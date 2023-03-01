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Украинские власти отправили военкомов на фронт, а Зеленский готовит отступление из Бахмута
Отступление называется стратегическим и должно проводиться централизовано
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Многие наши читатели знают о том, что в Украине уже год проводится перманентная мобилизация. Суть её сводится к тому, что всё это время правительство делает вид, что страна живёт по близким к обычным условиям. Поскольку боевые действия затронули только юг, восток и север страны, то большая часть населённых пунктов относительно спокойно реагирует даже на объявление воздушной тревоги. Общественный транспорт и не думает останавливаться, а местные жители спокойно разгуливают по улицам. Бизнес сильно пострадал, но многие компании выжили, а миллионы людей ежедневно ходят на работу. Создаётся иллюзия стабильности, тогда как где-то рядом курсируют военные с повестками. 

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Вы могли слышать об особенностях мобилизации в нескольких украинских городах, а в прессе чаще всего в пример приводят Одессу. В сети есть множество видео, фиксирующих насильственный характер выдачи повесток. Солдаты отлавливают прохожих на людных площадях, у вокзалов и рынков, а в некоторых случаях даже добровольно-принудительно доставляют в центры комплектации (военкомат). Ну а там профессионалы из медицинской комиссии на глаз определяют годность абсолютно всех прибывших несмотря на хронические заболевания, слепоту и даже обморочное состояние. Активно применяются силовые методы убеждения, а в результате тысячи горожан в едином патриотическом порыве отправляются на фронт. Несколько дней назад в прессе широко обсуждалась новая инициатива властей, о внедрении в процесс мобилизации высоких технологий. Якобы, теперь процесс выдачи повесток будет фиксироваться на видео, что позволит решить проблему принудительной доставки людей в военкоматы. Пока инициатива только набирает силу, поэтому данных в прессе мало, ну а сегодня стало известно о крайне любопытном решении, Министерства обороны Украины.

Как сообщается, в нескольких областях Украины мобилизация проводилась слишком вяло, что привело к плачевным результатам. Якобы, явка людей в военкоматы по повесткам далека от ожиданий, а сами центры комплектации не справились с поставленными задачами. Поскольку весной или летом не исключено большое наступление, то армии нужно как можно больше пушечного мяса, а военкоматы Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей показали низкий уровень заинтересованности, за что большая часть сотрудников была погружена в поезда и отправлена прямиком на Донбасс. Оставшимся работникам военкоматов пояснили, что они следующие на очереди, а также довели эту информацию до всех остальных центров комплектации в Украине. Фактически военкомы получили простой сигнал: либо ты сам отправляйся на фронт, либо найти того, кто сделает это вместо тебя. Перспективы не радужные, а значит ожидается очередная волна мобилизационных предприятий. Ну а поскольку многочисленные видео с нарушениями прав украинцев не возымели должного эффекта, то под угрозой отправки на фронт военкомы будут работать ещё более жёстко. 

Кстати, по поводу прав украинцев крайне любопытное заявление сделал несколько дней назад советник президента. По словам чиновника, сегодня у украинских мужчин нет прав, а есть только обязанности. Подобные слова уже вызвали волну негодования, но ожидать громких протестов не стоит, ведь к месту проведения пикета тут же подтянутся военкомы, а особо ретивых быстро признают годными для отправки в Бахмут. А вообще по поводу битвы за этот город Киев выдвигает довольно противоречивые заявления. Например, Зеленский уверяет, что Бахмут не сдадут. Некоторые политики пишут, что город не представляет особой ценности, поэтому держаться за него не будут, а вчера советник президента по экономическим вопросам Александр Роднянский и вовсе рассказал журналистам из CNN о том, что может быть проведено стратегическое отступление. 

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Похоже, украинские военкоматы поработали крайне плохо, поскольку солдат не хватает, а город почти окружён. По словам советника президента, нет никакого смысла удерживать Бахмут, а значит не исключено, что будет принято решение оставить этот населённый пункт. Пока Роднянский не знает о подобных планах Зеленского, уверяя американских журналистов в том, что для президента важнее всего жизни его граждан. Крайне любопытное заявление, звучащее на фоне полного отказа от переговорного процесса. 

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#сво #политика
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