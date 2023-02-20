Ангела Меркель - тот ещё крепкий орешек

Есть такая детская сказа о мальчике, который слишком часто злоупотреблял доверием соседей. Паренёк кричал: «Волки! Волки!», полагая, что всё это такая шутка. Вот только в нужный момент, когда волки наконец вышли из лесу, никто не потрудился прийти на помощь к озорнику. Не исключено, что волки узнали о проделках мальчика, но это уже другая история, тогда как вокруг нас происходят не менее любопытные вещи. Ещё совсем недавно казалось, что Ангела Меркель – это один из самых крепких и надёжных политиков. Она пользовалась уважением мировой общественности и имела дружеские отношение с В. Путиным. Вот только реальность оказалась не такой, как нам бы с вами хотелось, ведь все эти годы фрау Меркель вела подрывную деятельность против России, открыто обманывая миллионы людей по всему миру.

реклама

Давайте освежим вашу память. Итак, в одном из интервью Ангела Меркель открыто заявила о том, что она и президент Франции осознавали бесперспективность Минских соглашений. Якобы, подобный формат был придуман только для того, чтобы накачать Украину оружием, подготовив для противостояния с Россией. Получается весьма занимательно, ведь лидеры ключевых стран ЕС поставили свои подписи под соглашением, которое изначально не планировали соблюдать. И вот теперь фрау Меркель уверяет, что конфликт можно решить только мирным путём, но состоится это на основе партнёрских отношений в рамках тех или иных соглашений. Похоже, в Германии не читали басни Эзопа. Так вот, бывшему канцлеру Германии от имени бывшего президента Украины П. Порошенко дозвонились российские пранкеры Вован и Лексус. Вначале фрау Меркель не могла поверить, что ей звонит сам шоколадный король, но в итоге согласился дать несколько советов потрёпанному жизнью политику.

Ангела Меркель подчеркнула, что категорически против того, чтобы сам факт беседы или любые другие детали стали достоянием прессы. Она в очередной раз заверила, что не планирует участвовать в переговорах между Украиной и Россией, поскольку действующие власти Германии и стран Евросоюза делают всё возможное для достижения мира. Похоже, все угрозы, которые мы слышали на Мюнхенской конференции и есть любезные призывы к мирному и светлому будущему. Не похоже, чтобы фрау Меркель сомневалась в том, что говорит с самим Порошенко, но даже в этом случае она предпочла сделать всё возможное, чтобы дать собеседнику как можно меньше ценной информации. Ангела в политике достаточно давно, поэтому если допускает ошибки, делает это нечасто. В итоге она отказалась сказать, возможно ли добиться победы над Россией при помощи оружия. В ответ на подобный вопрос Меркель заявила о том, что сегодня Запад действует единым фронтом. Европа вместе с США будут и дальше помогать Украине, а в итоге именно это должно побудить руководство РФ к мирным переговорам.

Отказалась фрау Меркель и от обсуждения роли Франции в украинском конфликте. Пранкеры попытались заговорить бывшего канцлера, но получили минимум информации. В целом Ангела дала Порошенко несколько советов, но сделала упор на то, что не принимает участия в переговорном процессе, полностью переложив ответственность на Шольца. Ситуации довольно странная, поскольку сама она принимает активное участие в политической жизни Германии и готовит второе пришествие на место канцлера. Поговаривают, что Шольц теряет поддержку, а случившееся с Северными потоками избиратели действующему правительству не простят. В прессу попадает всё больше информации, а в итоге многие люди осознают, что власти Германии закрыли глаза на факт диверсии со стороны США. Знал ли о готовящемся подрыве Шольц, уже не так важно, поскольку с того момента прошло слишком много времени, а немецкие элиты не предприняли ни одного шага, чтобы найти виновных.

Ангела Меркель – это крепкий орешек – расколоть который российским пранкерам оказалось не по зубам. После скандального интервью фрау стала тщательнее подбирать слова и на этот раз не дала повода для прессы обвинить её в новых грехах. Хотя, всё ещё впереди.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

.