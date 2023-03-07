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Судя по той информации, что попадает в прессу, сегодня Европа испытывает острую нехватку снарядов. Страны Восточной Европы отдали Киеву основную часть оружия и боеприпасов, оставленных щедрыми русскими 70-е и 80-е годы, ну а многие государства никогда не имели мощной армии. В результате склады пустуют, но США продолжают выгребать остатки, принуждая Германию давить на союзников. Шольц прекрасно справляется с ролью двойного агента, продолжая разрушать экономику и армию своей страны в угоду интересов дядюшки Сэма. Политики признают, что ситуация сложна, но готовы поддерживать поставки оружия в Украину ещё очень долго. Ну а дабы оружие не закончилось, его будут производить интенсивнее. Некоторые предприятия уже начала выпускать продукцию в невиданных темпах и планируют произвести к концу 2023 снарядов в 10 раз больше, чем за 2022 год. Всё это значит, что при любых обстоятельствах военная помощь Украине будет оказываться, что позволит не только проводить оборонительные, но и наступательные действия.

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Сложно сказать, насколько рассказы украинских политиков о контрнаступлении весной реальны, но недостатка в снарядах там точно не будет, поскольку недавно было принято решение выделить ещё 1 миллиард евро на закупку боеприпасов для ВСУ. А вот в России назревает кризис. По некоторым данным, год назад армия РФ тратила в сутки до 70 тысяч снарядов, тогда как сегодня использует в среднем 10 тысяч за тот же временной период или меньше. Точных данных о том, сколько потрачено и сколько осталось боеприпасов на складах в прессе нет, но озвучивается цифра в 7-10 миллионов израсходованных резервов, тогда как на начало СВО было до 15 миллионов единиц снарядов разного калибра. Есть мнение, что именно с этим связана вялотекущая стадия спецоперации, когда ни одна сторона не может двигаться вперёд. Военкоры полагают, что быстрый штурм возможен только при участии артиллерии, когда основная часть огневых точек будет подавлена. Не исключено, что командование вооружённых сил РФ старается беречь людей, но ситуация с ЧВК «Вагнер» говорит об обратном. Напомним, в феврале Пригожин неожиданно сообщил о том, что против его бойцов ведётся намеренная деструктивная компания, в результате чего реальные потери значительно возросли. Информацию поддержали сотни журналистов, а в результате шум дошёл до Кремля.

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Предполагается, что в конфликт вмешался сам Путин, после чего бумаги на отправку боеприпасов были подписаны командованием СВО. Вот только сделано это было 23 февраля, а на календаре 6 марта, при этом снарядов как не было, так и нет. Сегодня Пригожин в очередной раз обратился к командованию с просьбой выделить снаряды. Что странно, сегодня же утром представителю ЧВК «Вагнер» аннулировали доступ в штаб группировки. Сам Пригожин отметил, что наступление под Бахмутом продолжается, ну а мы ожидаем подробностей в одном из следующих сообщений основателя ЧВК. Военкоры пишут, что командование СВО существенно скорректировало нормы боеприпасов, которые разрешено тратить за сутки. Есть несколько предположений, от идеи о том, что происходит накопление снарядов для большого наступления, до полного хаоса, когда страна не может производить необходимое количество расходных материалов для полноценного проведения спецоперации.

Что до ситуации с ЧВК «Вагнер», то налицо попытки командования ослабить группировку. Неясно, кого на место «музыкантов» планируют поставить власти, если Пригожин примет решение покинуть Бахмут. Фронт может посыпаться, что окажется на руку украинским властям. В прессе утверждают, что разногласия в основателя ЧВК с командованием СВО обострились после взятия Соледара. Якобы, тогда громкие заявления Пригожина не позволили некоторым генералам получить новые звания и ордена, а в итоге многое затаили обиду. Сложно сказать, насколько это скажется на ходе спецоперации, но сражаться без снарядов невозможно, а значит стоит ожидать новых громких заявлений в прессе.