Похоже, очередной мирный план будет выброшен на свалку истории

Спустя год после начала СВО всё заметнее усталость некоторых государств от непрекращающегося конфликта. В прессе есть прямо противоположные мнения относительно того, чего добивается Китай. Некоторые полагают, что соседнюю страну стоит считать надёжным партнёром, который оказал помощь в трудной ситуации. Есть и те, кто не видит никакой помощи, называя все действия Поднебесной выверенной политической игрой. Якобы, руководству Китая выгодно затягивание конфликта. Чем дольше Запад возится с Россией, тем позднее всерьёз займётся Тайванем, а это самый нежелательный сценарий. Но есть и третья точка зрения, в рамках которой высказывается мнение, что власти Китая находятся в сложном положении, поэтому не готовы подыгрывать какой-то одной стороне. Именно поэтому они занимают нейтральное положение и не настроены на экономическую и военную помощь в адрес России. Как бы там ни было, вы уже сформировали свою точку зрения, поэтому переубеждать вас мы сегодня не будем, тем более, что утром был официально опубликован мирный план, ранее анонсированный в Китае.

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Всего план включает 12 пунктов, и начинается с уважения суверенитета других государств. Похоже, что план писал человек, которому поручили донести до читателей информацию таким образом, чтобы никто вообще не понял, что и каким образом нужно делать. Никакой конкретики, а вместо предложений красивые слова с большим количеством воды. В целом слоганы звучат правильно, например, «Отказ от парадигмы холодной войны». Вот только описание хромает, а за каждым из пунктов ничего нет. Китай предлагает прекратить боевые действия, но не поясняет кто и на каких границах должен остановиться. Советует возобновить мирные переговоры, но не говорит о том, что сегодня Украинская власть ничего не решает и полностью подчиняется США. Есть предложение по решению гуманитарного кризиса, но и там звучат какие-то пустые слова. Идея остановить беспредел украинских вояк, убивающих и пытающих русских военнопленных, звучит неплохо, но и там нет чётких указаний, кому и что нужно делать.

В качестве тезисов – пойдёт, но на реальный мирный план не тянет. По ссылке выше вы можете изучить и другие пункты, где есть предложения по обеспечению безопасности атомных станций, снятие санкций и восстановление Украины после завершения боевых действий. Одной из первых на китайский план отреагировала госпожа Виктория Нуланд, занимающая пост заместителя госсекретаря США по политическим делам. Так вот, демоница в юбке заявила, что Америка считает единственно приемлемым план Зеленского, состоящий из 10 пунктов. Там от России требуется покинуть территорию Украины, сдать Мариуполь и Донецк, покорно отдать ключи от Крыма и удалиться куда-то подальше на север, чтобы не мешать США накачивать соседей ядерным оружием, ещё больше сжимая удавку на шее жителей РФ. Очевидно, что никто план Зеленского рассматривать не будет, ну а Виктория Нуланд оказалась не единственной, кто уже отреагировал на китайские предложения о воцарении мира во всём мире.

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Например, советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан понял предложения буквально и остановился на первом пункте. Он потребовал от России уважать суверенитет Украины, но тут же заявил, что его страна не собирается диктовать Киеву тех или иных условий. Якобы, Зеленский вправе решать сам (в этот момент было очень смешно), поскольку только украинцы могут определять свою дальнейшую судьбу. Но эти двое политиков хотя бы дождались публикации плана, поскольку есть и те, кто отверг все предложения ещё до того, как они появились в прессе. Например, представитель Государственного департамента США Нед Прайс прямо заявил о том, что сегодня Китай находится по одну сторону с Россией, поэтому никаких инициатив от Поднебесной не ждут. Не менее многословна оказалась и фрау Анналена Бербок. Министр иностранных дел Германии ранее отличилась своими шокирующими заявлениями в адрес России, от которых даже у немцев идут мурашки по спине. На этот раз она отметила, что Китай не должен совать свой нос, куда не следует, вместо этого руководству страны стоит поддержать резолюцию ООН, а также признать тот факт, что в будущем Украина имеет полное право на самооборону. Таким образом Анналена Бербок открыто говорит о том, что страна не будет нейтральной, а вольётся в НАТО, создавая угрозы для России.