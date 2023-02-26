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Пригожин уверен победе на выборах президента 2024г в США несмотря на санкции против ЧВК «Вагнер»
Пригожин в шутливой форме поделился своим мнением на то, как 10-й пакет санкций повлияет на него и ЧВК "Вагнер"
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Вчера Евросоюз принял 10-й пакет санкций. Слухи о том, что нечто подобное разрабатывается и будет реализовано появились ещё в декабре, ну а всё это время политики согласовывали те или иные пункты. Например, Германия и Франция долго не соглашались вводить запрет на импорт из России синтетического каучука. Местные эксперты открыто заявляли о том, что такой шаг приведёт к резкому подорожанию автомобильных шин, что неблагоприятно отразится на стоимости сезонной замены резины и в целом на цене нового автомобиля. Похоже, интересы крупного бизнеса были принесены в жертву политическим играм, поскольку западные журналисты уже называют 10-й пакет одним из самых страшных для европейской экономики. Прежде всего пострадают автомобильные гиганты, занимающиеся производством грузовиков. Запрещено продавать в РФ электрогенераторы, любые электронные компоненты и даже наручные компасы. Список довольно большой и подробный, а значит к годовщине начала СВО в Европе решили подойти к делу ответственно. 

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Что любопытно, Европа запретила себе продавать в Россию продукцию на 11.4 миллиарда евро, тогда как импорт из РФ пострадает всего на 1.3 миллиарда евро. Но если российский каучук, битум и асфальт точно найдут своих клиентов в Индии и Китае, то излишки автомобилей и компасы с насосами европейцы теперь могут только подарить Украине, поскольку в мире на это добро покупателей будет найти непросто. В целом по итогам 10-го поката санкций политики перекрыли воздух экспорту в РФ на 32.5 миллиарда евро, что составляет почти 50% от всего нескончаемого потока товаров, который позволял европейским бизнесменам неплохо зарабатывать. Нет никаких сомнений, что выпускать ту или иную продукцию в России станет сложнее, но для того и придумали параллельный импорт, а возможности поставок из Китая никто не отменял. Ну а вчера сам Жозеп Боррель заявил о том, что в список организаций, попавших под суровые санкции, включается ЧВК «Вагнер». Журналисты уже обратились с вопросом о том, как это повлияет на деятельность компании к Пригожину. Похоже, на этот раз настроение у основателя ЧВК было хорошее, поскольку он отделялся несколькими шутками. 

По словам Пригожина, 10-й пакет сильно затруднит проведение боевых операций, поскольку теперь «музыканты» не смогут закупать оружие натовского образца. Солдаты к нему очень привыкли и не хотели бы с ним расставаться. В то же время у ЧВК есть налаженные каналы прямых поставок, что позволит и дальше получать всё это напрямую с конвейера, а после пойдёт в РФ по легальным несырьевым каналам. Ну а в качестве платы Пригожин и вовсе может предложить янки часть пахотных земель в Латинской Америке. Размен неплохой, поэтому в США и Европе должны согласиться. Одновременно с этим пришла ещё одна плохая новость, ведь теперь в санкционный пакет попала и медиагруппа «Патриот». Пригожин посетовал на то, что теперь придётся прекратить сотрудничать с крупными европейскими издательствами. Поскольку необходимость в публикации тех или иных материалов всё же остаётся, то было решено использовать двойных агентов из The Washington Post и New York Times. Эти ребята будут доносить до европейцев российскую пропаганду по тем или иным вопросам, ну а сам Пригожин полагает, что всё это будет куда затратнее, чем обычно.

Переплатить придётся около 20%, что сильно усложнит работу специалистов, активно вмешивающихся в деятельность Европейской комиссии. Похоже, с Европой всё действительно сложно, а вот выборы в США пройдут в штатном режиме. Прежде всего там не введены санкции против медиагруппы «Патриот», но даже если соответствующие решения и будут приняты, то не смогут повлиять на работу организации в американском юридическом пространстве. Будут подключены специалисты, позволяющие снять ограничения, ну а контракт с The Wall Street Journal подписан до 2025 года, поэтому позволит публиковать данные в поддержку нашего кандидата в президенты.

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Как мы написали выше, настроение у основателя ЧВК «Вагнер» было хорошее, ну а мы можем констатировать, что санкции на деятельность компании никак не повлияют. Советуем вам завтра изучить американскую прессу, где могут отнестись к шуткам Пригожа вполне серьёзно. Будем надеяться, что на деятельность The Wall Street Journal слова Пригожина никакого влияния это не окажет. Нам бы не хотелось, чтобы такое честное и демократическое издание подвиглось гонениями из-за шутки. 

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#санкции #сво #политика
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