Никаких посредников и ограничений, ведь TeraWulf уже озвучила свои планы. Компания указала в контракте, что к концу апреля текущего года будет сжигать 100 МВт*ч дешёвой энергии. С одной стороны – можно отметить, что ядерная энергетика считается относительно чистой, поэтому TeraWulf идёт правильным путём. Большая часть добываемых криптовалют полагается на сжигание углеводородов, что оставляет негативный след не только в прессе, но и влияет на природу. Но есть и другая сторона вопроса. Так, ранее TeraWulf закупала электричество по 9 центов за 1 кВт*ч. Это средняя цена по США, позволяющая уходить в плюс до тех пор, пока стоимость 1 Биткоина не опустится ниже 10 000 долларов.

Именно так работают почти все американские майнеры, но TeraWulf пошла дальше, ведь закупка электричества из ядерного реактора будет обходиться компании в 2 цента за 1 кВт*ч. Выгоды очевидны, ведь теперь расходы на добычу 1 монетки сократятся в 4.5 раза, а выход на окупаемость возможен в сжатые сроки. Похоже, руководство майнерской компании перспективы сильно воодушевили, поскольку озвученные планы выглядят пугающе. Так, сегодня общая мощность всех подключённых к ядерной электростанции ASIC-майнеров равняется 1 Эхеш/с. К маю цифра вырастет до 1.9 Эхеш/с, ну а к концу текущего года TeraWulf ожидает поставку оборудования, позволяющую поднять мощность до 5.5 Эхеш/с. Нетрудно подсчитать, что всего за год майнер планирует увеличить сжигание чистой энергии с 50 МВт*ч до 550 МВт*ч.

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Ну а поскольку всё это плохо понятные читателям цифры, то давайте немного статистики. Как известно, весь город Сочи во время летней олимпиады потреблял около 450-500 МВт/ч электричества. Вот и делайте выводы.