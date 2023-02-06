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Гераней в СВО станет ещё больше – Иран построит в РФ завод, способный выпускать 6000 дронов в год
По данным журналистов The Wall Street Journal, на заводе наладят выпуск ранее неизвестного дрона-камикадзе, обладающего высокими скоростными показателями
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Уже много десятилетий Иран остаётся ключевым игроком на Ближнем Востоке. Арабская страна имеет сложные отношения с соседями, а особенно всё плохо с Израилем. Противостояние длиться десятилетиями, но пока ни одна из сторон не перешла в открытой наступление. За последние десятилетия Израиль ощутимо нарастил численность и мощь собственных вооружённых сил, обладая доступом к самому современному оружию на планете. По сути, США продают этой стране такие типы вооружений, которых больше ни у кого, кроме самих янки нет. Всё это не значит, что Иран проиграет в ходе прямого столкновения, но шансов в случае нападения у арабов действительно не так много. Пока обе стороны не ввязываются в открытый конфликт, в ход идут другие средства. Например, нервы Израильским военным портят формирования «Хамас» и «Хезболла», поэтому одна из ключевых задач состоит в том, чтобы отслеживать и уничтожать подобные подразделения. Нужно понимать, что всё это ближе к партизанщине, поэтому никто не знает, как поведут себя израильские солдаты в случае столкновения с иранской армией. Не так давно конфликт между странами перешёл на новый уровень после удара беспилотников по объекту в Исфахане. В прессе пишут, что там находился завод по производству дронов-камикадзе, но доказать подобные утверждения журналисты не в силах. 

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Эксперты прочат скорое начало Третьей Мировой войны именно на Ближнем Востоке, ну а пока все взоры прикованы к Украине. Как вы могли слышать, Россия активно применяет БПЛА, среди которых особое место занимает Герань-3. Специалисты давно изучили характеристики беспилотника, в результате чего сходство с иранским Shahed-136 более чем очевидно. Споры на тему того, где вообще производятся дроны-камикадзе, идут достаточно долго, но пока прийти к однозначным выводам не удалось. Так, западная пресса уверяет, что БПЛА выпускают в Иране, после чего они доставляются в Россию, откуда и происходят атаки на те или иные объекты на территории Украины. Официальные представители Ирана несколько месяцев назад представили в ООН некие доказательства, согласно которым патент и чертежи Shahed-136 были куплены у украинского правительства 15 лет назад. Поскольку в те годы связи между Украиной и Россией были достаточно тесными, но нельзя исключать, что российские специалисты были осведомлены о подобной разработке. 

Словом, история запутанная, а найти концы невозможно. Похоже, журналистам The Wall Street Journal и вовсе не нужны никакие доказательства, ведь в последнее время некогда уважаемое издательство перешло к публикации слухов их открытых телеграмм-каналов. Но если сомнительная информация из блога неизвестного писаки обычного никого не привлекает, то The Wall Street Journal всё же вызывает у читателей больше доверия. Мы не берёмся судить о том, насколько изложенная ниже информация точна, а лишь передаём вам то, что публикует указанное выше издание. Сообщается, что в начале января было принято решение о расширении военного сотрудничества между Ираном и Россией. Первой ласточкой станет строительство нового завода, который сможет производить беспилотники в огромном количестве. Якобы, за первый год своего существования предприятие поставит 6000 дронов-камиказде, а иранские представители уже посещали место закладки предприятия. 

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Но и это ещё не всё. Журналисты The Wall Street Journal уверяют, что на заводе не только будут выпускать хорошо себя зарекомендовавший Герань-3, но и некий неизвестный БПЛА. Предполагается, что это будет совершенно новая машина, обладающая более внушительными скоростными показателями. По мнению специалистов, около 70% всех дронов Герань-3 сбиваются украинскими системами ПВО, а также солдатами на подлёте к целям. Результат достаточно высокий, но поскольку беспилотник недорогой, это позволяет не думать о растратах. И всё же, Герань-3 издаёт слишком много шума и летает медленно. Предполагается, что новый завод освоит производство совершенно новых БПЛА, которые окажутся легче, быстрее и манёвреннее. Значит ли это, что дроны-камикадзе смогут управляться удалённо, пока неясно. В любом случае в российской прессе на эту тему пока ничего нет. Стоит также помнить, что повышение скоростных показателей потребует либо более мощного и дорогого двигателя, либо снижения веса беспилотника. Ну а это повлечёт за собой уменьшение боевой ударной части, что снижает эффективность дрона. 

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#сво #военные технлогии
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