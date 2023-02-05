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Нет никаких сомнений, что США не только знали о начале СВО, но и активно готовили свой ответ в виде санкций. За 2 месяца до 24 февраля американские СМИ начали писать о готовящейся операции, а спустя несколько дней после её начала большая часть европейских стран единогласно поддержала пакет ограничений против российской экономики. Одновременно с этим было решено начать поставки различных типов вооружений, но в тот момент скорость наступления армии РФ была так высока, что даже янки с грустью ожидали полного перехода Киева под контроль Москвы к середине марта. Разбираться в причинах нескольких масштабных отступлений у нас сегодня нет никакого желания, но это не отменяет того факта, что ставки постоянно растут.

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Вначале было объявлено о том, что Киев получит оружие, но только советское из старых запасов. Уже весной в Украину полетели беспилотники, включая знаменитый «Байрактар», следом противотанковые комплексы, главным из которых числился «Джавелин». Очередная встреча в Рамштайне открыла путь для артиллерии, а в итоге в Украину попал тот самый HIMARS, ставший головной болью российских военных из-за своей точности. Не говоря уже о городах, находящихся в тылу, которые постоянно подвергаются ударам из этого оружия. Чем более явные успехи демонстрировала украинская армия, тем более щедрыми становились американцы. Иногда европейские страны упорствовали, и тогда происходили чрезвычайные происшествия, ознаменованные десятками и даже сотнями смертей гражданских. В пример можно привести Бучу и попадание ракеты в жилой дом в Днепропетровске. Каждый раз после этого Европейцы открывали свою кубышку, становясь всё более щедрыми. Западная пресса пишет то, что прикажут, а в итоге никого не волнует, что за всем этим и многим другим стоит длинная рука дядюшки Сэма.

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И вот уже с лёгкой руки самой демократичной страны на планете принято решение отправить в Украину танки. В поставках участвует множество стран, а точного количества машин, которые в итоге прибудут на фронт, назвать не берётся никто. Немецкие Leopard-2 появятся значительно раньше, чем американские M1 Abrams, но это уже детали. Чем дольше будет длиться СВО, тем всё активнее будет помощь Киеву со стороны НАТО, а каждый раз, когда США дают чёткий отказ, происходит очередное чрезвычайное событие, после которого принимаются самые необдуманные решения. Судя по всему, янки давно нарисовали план поставок и готовятся к длительному противостоянию, в задачи которого входит истощение экономики РФ и создания предпосылок для сворачивания СВО. Население России уже устало от происходящих событий, а год неопределённости – это очень много. Совсем недавно было решено отправить в Киев сразу 88 танков Leopard 1, ну а Байден уверяет, что истребители F-16 в Украину точно не полетят. Ещё как полетят, но случится это не сегодня, поскольку пока на карте есть и другие фигуры, которыми американцы будут играть в долгую партию.

Вообще ситуация довольно любопытная. Так, Россия имеет явно ограниченный ресурс, состав которого был известен США ещё до начала СВО. А вот янки могут себе позволить вводить в игру всё новые фигуры. При этом американцы ничем не жертвуют, поэтому вольны отдавать приказы без оглядки на потери. Пешки идут на убой, за ними офицеры и другие важные персоны, но в загашнике остаются дальнобойные ракеты, продвинутые беспилотники и истребители. На самом деле это далеко не весь арсенал, но стоит понимать, что F-16 рано или поздно появится в небе над Украиной. Теоретически, страны НАТО могут передать десятки и даже сотни штурмовиков, поскольку программа переоснащения постоянно идёт, а после прихода F-35 «Lightning II» старый самолёты пылятся на складах. За последние десять лет Нидерланды, Бельгия и Норвегия активно закупали у США истребители пятого поколения, а ведь есть ещё Польша, которая готова отдать свои F-16 в обмен на гарантии через 3 года поставить F-35.

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Эксперты отмечают, что штурмовики могут поступить без дальнобойных ракет, либо лишиться части оборудования. Это могут быть слегка устаревшие модификации, но всё сводится к тому, что важны только сроки. Есть мнение, что на переобучение пилотов потребуется 6 месяцев, вот только нельзя исключать, что украинские лётчики уже несколько месяцев тренируются на базах НАТО в Европе. Такая же ситуация и с танками, а в целом какое-то количество штурмовиков и вовсе может прийти вместе с иностранными наёмниками. Российская пресса постоянно пишет о каких-то красных линиях, а горячие головы предлагают бить по военным базам в Польше или вообще ударить ядерным зарядом по Вашингтону. Похоже, ума у этих умников нет от слова совсем. Время, когда российские самолёты могли беспрепятственно летать над Украиной, утеряно, поскольку там сегодня пусть не идеально, но работает эффективная система ПВО, созданная американцами. Небо становится всё более закрытым, но F-16 – это не единственный самолёт, который может быть передан Киеву. Так, во Франции есть «Мираж-2000», а местные политики уже давят на Макрона, предлагая ему увеличить производство «Рафалей», а старые штурмовики отдать Украине. Такая же обстановка в Германии, где некоторые политики мечтают расстаться со старыми «Торнадо», получив взамен F-35. Поставки самолётов Киеву – это вопрос времени, но, когда США будут готовы предпринять такой шаг, не знает никто.