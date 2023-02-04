Даже если у вас немного денег, то всегда можно поискать видеокарту по своему карману

Если у вас в кармане есть деньги на покупку дорогой видеокарты, то мир сразу становится для вас чуть ярче. Всегда можно себе позволить немного покапризничать, выбирая оптимальное решение за 100 или 50 тысяч рублей. В этих ценовых категориях существуют свои фавориты и аутсайдеры, но даже за 35 или 25 тысяч можно найти неплохое решение, которое позволит вам запускать требовательные новинки в народном разрешении. Словом, хорошо, когда есть выбор, ведь если у вас в кармане всего 15 тысяч, то приходится обходиться старыми играми.

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Или нет, ведь если вы собрали сущие копейки, тщательно поскребли по сусекам, но всё ещё не можете себе позволить потратить на видеокарту 25 тысяч рублей, то сегодня мы разберём несколько графических чипов, способных на небольшие подвиги. Сразу заметим, что сравнивать бюджетные видеокарты с той же GeForce RTX 3060 нет никакого смысла, но раз задача очерчена, требуется её выполнить, чем мы и займёмся.

Если вы предпочитаете продукцию NVIDIA, то самое время присмотреться к GeForce GTX 1650. Многие скажут, что времена этой видеокарты давно минули, и будут неправы, вот только данный графический чип всё ещё позволяет запускать любые игры, а значит неплохо вписывается в наши требования. Купить GeForce GTX 1650 вы можете до 15 тысяч рублей, ну а владельцы старых компьютеров и вовсе могут не беспокоиться, ведь ваш старый блок питания потянет эту видеокарту без дополнительных требований.

На 2500 рублей дешевле в наличии GeForce GTX 1630. Сразу скажем, что между видеокартами есть существенная разница в быстродействии, поэтому мы рекомендуем GeForce GTX 1630 только тем, кто не планирует гонять в Cyberpunk 2077 и другие требовательные игры. Помните, что ежегодно выходит множество интересных проектов, ну а любители шутеров и вовсе могут годами использовать эту видеокарту без глюков и зависаний. За счёт наличия 64-битной шины пропускная способность памяти критически мала, поэтому не стоит покупать такую видеокарту тем, у кого монитор с разрешением 2К.

Если вы думали, что в данном ценовом сегменте есть только продукция NVIDIA, то сильно обшились, ведь в наличии Radeon RX 6500 ХТ. Видеокарта намного быстрее GeForce GTX 1650 и может показаться идеальным решением, вот только вся проблема оказалась в жадности инженеров AMD, которые решили сэкономить пару центов на плохой поддержке интерфейса PCIe 3.0. Неясно, смогли ли это ребята заработать, но на старых компьютерах Radeon RX 6500 ХТ работает не так хорошо, как хотелось бы. Это ощутимый минус и явный просчёт, который стоил компании немалую сумму денег. Не исключено, что Radeon RX 6500 ХТ могла бы стать намного популярнее, если бы не глупая экономия, ну а мы пока изучим другие варианты.

На целых 3 тысячи дешевле в наличии Radeon RX 6400. Здесь примерно такая же ситуация, как с GeForce GTX 1630, ведь видеокарта работает отлично, требует мало, но и мало даёт, ведь запускать на ней новинки последних лет крайне сложно. Вообще, если у вас компьютер с поддержкой PCIe 4.0, то Radeon RX 6400 окажется даже слегка быстрее GeForce GTX 1650, ну а в случае, если компьютер старый, то мы можем порекомендовать купить GeForce GTX 1630, поскольку эта видеокарта будет работать стабильнее и слегка быстрее на древнем железе.

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Radeon RX 550 поставит точку в нашем материале. Пожалуй, если у вас сильно ограничен бюджет, а вы считаете каждый рубчик, то нужно остановиться именно на этой видеокарте. Мечтать о доступе к требовательным блокбастерам мы вам не советуем, но это не так важно для любителей танков, которые смогут в полной мере раскрыть свои навыки, ведь Radeon RX 550 позволяет играть даже на высоких настройках в 1080р. Видеокарте полностью отвечает своей стоимости, поэтому не ждите от неё того, о чём мы вам не написали. Если у вас в кармане пригоршня монет, то мечтать о покупке GeForce RTX 3060 Ti не приходится.