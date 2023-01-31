Не всегда стоит обращать внимание на видеокарту с большим количеством видеопамяти

Какую бы видеокарту купили бы вы, если бы у вас на руках находилась достаточная сумма для выбора любого флагмана? Согласимся, что соперничать с GeForce RTX 4090 не может ни одна видеокарта, но в данном случае речь о разумном выборе, продиктованном не рекламой, а реальной необходимостью. Подумайте, ведь реально на вашем компьютере GeForce RTX 4090 будет грустить от скуки. Мало того, во многие корпуса она не поместится, а большая часть наших читателей столкнётся с тем, что придётся докупать блок питания.

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Интересная перспектива. А ведь ещё есть и проблема раскрытия видеокарты, когда ваш старый камень просто не способен раскочегарить графический чип. Представьте себе, что GeForce RTX 4090 досталась вам бесплатно, но ваш примитивный Core i5-10400 уже не способен выжать из неё даже половину мощности. Согласимся, что обладание флагманом дорогого стоит, но куда более логично купить видеокарту в 2 раза дешевле, при этом не потерять ни одного кадра в секунду. Речь и графических чипах GeForce RTX 4070 Ti и Radeon RX 6900 XT. Оба обладают внушительной производительностью и даже сегодня слишком круты для большинства компьютеров. Предположим, что вы ищите видеокарту на вырост, а теперь подумаем, какую выбрать.

GeForce RTX 4070 Ti не только быстрее, но и обладает внушительными показателями трассировки лучей. За счёт доступа к DLSS 3.0 вам удастся получить намного больше кадров в секунду, чем на Radeon RX 6900 XT. На стороне AMD 16 Гб видеопамяти, вот только требования к памяти растут медленно, а вот мощность самой видеокарты востребована намного больше. Даже если бы Radeon RX 6900 XT была равна по скорости GeForce RTX 4070 Ti, мы бы предложили вам выбрать NVIDIA, ну а здесь всё довольно просто. Вообще, если у вас нет лишних денег, а процессор на компьютере не быстрее Core i7-10700, то разницы не будет, но видеокарты на вырост просто обязана быть оптимальной, а с Radeon RX 6900 XT сплошные компромиссы.

Если у вас установлен монитор 2К, то довольно глупо тратить 80 тысяч рублей на видеокарту. Всё дело в том, что даже Radeon RX 6800 за 57 тысяч рублей отлично справляется со всеми играми, ну а поскольку она включает 16 Гб видеопамяти, то даже через 4 года вы не почувствуете нехватку памяти в играх. По сравнению с указанной выше GeForce RTX 4070 Ti, видеокарта Radeon RX 6800 ощутимо медленнее, но в данном случае нас интересует не то, сколько виртуальных попугаев вы потеряете, а вообще сможете ли получить приемлемую картинку. С видеокартой AMD сделать это удастся без особых проблем.

В качестве конкурента можем назвать GeForce RTX 3070 Ti. Цена примерно такая же, производительность слегка ниже, но вы уже знаете наше мнение по поводу подобных глупостей. С процессором Core i9-13900К стоит взять видеокарту быстрее, но большая часть наших читателей с трудом скопила на Core i5-12400. Что до GeForce RTX 3070 Ti, то она остаётся неплохим решением для 2К, но уступает Radeon RX 6800, когда дело заходит о количестве видеопамяти. Согласитесь, что сегодня видеокарта за такую сумму с 8 Гб видеопамяти выглядит подозрительно. Назвать GeForce RTX 3070 Ti плохой мы не можем, но для требовательных игр через 2 года её может не хватить.

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Ну а для тех, кто хочет только пощупать игры в 2К есть Radeon RX 6700. Видеокарта имеет редкое сочетание в виде 10 Гб видеопамяти и 16-битной шины. На средневысоких настройках графики этой видеокарты будет достаточно, но надеяться на то, что вы сможете запускать требовательные новинки в 2К через несколько лет, уже не стоит. В целом ничего необычного, ведь цена является определяющим фактором, а здесь вы тратите в 2 раза меньше, чем если бы решили купить GeForce RTX 4070 Ti.