Прошлая неделя пестрит глобальными событиями международного масштаба

Прошлая неделя буквально переполнена важными событиями, многие из которых войдут в мировую историю. Начнём с обращения В. Путина, от которого ждали чего-то решающего, способного стать отправной точкой СВО. Эксперты уже успели проанализировать весь текст и констатируют, что взят курс на медленную раскачку ситуации. Похоже, в правительстве РФ укоренилась мысль, что страна способна победить США и Европу в экономическом противостоянии, одновременно с этим вытягивая на себе активную фазу СВО. Сложно сказать, что реально планируют в Кремле, но всё это только одной из событий, на пути к глобальному экономическому и политическому конфликту последующих лет. Власти России уже не питают иллюзий относительного шансов договорного процесса с Западом, ну а в США утверждают, что нужно сражаться до последнего украинца.

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Похоже, что американцы и здесь были не совсем откровенны. Если вы помните, то на прошлой неделе В. Зеленский сделал крайне любопытное заявление. Так, президент Украины гордо заявил, что планирует этим летом отправиться в Крым и кормить там рыбу. По сети поползли шуточные мемы, где ту самую крымскую рыбу кормят Зеленским. Всё это очень интересно, вот только на следующий день украинское командование анонсировала крупную наступательную операцию на Запорожском направлении. Можно сколько угодно рассказывать о том, что там работают идиоты, ведь никто не делает подобных анонсов, если не хочет попасть в ловушку. Сложно сказать, что вообще происходит, но ранее украинцы заранее рассказывали о планах начать наступление на Харьковском и Херсонском направлении. Так вот, оба анонса были полностью реализованы, ведь армия РФ отступила из этих областей ещё в 2022 году. Разговоров о наступлении на Крым в украинской прессе всё больше, а на фоне этого крайне любопытное заявление сделала та самая Виктория Нуланд. По её словам, в случае чего, вдова Зеленского получит право на получение американского гражданства по ускоренному сценарию. Неясно, что Виктория Нуланд имела в виду, но будущее после таких слов у президента Украины кажется незавидным.

Ну и не стоит забывать о визите Байдена. Сонный Джо сделал настоящий фурор, выйдя на одну из площадей Украины под свист сирены. В прессе пишут, что Москва дала гарантии безопасности для президента США, хотя не очень ясно, что янки предложили взамен. Все заявления уже сделаны, но некоторые факты остались без должного внимания. Например, сонный Джо очень любит делать фото с детьми. Ну а поскольку после Киева поезд направлялся в Варшаву, то именно там собрали несколько малышей и поставили рядом с Байденом. Кадр получился очень трогательным. Только представьте, негритёнок, два ребёнка с ярко выраженной азиатской внешностью и один белобрысый малыш рядом с улыбающимся дедушкой. И всё бы ничего, вот только картинка явно сделана для американского зрителя, тогда как в Украине азиатов и чернокожих крайне мало. Там же один из операторов допустил явную промашку, а в результате в прямом эфире показали сразу двух президентов Украины.

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Первый стоял недалеко от Байдена, тогда как второй тёрся позади и сильно нервничал. Местная пресса старается данный сюжет обходить стороной, а официальных комментариев на этот счёт нет. Скорее всего, настоящий Зеленский стоял поодаль, поскольку опасался за свою жизнь, ну а на сцену вывели двойника. Впрочем, не исключено, что там не было и настоящего президента США, но это уже догадки из области слухов и домыслов. Ну и завершил неделю китайский мирный план. Скажем честно, сам план получился откровенно слабым. Половина наших блогеров могла бы написать лучше, поэтому не совсем понятно, какие цели преследовали в Поднебесной, когда презентовали такой сырой продукт. В США отвергли план ещё его публикации, ну а в РФ промолчали, поскольку пункты выглядят спорными с любой стороны, а предложения никому не понравились. Политологи полагают, что все эти события говоря о том, что Россия и США планируют играть в очень долгую и изнурительную игру. Тот факт, что в качестве разменной монеты выступает Украина, уже давно не вызывает сомнений. Ну а теперь всё отчётливее видно, как янки толкают Европу в экономическую пропасть. Вы знали о том, что за год европейские политики запретили себе продавать в Россию 50% всех товаров, который приносили прибыль местным бизнесменам?