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Пригожин обратился к Зеленскому – в Бахмуте против ЧВК «Вагнер» сражаются только старики и подростки
Пригожин преложил Зеленскому оставить Бахму, поскольку в последнее время против "музыкантов" украинские власти бросают стариков и подростков
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Наступление на Бахмут длится уже больше 10 месяцев. Характер сражений постоянно менялся, а эксперты полагали, что город будет взят ещё к лету 2022 года. Сложно сказать, в чём причина того, что Бахмут находится под контролем Украины. Есть мнение, что всё дело в отсутствие политической воли. Ещё осенью 2022 года В. Путин отметил, что активные наступательные операции не проводятся, поскольку обязательно приводят к масштабным потерям среди военнослужащих. Похоже, ответы на наши вопросы мы получим только спустя много лет после завершения СВО, ну а сегодня стоит отметить, что наступательная операция обрела второе дыхание после появления на Донбассе ЧВК «Вагнер». Долгое время Пригожин наводил порядок в Африке, изгоняя французских колонистов, а также в Сирии, где стали ударным кулаком, проламывающим оборону антиправительственных войск. 

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Сложно сказать, почему «музыкантов» не привлекли раньше, но в последние месяцы эти ребята демонстрируют высокую эффективность. Не так давно был взят Соледар, а пресса пишет о том, что мёртвая хватка вокруг украинского гарнизона в Бахмуте сжимается. Населённые пункты захватываются с поразительной регулярностью, а оборона ВСУ трещит по швам. Военкоры отмечают, что каждые 100 метров даются ЧВК «Вагнер» с большим трудом. Дело в том, что киевские власти имели достаточно времени, чтобы подготовить оборону города. В результате чуть ли не каждый дом превращён в огневую точку, выбивать из которой противника иногда приходится даже при помощи тяжёлой техники. Согласно информации одного из украинских офицеров, находящихся в Бахмуте, за сутки в городе погибает около 100 человек, при этом за неделю – батальон. Потери колоссальны, ну а Киев продолжает подбрасывать всё новые подкрепления, отправляя людей на верную смерть. 

Об особенностях мобилизации в Украине вы могли прочесть в нашем материале. Как вы могли слышать, прохожих отлавливают на улицах города, после чего насильственным образом отправляют на медкомиссию, а после без обучения сразу на фронт. В результате на место погибших приходят необученные бойцы, о чём и рассказал Пригожин. Сегодня основатель ЧВК «Вагнер» напрямую обратился к президенту Украины. По его словам, долгое время «музыкантам» противостояла обученная регулярная армия, вот только уже какое-то время в город завозят только стариков и детей. Люди не способны воевать, а в итоге жизнь такого солдата длится не больше двух часов. Пригожин отметил, что сегодня ЧВК «Вагнер» контролирует почти все подходы к Бахмуту. Остаётся только одна трасса, но и она вскоре будет взята под контроль. Пригожин предложил Зеленскому вывезти своих людей, которые устали и больше не могут сражаться. 

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Никаких конкретных предложений с открытием зелёного коридора не поступало, но не исключено, что подобные переговоры не будут публичными. Пригожин показал несколько украинских бойцов. Два их них не достигли и 20 лет, а один явно старше 60, выше которых мобилизационные призывные меры проводить запрещено. Многие эксперты полагают, что Зеленский не пойдёт на сдачу города. Прежде всего стоит помнить о том, что ранее президент Украины сам посещал Бахмут, а в результате многие патриоты считают этот город последним оплотом, отступление из которого невозможно. Военкоры пишут, что военное командование ВСУ давит на президента страны, но Зеленский уже достаточно давно прислушивается только к приказам из США. Ну а американцам абсолютно всё равно, сколько стариков и подростков погибнет. Именно поэтому противостояние будет продолжаться до последнего украинца. Или украинки, ведь недавно госпожа Нуланд заявила о том, что США готовы предоставить вдове Зеленского гражданство по упрощённой схеме, что бы это не значило. Посмотреть видео обращения Пригожина вы можете по ссылке. 

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#сво #политика
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