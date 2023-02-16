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Удивительно, как люди быстро забывают историю. Нет ничего странного, когда двоечники маршируют с нацистской символикой, ведь эти ребята не учились в школе и совсем не слушали своих родителей, но куда опаснее, когда свою историю не знают политики. Польша – это одна из стран, больше всего пострадавшая от колониальных амбиций Запада в сторону России. Столетиями поляки выступали разменной монетой, услужливо заискивая перед сильными мира сего, а после платили за это слишком дорогую цену. Казалось, что уроки Второй мировой должны были отпечататься в головах жителей Польши на многие столетия, но ничего подобного не случилось. После распада СССР страна примкнула к западному блоку, а сегодня находится с США в вассальных отношениях, пытаясь поймать все крошки с тарелки сюзерена. Не всегда это удаётся сделать, в таких ситуациях поляки громко топают ножкой, но получается не очень убедительно.

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В 2022 году янки набросили на Польшу ярмо из 1.5 миллиона беженцев с Украины. Экономика страны трещит по швам, а тут ещё нужно закупать новое оружие, ведь рядом находятся ненавистные русские, которые то и дело норовят освободить поляков от гнёта немцев, англичан, а теперь и американцев. Дабы не допустить такого безобразия, приходится воинственно прыгать у своих границ, хотя не только это, ведь немалая часть наёмников и кадровых военных из Польши уже год воюют с русскими в Украине. Нет никаких сомнений, что страна выбрала свой путь, поэтому будет бежать по граблям до тех пор, пока в очередной раз не свалится. Ну а самым рьяным русофобом можно назвать президента Польши. Анджей Дуда первым потребовал передать Киеву танки, он активно лоббирует интересы Украины в НАТО и всеми силами способствует наращиванию военной мощи соседней страны. Может показаться, что перед нами эдакий бескорыстный добряк, вот только эксперты полагают, что Дуда ужа давно мечтает о восстановлении Речи Посполитой, а все его действия сродни танцам вокруг туши убитого кабанчика. Что бы там не замышляли поляки, решающее слово остаётся за США, а пока дядюшка Сэм не готов к открытому противостоянию с Россией.

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Что бы там не писали патриотические сайты, но любое государство имеет право поставлять в Украину оружие. Точно такая же ситуация и с Россией, которая сотрудничает с Ираном и другими странами. Но одно дело поставка танков, а совсем другое – это оказание активной помощи в ремонте и подготовке специалистов. С танками всё относительно просто, ведь подготовить ремонтные бригады и экипаж удастся за несколько месяцев. Не факт, что танкисты смогут хорошо воевать, но это уже другая проблема. А вот когда дело касается самолётов, то проблема становится как никогда острой. По итогам Рамштайна 9 Дуда заявил, что с поставками F-16 всё неопределённо, а принять соответствующее решение не так просто. Военные эксперты Stars & Stripes пишут, что проблема кроется не только в политическом решении, но и чисто технической плоскости. Так, на каждый 1 лётный час F-16 приходится 16 часов технического обслуживания. Всё это означает, что штурмовик должен располагаться в ангаре, где для специалистов будут созданы комфортные условия, а оборудование для диагностики тех или иных частей истребителя стоит миллиарды долларов и обладает повышенной секретностью. В итоге к каждому самолёту должно быть привязано 25 специалистов, а подготовить всю эту братию не так-то просто.

Потребуется завезти тонны оборудования, а риски размещения на территории Украины очевидны, ведь Россия может получить технологии, если начнёт наступать в нужном направлении, а это уже пахнет потерей обороноспособности США. Получится, что F-16 будет взлетать с польских аэродромов, а это значит, что никого уже не будет интересовать какое гражданство у пилотов, ведь Польша станет активной участницей конфликта. Но и это не все сложности, ведь американские лётчики уверяют, что быть пилотом истребителя, и совершать боевые вылеты – это разные вещи. По их мнению, нужно 10 лет тренировок, после чего пилот может вступать в реальный бой. Только в этом случае у человека будет развита реакция, а сам он освоит самолёт на достаточном уровне для выхода из сражения победителем. В Польше постоянно призывают закрыть небо над Украиной, но прекрасно осознают, чего этого будет стоить стране. Судя по риторике Байдена, никто не кинется спасать поляков, которые без разрешения из Белого дома ввяжутся в войну с русскими. Похоже, история слишком быстро забывается, а внуки тех, кто позорно проиграл советским солдатам, хотят взять реванш. Этим ребятам не сидится в тёплых домах, обогреваемых дешёвым газом. Их не устраивает недорогой бензин, ведь кто-то из них решил, что можно взять всё и сразу.

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Эксперты отмечают, что Дуда не так глуп, поэтому все его громкие заявления пока больше похожи на заигрывания с прессой. Президент Польши осознаёт, что янки могут закрыть глаза на гарантии безопасности и 5-ю статью НАТО, если дело станет слишком горячим. Будем надеяться, что до всего этого не дойдёт, хотя пока сложно понять, где вообще находятся точки соприкосновения, и когда между странами наладится мир.