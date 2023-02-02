Ситуация накаляется, поскольку обе стороны и не думают искать точки соприкосновения

Несколько дней назад случилось событие, которое было крайне тревожно воспринято экспертами, а тлеющий десятилетиями конфликт способен в любой момент вырваться наружу. Речь идёт об ударе по военному объекту в городе Исфахан, расположенном в Иране. Несколько дней пресса судачила о том, что же на самом деле случилось, ну а правительство Ирана помалкивало. В итоге сегодня в ООН было отправлено официальное письмо, в рамках которого Израиль обвиняется в многочисленных актах терроризма и называется причастным к происходящему удару, нанесённому с помощью дронов. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал акт нарушением международного права, а также констатировал, что его страна оставляет за собой право на симметричный удар. В западной прессе пишут, что удар был нанесён по объекту, на котором производятся БПЛА Shahed-136, известные в России под именем Герань-3.

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И вот здесь и возникает главный вопрос, стоит ли ждать войны между Ираном и Израилем? Мало того, неясно, кто выйдет победителем, и на чью сторону встанет Россия. Политологи отмечают, что Израиль постоянно находится в состоянии войны. За многие десятилетия страна предприняла множество шагов, которые только ухудшили взаимоотношения с соседями, а военная доктрина Ирана и вовсе строится на необходимости уничтожения Израиля как государства. Разборки между военными формирования этих стран постоянно возникают в Сирии, ну а постоянное напряжение создаётся за счёт нескольких военизированных формирований, напрямую спонсируемых правительством Ирана. Так, в секторе Газа действует «Хамас», тогда как у границ островом нестабильности выступает «Хезболла». О том, как весело жить в Израиле, вы можете почитать в интернете или спросить у знакомых, ну а мы лишь констатируем, что эта страна могла давно снизить градус напряжённости с соседями, но предпочитает накачивать себя оружием, постоянно нагнетая обстановку. Соседи и сами не прочь сделать какую-то глупость, а в результате выхода из ситуации нет, а конфликт грозит перерасти в большую войну. Эксперты по обе стороны конфликта признают, что в случае открытого противостояния избежать огромных жертв не удастся, при этом Израиль имеет более современное оружие. Мало того, так называемый «Железный купол» обладает высокой эффективностью и признан одним из лучших в мире, поэтому вероятность того, что Иран нападёт первым и получит преимущество, невысока.

Как мы писали выше, будут огромные жертвы среди гражданских в случае удара по мирным городам, но военная мощь Израиля позволит отразить удар. А вот у Ирана не так много шансов справиться с полномасштабной атакой израильтян, вот только эта страна вряд ли решится на подобный шаг без полной поддержки со стороны США. В настоящее время американцам не выгоден ещё один горячий конфликт, поэтому в Вашингтоне предпочитают не вмешиваться. Иногда происходят обострения, но и они проходят мимо ушей сонного Джо. Например, не так давно был убит генерал Сулеймани, после чего Иран нанёс ракетный удар по военной базе американцев в Ираке. США не стали раздувать конфликт, ну а несколько дронов и вовсе не стоят того, чтобы из-за них начинать войну. И вот здесь особняком стоит Россия, имеющая свои интересы и партнёрские соглашения с Ираном и Израилем. Например, Россия не препятствует уничтожению грузов с оружием, которые напрямую поступают из Ирана в адрес «Хезболлы», но на самом деле точек соприкосновения намного больше. Чего только стоит невмешательство Израиля в конфликт на Украине. Очевидно, что оружие для помощи Киеву в Израиле есть, но пока его предпочитают придерживать, призывая стороны к миру.

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Примерно это же делает и Россия, а пока всех всё устраивает, в ход будут идти пешки. Каждая из стран медленно двигается в сторону достижения собственных целей, не забывая показывать партнёрам свой непростой характер. Не стоит забывать и о том, что Иран в последнее время значится среди ключевых партнёров, поставляющих оружие для СВО. Правительство РФ отрицает подобные сделки, поэтому и мы отметим, что все разговоры на эту тему бездоказательны. Опасность в регионе представляет и ядерная программа Ирана, которая позволила этой стране громко заявить о своих претензиях. Некоторые политологи говорят, что большого конфликта не избежать, тогда как другие уверяют, что огонь может тлеть десятки лет, а простых решений просто нет. При этом считается, что даже если противостояние между странами станет открытым, Россия не станет помогать ни одной из сторон.