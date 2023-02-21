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Украинские власти придумали технологичный способ, позволяющий загнать ещё больше мужчин в военкоматы
На этот раз для блага самих украинцев их будут снимать на видео
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Известно, что уже год в Украине проводится перманентная мобилизация. По ружьё могут поставить здоровых мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Ситуация довольно странная. Так, официально Украина не объявляла России войну, поэтому проведение мобилизации вступает в противоречия с существующими процедурами. Есть и другие нюансы, но суть сводится к тому, что любого жителя страны могут остановить на улице и выдать ему повестку в военкомат. Вот только потребности в живой силе постоянно растут. Потери на фронтах множатся, а Запад не планирует снижать поставки техники и других типов вооружений. В результате приходится набирать всё больше людей, а сделать это привычными способами стало невозможно. Как оказалось, люди перестали приходить в военкоматы по повесткам, предпочитая уничтожить их сразу после получения.

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Выяснилось, что единой базы выдачи повесток в Украине нет, а в итоге можно безнаказанно гулять между постами, а самое главное состоит в том, чтобы не примелькаться. Так было раньше, ведь с начала года в южных регионах начали применяться совершенно другие способы. Если послушать президента Украины, то в стране мобилизация проводится исключительно на добровольных началах. Зеленский прямо утверждает, что все громкие обвинения – это рука Кремля, которая ведёт против мирных жителей гибридную войну. В прессе рассказывают об успехах добровольческих отрядов, в которые идут десятки тысяч мужчин, ну а реальное положение дел таково, что военнослужащие перешли к более суровым мобилизационным мерам. В начале января в Телеграмм каналах писали о том, что на юге Украины (например, в Одесской области) начали курсировать автомобили скорой помощи, в которых находятся военные. Эти ребята могут останавливать любые автомобили, а также совершенно внезапно появляться в общественных местах. Вначале власти отрицали подобные факты, а недавно мер Одессы публично передал две современные кареты скорой помощи местному военкомату. Ну а причина такой агрессивной мобилизации в Одессе понятна и проста, ведь именно там проживает внушительная часть русскоговорящих, которые долгое время симпатизировали России.

В феврале даже российские каналы начали писать о творящемся беспределе, поскольку вояки перешли от раздачи повесток к принудительной погрузке местных жителей в специальные автобусы. Некоторые пытаются сопротивляться, ну а видео с тем, как идущим за лекарствами людям ломают руки, избивают, а после запихивают в машины, облетели весь мир. В Европе старательно делают вид, что ничего не происходит, а обстановка накаляется. Недавно местные Телеграмм-каналы стали сообщать о том, что практика слегка изменилась, ведь теперь военные перекрывают трассы в небольшие города и сёла. Часто делается это в пятницу, что позволяет собрать урожай из мужчин, возвращающийся домой живущих и работающих в Одессе 5 дней в неделю. После этого людей везут в военкомат, где медкомиссию проходят даже слепые и хромые, ну а потом отпускают домой собрать вещи. Скорее всего, уже вскоре военкоматы будут отправлять людей сразу на фронт, поскольку многие ложатся на дно, не желая стать пушечным мясом. Все эти любопытные подробности вы можете прочесть в различных каналах, но, похоже, вскоре уйти от мобилизации станет ещё сложнее.

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Буквально сегодня Наталья Гуменюк занимающая пост главы пресс-центра командования группировки «Юг», поделилась с прессой любопытными подробностями. Якобы, специально для защиты населения от беспредела военных в каждой группе представителей военкомата будет находиться человек с цифровой камерой. Всё происходящее будет фиксироваться на видео, а в случае необходимости передаваться в суд и другие инстанции. По словам Натальи Гуменюк, это поможет гражданам отстаивать свои права, вот только местные жители разразились критическим комментариями на этот счёт. Похоже, одесситы не оценили такого шага от властей и опасаются ещё больших репрессий. Причина в том, что теперь повестки будут выдавать на камеру, а видео анализироваться и сохраняться в специальном реестре. Получается, что теперь выбросить повестку просто так не выйдет. В настоящее время информации о том, как будет использоваться база данных видео, в прессе нет, а представители командования Украины и вовсе делают вид, что местные жители табунами бегут в военкоматы совершенно добровольно.

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#политика
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