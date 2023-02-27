Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Виктория Нуланд: Вдова президента Украины сможет получить гражданство США по ускоренной процедуре
Прошлая неделя пестрит глобальными событиями международного масштаба
рекомендации
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Прошлая неделя буквально переполнена важными событиями, многие из которых войдут в мировую историю. Начнём с обращения В. Путина, от которого ждали чего-то решающего, способного стать отправной точкой СВО. Эксперты уже успели проанализировать весь текст и констатируют, что взят курс на медленную раскачку ситуации. Похоже, в правительстве РФ укоренилась мысль, что страна способна победить США и Европу в экономическом противостоянии, одновременно с этим вытягивая на себе активную фазу СВО. Сложно сказать, что реально планируют в Кремле, но всё это только одной из событий, на пути к глобальному экономическому и политическому конфликту последующих лет. Власти России уже не питают иллюзий относительного шансов договорного процесса с Западом, ну а в США утверждают, что нужно сражаться до последнего украинца.

реклама

Похоже, что американцы и здесь были не совсем откровенны. Если вы помните, то на прошлой неделе В. Зеленский сделал крайне любопытное заявление. Так, президент Украины гордо заявил, что планирует этим летом отправиться в Крым и кормить там рыбу. По сети поползли шуточные мемы, где ту самую крымскую рыбу кормят Зеленским. Всё это очень интересно, вот только на следующий день украинское командование анонсировала крупную наступательную операцию на Запорожском направлении. Можно сколько угодно рассказывать о том, что там работают идиоты, ведь никто не делает подобных анонсов, если не хочет попасть в ловушку. Сложно сказать, что вообще происходит, но ранее украинцы заранее рассказывали о планах начать наступление на Харьковском и Херсонском направлении. Так вот, оба анонса были полностью реализованы, ведь армия РФ отступила из этих областей ещё в 2022 году. Разговоров о наступлении на Крым в украинской прессе всё больше, а на фоне этого крайне любопытное заявление сделала та самая Виктория Нуланд. По её словам, в случае чего, вдова Зеленского получит право на получение американского гражданства по ускоренному сценарию. Неясно, что Виктория Нуланд имела в виду, но будущее после таких слов у президента Украины кажется незавидным.

Ну и не стоит забывать о визите Байдена. Сонный Джо сделал настоящий фурор, выйдя на одну из площадей Украины под свист сирены. В прессе пишут, что Москва дала гарантии безопасности для президента США, хотя не очень ясно, что янки предложили взамен. Все заявления уже сделаны, но некоторые факты остались без должного внимания. Например, сонный Джо очень любит делать фото с детьми. Ну а поскольку после Киева поезд направлялся в Варшаву, то именно там собрали несколько малышей и поставили рядом с Байденом. Кадр получился очень трогательным. Только представьте, негритёнок, два ребёнка с ярко выраженной азиатской внешностью и один белобрысый малыш рядом с улыбающимся дедушкой. И всё бы ничего, вот только картинка явно сделана для американского зрителя, тогда как в Украине азиатов и чернокожих крайне мало. Там же один из операторов допустил явную промашку, а в результате в прямом эфире показали сразу двух президентов Украины.

рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
13700K дешевле 40 тр в Регарде
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Первый стоял недалеко от Байдена, тогда как второй тёрся позади и сильно нервничал. Местная пресса старается данный сюжет обходить стороной, а официальных комментариев на этот счёт нет. Скорее всего, настоящий Зеленский стоял поодаль, поскольку опасался за свою жизнь, ну а на сцену вывели двойника. Впрочем, не исключено, что там не было и настоящего президента США, но это уже догадки из области слухов и домыслов. Ну и завершил неделю китайский мирный план. Скажем честно, сам план получился откровенно слабым. Половина наших блогеров могла бы написать лучше, поэтому не совсем понятно, какие цели преследовали в Поднебесной, когда презентовали такой сырой продукт. В США отвергли план ещё его публикации, ну а в РФ промолчали, поскольку пункты выглядят спорными с любой стороны, а предложения никому не понравились. Политологи полагают, что все эти события говоря о том, что Россия и США планируют играть в очень долгую и изнурительную игру. Тот факт, что в качестве разменной монеты выступает Украина, уже давно не вызывает сомнений. Ну а теперь всё отчётливее видно, как янки толкают Европу в экономическую пропасть. Вы знали о том, что за год европейские политики запретили себе продавать в Россию 50% всех товаров, который приносили прибыль местным бизнесменам? 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#политика
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Есть силы, которые умышленно «подсушивают ЧВК «Вагнер» – Пригожин поведал о наборе новобранцев
Гаубице Д-30 требуется менее 2-х минут на огневую подготовку после получения информации о противнике
Взаимодействие Т-90М «Прорыв» с БПЛА позволило повысить точность стрельбы по замаскированным целям
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Великобритания, Франция и Германия могут заключить с Украиной оборонительный пакт
89
Российский самолёт ДРЛО А-50, базировавшийся на территории Беларуси, подвергся атаке
49
Премьер-министр Украины исключил в ближайшие 100 лет примирение и сотрудничество с Россией
15
Россия "подтягивает" военнослужащих и вооружение из Белоруссии в приграничные с зоной СВО районы
+
Германия планирует использовать трубы "Северного потока-2" для строительства терминала СПГ
4
Силы РФ вывели из строя ремонтную базу ВСУ - рапортует МинОбороны
21
Бежавший в Норвегию экс-командир ЧВК «Вагнер» был задержан за драку в состоянии опьянения
10
Nokia впервые за 45 лет обновила логотип
3
CNN назвали Javelin, HIMARS и Bayraktar TB2 самым эффективным оружием, поставленным Украине
17
ППК-20 отправили в зону СВО – разработка окажет помощь бойцам в достижении поставленных задач
7
На Украине рассказали, сколько российских ракет и дронов сбили системы ПВО с сентября
11
Microsoft дала ложную надежду владельцам старых ПК, предлагая им обновиться до Windows 11
10
В Atomic Heart нашли «упоротые» скульптуры, вдохновленные реальными прототипами
4
Илон Маск: В 2014г в Украине был действительно переворот - нет никаких сомнений
29
Основатель ЧВК "Вагнер" ответил, как происходит взаимодействие с военными
1
Зеленский выразил недовольство десятым пакетом антироссийских санкций ЕС и потребовал их усиления
8
HMD Global наладит выпуск 5G-смартфонов Nokia на территории Европы
+
Майнеры продолжают закупать оборудование для увеличения своих мощностей
6
Почему вам не нужен флагман NVIDIA GeForce RTX 4090 – экономим 85 000р без потери fps
20
ВСУ несут ощутимые потери на всех направлениях фронта
6

Популярные статьи

В Берлин привезли подбитый Т-72, но немцы вместо поддержки Украины покрыли российский танк цветами
87
ВСУ стали активно применять надувные войска, обычно имитирующие РСЗО HIMARS и гаубицы M777
35
Фильм Робокоп (RoboCop) - немножко хорошей фантастики
17
Портативный игровой компьютер своими руками
65
ТОП-10 материнских плат на чипсете Z790 для процессоров Intel Core i7-13700K и 13700KF
33
Почему Linux дистрибутивы порой это ужас, боль и страдание для разработчиков ПО
46
В Мали потерпел крушение беспилотник MQ-9 Reaper французских ВКС стоимостью 30 млн долларов
2
10 стратегий в раннем доступе Steam, которые нельзя пропустить любителям жанра в 2023 году
8
Распаковка и тесты Gigabyte GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G
35
Microsoft официально планирует закрытие консольного подразделения Xbox
21

Сейчас обсуждают

Владимир Семёнов
14:33
Проект конечно прикольный. Лайк за старание. Но лучше уж ноут, планшет или специальный мини-пк. На хрена такую бандуру с собой таскать? Даже мини пк с такими характеристиками можно купить дешёвый, или...
Портативный игровой компьютер своими руками
Viktor Strelezkij
14:29
Ты сомневаешься в возможностях индустрии стран НАТО? Тогда соотнеси их бюджет с бюджетом РФ и в такой пропорции прикинь, что могут они, а что противопоставит им РФ. Ну, разве что запасы времен СССР см...
CNN назвали Javelin, HIMARS и Bayraktar TB2 самым эффективным оружием, поставленным Украине
Mr Manhattan
14:29
Твоему образу? У тебя кризис творчества. Если ты бы писал в свой блокнотик, то тогда да, ты не забывай, ты выставляешь в интернет, то есть ты должен делать всё качественно
Microsoft официально планирует закрытие консольного подразделения Xbox
Romulox
14:28
Свыня, ты своего поросёнка уже назвал хаймарсом? У вас же, долбоёбов, принято подсвинков называть в честь натовского оружия. Поросята по имени Джавелина и Байрактар уже были, местная ципсомразь Вежлив...
CNN назвали Javelin, HIMARS и Bayraktar TB2 самым эффективным оружием, поставленным Украине
Александр Гречаный
14:23
Один из любимых сериалов нашей семьи. Жаль, что новый сезон перенесли.
Сериал Чужестранка (Outlander) - немножко хорошей фантастики
Евгений Васютин
14:22
Картинку качественнее поискать.... НЕТ. Эта картинка абсолютно и полностью соответствует задуманному образу
Microsoft официально планирует закрытие консольного подразделения Xbox
Mr Manhattan
14:22
Ты что здесь мне рассказываешь хабары ле?
Microsoft официально планирует закрытие консольного подразделения Xbox
Sergej V
14:21
а что в твоём мире не костыли? любая обнова это костыль :))
Появились подробности о новых оптимизациях для процессоров AMD Ryzen 9 7000X3D
Евгений Васютин
14:21
То-то я смотрю, Миксер прикрыли... То-то я смотрю народ по увольняли. То-то я смотрю руководители игровых подразделений разбегаются кто куда может
Microsoft официально планирует закрытие консольного подразделения Xbox
Дмитрий Александров
14:20
Читайте всё это в другом источнике. Про консольный гейминг говорится так "мы не знаем как будут выглядеть консоли в будущем". Остальное после этого можно просто не читать.
Microsoft официально планирует закрытие консольного подразделения Xbox
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем