США увеличивает темпы обучения военнослужащих их Украины и только за 2 прошлых месяца подготовили 1000 солдат

Бои за Бахмут становятся всё более ожесточёнными. По данным основателя ЧВК «Вагнер», киевские власти не только не планируют сдавать город, но и постоянно подбрасывают всё новые резервы. Происходит это за счёт активной мобилизационной компании, которая преподносится на международной арене как добровольная. Несколько дней назад мы уже писали об этом подробнее, поэтому не будем повторяться. Похоже, увещевания военкомов и патриотические призывы перестали действовать на украинцев, поскольку в сети стали появляться любопытные ролики, записанные действующими бойцами в Бахмуте. Например, один из таких солдат обращается к молодёжи, упрекая ребят в том, что они отказываются сражаться за свою страну. Якобы, военкомы в любом случае всех переловят, ну а добровольцы получают выбор. Мало того, сегодня открываются широкие возможности, поскольку в Украину заходит всё больше иностранной техники. Можно пройти обучение на оператора дрона, либо наводчика HIMARS. Также вскоре прибудут американские танки Abrams, а немецкие Leopard уже заехали. При этом требуются операторы Patriot и многих других систем ЗРК и РСЗО стран НАТО. Ну или можно остаться на позициях и не идти в атаку. Чистить картошку до тех пор, пока не появится подходящая должность.

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Подобные заявления уже вызвали критику у украинцев, поскольку в сети всё чаще пишут, что мобилизованных сразу же отправляют на фронт, где выдают сапёрную лопатку и автомат. Ну а сами бойцы ВСУ только подтверждают подобную информацию, рассказывая о том, что большую часть обороняющих Бахмут составляют военнослужащие за 50 лет. Не скрывают украинские солдаты и свои потери. По словам одного из офицеров, в Бахмуте за 1 ночь Украина теряет полностью вооружённую роту солдат. Ну а за сутки потери доходят до двух рот. Сложно сказать, сколько конкретно бойцов гибнет, поскольку роты бывают не полностью укомплектованы личным составом. Но в любом случае потери составляют от 100 солдат за ночь и не меньше батальона за неделю. Тот же командир полагает, что Бахмут не стоит таких жертв, не понимая бессмысленного противостояния за город, который после года сражений превратился в руины.

Информацию о потерях украинской стороны подтверждает Игорь Кимаковский (занимающий пот советника врио ДНР). По его словам, под Бахмутом Киев потерял до 70% боеспособных и хорошо подготовленных солдат. На место погибших ставят новичков с улицы без боевого опыта, что только увеличивает потери. Поскольку петля вокруг Бахмута становится всё туже, уже вскоре может начаться отвод войск, при этом в городе могут бросить наименее ценные части, собранные на скорую руку по городам и сёлам Украины. В целом перспективы для украинской стороны выглядят печально, но подобные глупости не беспокоят парней из Пентагона, ведь на место одного убитого всегда приходят два человека. Ну а от желающих нет отбоя, поэтому Министерство обороны США наращивает темпы обучения украинских солдат. Любопытными данными поделился генерал-лейтенант Дуглас Симс, занимающий должность начальника оперативного управления комитета начальников штабов Вооруженных сил США. Как оказалось, за прошедший год, американцы подготовили 4 тысячи украинских бойцов.

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Только за два месяца 2023 года удалось обучить 1000 солдат, а темпы растут ещё и потому, что украинское командование присылает военнослужащих, имеющих реальный боевой опыт и знающих основы обращения с тем или иным оружием. Например, на обучение работе с системой Patriot потребовать всего несколько недель (обычно от 2 месяцев и больше), поскольку кандидаты уже ранее стреляли из ЗРК и других систем ПВО. Точно такая же тактика применяется и с другими типами вооружения, включая танки. Сегодня обучением украинских солдат заняты многие страны НАТО, а только Германия подготовила 1200 специалистов. При этом немецкие власти обещают увеличить число опытных бойцов до 3000 к концу 2023 года. Особенно актуальными стали профессии танкиста, поскольку в Украину двигаются стройные колонны Leopard 2. Ходят слухи о том, что несколько групп украинских лётчиков уже проходят обучение пилотированию американских истребителей F-16, а значит несмотря на потери недостатка в бойцах в Украине не будет ещё очень долго.