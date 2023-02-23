Власти продолжают использовать ненависть жителей западной и восточной Украины друг к другу

Десятилетиями управление Украиной было основано на прямом противопоставлении востока и запада. Проще говоря, когда президент или депутат приезжал в Харьков, он рассказывал о своей приверженности к русскому языку. Говорил о необходимости налаживания более тесных отношений с РФ и всячески ругал Запад и США. Острые вопросы обходились стороной, а население держали в постоянном ожидании скорых перемен. Совсем другая риторика была по приезде во Львов. Глубоко копать мы не будем, остановившись только на одном пример. Вы знали о том, что в рамках общеукраинского турне ещё кандидат в президенты В. Зеленский прыгал на сцене во Львове и громко кричал «москаляку на гиляку»? А между тем до этого Зеленский посетил Одессу, где рассказывал о необходимости мирных переговоров и обещал всё то, что жители южного города хотели от него услышать.

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Эксперты отмечают, что десятилетиями власти сталкивали лбами запад и восток, манипулируя общественным мнением и добиваясь политических преференций для себя и бизнесменов из ближайшего пула. При этом жителям востока и юга всегда рассказывали об их неполноценности, приводя в пример настоящих патриотов из Тернополя и других городов на западе. Тема слишком длинная и не уместится в наш материал, поэтому мы лишь отметим, что все бурления в обществе начинались с запада. Сегодня западная парадигма является главенствующей в украинском обществе, а во многих городах можно встретить активистов, которые регулярно посещают рестораны и супермаркеты, требуя разговаривать с ними на украинском языке. Активисты устраивают громкие скандалы и считают себя истинными украинцами, ну а парни с запада активно используются для проведения мобилизации на юге и востоке. Вы могли слышать о том, как проводят набор добровольцев в Одессе, где практикуется избиение граждан, а автомобиль с работниками военкомата может остановиться на любой улице, или поджидать вас в парке в тёмное время суток. Людей силой запихивают внутрь, а недавно решили фиксировать на видео лица всех тех, кому выписывают повестки.

Словом, мобилизация продолжается, а происходящее обрастает любопытными фактами. Как оказалось, совсем недавно во Львов, Тернополь и ряд других городов западной Украины была направлена группа, составленная из харьковских офицеров. Выбрали наиболее крепких ребят, ну а задача была простая: сделать план по мобилизации. Проблема западных регионов в том, что там многие жители уже давно получили второй паспорт. Кто-то числится гражданином Молдовы, многие переквалифицировались в румынов, а больше всего там поляков. Отправить на фронт этих ребят невозможно, ну а немалая часть давно уехала из страны. В целом долгое время власти не трогали этот регион, поскольку опасались взрывоопасных ситуаций, чего только стоят драки местных женщин с военкомами. Похоже, фронту нужна новая кровь, ну а военкоры уверяют, что полицейские из Харькова не только выполнили, но и перевыполнили план. Поскольку на улицах Харькова работают ребята с запада, то харьковчане решили не отставать от своих коллег и подошли к набору с особым пристрастием. Поговаривают, что, заламывая очередного местного патриота, харьковские полицейские признавались ему в своих чувствах, обвиняя жителей западной Украины во всех бедах, произошедших в стране за последние десятилетия.

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Тема может быть не очень интересна жителям России, но нас читают и в Украине, а значит продолжим. На этой неделе поступила новая команда от министра обороны Алексея Резникова: отправить по 120 человек от военкоматов из Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Ровенской областей. Похоже, именно в этих областях наблюдается недобор мобилизованных, а акция даст понять оставшимся местным воякам, что нужно брать себя в руки и работать лучше. В местных Телеграмм-каналах пишут о том, что долго сотрудники военкоматов на фронте не протянут. Это сродни отправке в тюрьму обычных полицейских, ранее пересадивших всех этих преступников.