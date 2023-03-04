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10-летний Фёдор рассказал о спасении двух девчонок под огнём украинской ДРГ и пулевом ранении

Только после того, как девочки оказались в безопасности Фёдор почувствовал боль от пулевого ранения
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Несмотря на то, что после громкой диверсионной атаки прошло больше двух суток, информация в прессе продолжает оставаться сложной, а местные жители делятся крайне противоречивыми сведениями. Судя по всему, границу с территории Украины перешли несколько десятков человек. Количество варьируется от одной версии к другой, но суть от этого не меняется, ведь речь шла о подготовленных бойцах, которые заявились в несколько посёлков Брянской области в дневное время. Какое-то время журналисты писали о захвате заложников, но в официальной версии ничего подобного нет. Жительница одного из сёл уверяет, что группа из 40 человек приказала местным закрыться в домах, а при попытках выглянуть солдаты стреляли по окнам. Есть несколько убитых, а сами диверсионные группы растворились в неизвестном направлении. Сообщается о перестрелке, но и здесь не всё ясно, поскольку точных сведений на этот счёт нет.

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Ясно одно, Россия оказалась не готова к подобным инцидентам, а сегодня жители пострадавших сёл опасаются, что ДРГ может абсолютно безнаказанно снова вернуться, а власти не способны никого защитить. Есть своё мнение и у политиков, но в итоге пока неясно, каким образом будет взят под контроль гигантский участок государственной границы. На самом деле сделать это не представляется возможным, поскольку ни на одном пункте нет 50 пограничников, готовых в любой момент встретить группу диверсантов. Мало того, никто не сказал, что в следующий раз со стороны Украины не будет задействовано в несколько раз больше людей. На этот раз обошлось без массовых смертей, вот только это не заслуга правоохранительных органов, а решение самих нападавших, которые ограничились расстрелом нескольких автомобилей, парой стычек и закладкой мин. Тема подняла вопрос о смене формата СВО, но пока президент не планирует переводить спецоперацию в рамки контртеррористической. Многие эксперты советуют местным жителям прилегающих к украинской границе сёл и населённых пунктов переехать вглубь страны, ну а мы расскажем о 10-летнем мальчике по имени Фёдор, которые смог вывести из-под обстрела двух девочек и доставить в безопасное место.

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Продолжим рассказ со слов самого Фёдора. В день атаки житель одного из посёлков вёз троих детей в школу на своей Chevrolet Niva. Похоже, он оказался не в то время и не в том месте, поскольку группа диверсантов расстреляла автомобиль, что привело к гибели водителя. Машина остановилась, а двери открылись, времени оценивать ситуацию не было. Выбравшись наружу, мальчик понял, что можно добраться до соседнего леса и повёл девчонок за собой. Какое-то время дети укрывались в лесу, а после вышли на дорогу, где смогли остановить попутный автомобиль. Ближе всего было соседнее село, где жила знакомая мамы Фёдора, куда детей доставил пожилой владелец попутки. Только после приезда мальчик заметил ранение. Сняв куртку, он обнаружил кровь и понял, что пуля осталась внутри. Пережитый шок и высокий адреналин долгое время притупляли чувства, но добравшись до безопасного месте Фёдор начал чувствовать боль. Приехала скорая, доставила мальчика в Климовскую центральную районную больницу, где рану осмотрели врачи.

Сотрудники медучреждения рассказали, что Фёдора привезли ближе к обеду, а значит мальчик достаточно долго ходил с пулей без должной медицинской помощи. Местный хирург обработал раны, а после Фёдора увезли в Брянскую городскую больницу, где и провели операцию. В клинике с мальчиком была его старшая сестра, которая рассказал, что пока не знает, когда Федю выпишут и можно будет вернуться домой. Юный герой рассказал на камеру, что чувствует себя нормально, но пока прессе не разрешили долго с ним поговорить. За свою смелость Фёдор получил медаль «Доблесть и отвага». Известно, что мальчик мог сам убежать в лес, но решил помочь испуганным девочкам. Кстати, одной из них 7 лет, а другой 8. В прессе пишут, что два брата Фёдора находятся в зоне СВО, а героизм мальчика оценили следственные органы и лично губернатор области. Похоже, на этот раз смелый поступок не останется незамечен, ведь стране нужны герои, а Фёдор действительно показал себя с лучшей стороны. Следствие полагает, что вооружённые люди стреляли по детям вдогонку, в результате чего мальчик и получил ранение. Как мы писали выше, Фёдор себя чувствует хорошо и уже переведён в обычную палату.  

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