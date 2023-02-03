Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
GeForce RTX 3070 vs Radeon RX 6750 XT – трассировка против скрытого потенциала и 12 Гб памяти
кне шыкечаночяваимчвм вапвапвапвап
рекомендации
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Пока зарубежные эксперты продолжат рассказывать о том, что GeForce RTX 4070 Ti является самой выгодной видеокартой на планете, российские геймеры смотрят на цены с большим удивлением. Приходится признавать, что за 2022 год стоимость видеокарт так и не вернулась к норме, а скидки оказались намного меньше, чем мы ожидали. Несомненно, среди причин происходящего можно назвать санкции, но во многом вина лежит на компании NVIDIA. Всё дело в том, что флагманы нового поколения не пришли на смену старичкам, а поднялись на ступень выше. 

реклама

Так, GeForce RTX 4080 не стала заменой GeForce RTX 3080, поскольку рекомендованная цена на новинку выставлена на уровне 1200 долларов против 700 долларов на старте продаж GeForce RTX 3080. Точно такая же ситуация и с GeForce RTX 4070 Ti, поскольку данный графический чип подорожал на 200 долларов, ну а на подходе и другие новинки, которые также не смогут порадовать геймеров. Возможно, к концу 2024 года цены немного снизятся, но случится это очень нескоро, а играть хочется уже сегодня. Именно поэтому стоит обратить внимание на то, что доступно уже сегодня и стоит до 50 тысяч рублей. 

Отметим, что не считаем указанные выше видеокарты оптимальными решениями, но если уж мы заговорили о попытке взять максимальную производительность за определённую сумму, то стоит начать с GeForce RTX 3070. Видеокарта просто создана для тех, кто купил монитор с разрешением 2К. С использованием технологии масштабирования DLSS вы сможете играть даже в 4К, но такая перспектива кажется нам туманной. Всё дело в наличии скромных 8 Гб видеопамяти. Если вы меняете видеокарты каждый год, то можно брать и не задумываться, ну а для разумных геймеров, которые предпочитают покупать компьютер раз в 3-4 года, GeForce RTX 3070 под 4К точно не подходит.

Всё это не значит, что Radeon RX 6750 XT, у которой в наличии сразу 12 Гб, обладает каким-то скрытым потенциалом. На самом деле нет, но дополнительная память ещё никому не вредила, а в сложных играх через год она может вам пригодиться уже через год. Вообще перед нами один из самых сбалансированных графических чипов прошлого поколения, поскольку здесь установлена скоростная память на 18 Гбит/с. За счёт этого можно получить больше кадров в секунду в сложных сценах, хотя не всегда переплата по сравнению с обычной моделью кажется логичной. GeForce RTX 3070 немного уступает Radeon RX 6750 XT по чистой производительности, но когда речь заходит о трассировке лучей, может дать неплохую фору. Мы сомневаемся, что нужно делать выбор исходя из того, насколько хорошо видеокарта раскатывается с волшебными лучиками, ну а вы делайте выводы самостоятельно.

Кстати, на 7 тысяч дешевле в наличии Radeon RX 6700 XT. Это та же видеокарта, о которой мы писали выше, но с видеопамятью со скоростью 16 Гбит/с. Некоторые эксперты отмечают, что заметить разницу можно только в эталонных тестах, тогда как другие уверяют, что убедились в том, что Radeon RX 6750 XT быстрее, самостоятельно. С недорогим процессором выяснить всё это не выйдет, а поэтому вы смело можете сэкономить, если ваш компьютер куплен несколько лет назад.

Немногим дешевле 40 тысяч рублей вы можете найти GeForce RTX 3060 Ti. Стоит помнить, что вы экономите 10 тысяч по сравнению со старшим графическим чипом, поэтому ожидать аналогичного быстродействие не приходится. Несмотря на это видеокарта неплохо себя показывает в 2К, а пока нет ни одной игры, которая могла бы заставить вас перейти в 1080р. 

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Ну и остановимся на Radeon RX 6700. Видеокарта примерно равна по производительности с GeForce RTX 3060 Ti, но стоит дешевле. Если вы опасаетесь проблем с драйверами и многих других сложностей, о которых пишет пресса, то просто купите видеокарту NVIDIA. Мы неоднократно писали о том, что в тестах вы можете увидеть различия только потому, что энтузиасты используют дорогие процессоры. С вашим Ryzen 7 5800Х никакой разницы нет, а значит берите то, что нравится больше.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Nvidia RTX 4090 стала первой картой серии RTX 40, попавшей в статистику Steam
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Какую опасность несёт американский урановый снаряд М829А3 для Abrams российскому танку Т-90
61
Вагнер победил, ЧВК «Моцарт» прекратила свое существование
48
Американские наёмники бегут из Украины – ЧВК «Моцарт» из США признало поражение от ЧВК «Вагнер»
6
Продажи электромобилей продолжают расти, несмотря на некоторые сложности
+
«Вампирский» боевик Redfall будет требовать обязательного подключения к Сети
+
Вооружённые Силы РФ нанесли удар по крупнейшему украинскому заводу тяжёлого машиностроения
518
В Кремле поддерживают идею вознаграждений за подбитые «Леопарды» и «Абрамсы»
11
В Польше из армии бегут даже профессионалы, несмотря на высокие зарплаты, которые повысят ещё
20
Январская статистика StatCounter показала рост доли браузера Microsoft Edge
3
Охотник на M1 Abrams и Leopard 2 прибыл в СВО – на что способен роботизированный комплекс «Маркер»
2
Королевская битва Rumbleverse от Iron Galaxy Studios только вышла и уже закрывается
+
Reuters: США намерены передать Украине ракеты большой дальности поражения GLSDB
4
ООН оказывает помощь Молдове дровами для отопления
2
ВСУ боятся высококвалифицированных военных РФ под Бахмутом
201
Смартфон Oscal S80 предлагает аккумулятор 13000 мАч, камеру с Arcsoft, чип MediaTek Helio G85 и систему Doke OS 3.0
+
На Украине предложили вместо танков M1 Abrams получить сотни тысяч дронов-камикадзе
5
Роспотребнадзор приструнил Wildberries – маркетплейс не будет брать деньги за возврат брака
6
Ещё 25 устройств Xiaomi получат MIUI 14
1
«Вагнер» против «Моцарта»: американская ЧВК объявила о прекращении работы на Украине
+
В одном шаге от артемовского котла: почему третьего «Минска» не будет
10

Популярные статьи

Истребители Су-30МКИ российского производства совершили беспрецедентную посадку на авиабазе в Японии
65
Дефолт США по долговым обязательствам спровоцирует обвал доллара - Asia Times
66
Бразилия затопит единственный авианосец «Сан-Паулу» – почему авианосцы бесполезны для флота
27
5 причин, по которым я полностью перешел на использование портативных или portable программ
12
Пузырь (The Bubble) - лучший фильм 2022 года
8
Прогнозируемые даты выхода RTX 4070 и RTX 4060 Ti на основе статистики предыдущих поколений
16
3 самые популярные стратегии в 2022 году
22
Новые электромобили Evolute набирают популярность среди граждан и таксопарков России
10
Как за пару минут установить Live-флешку Sergei Strelec на HDD или SSD второй Windows
14
Хочет, но не может: Почему Бельгия не отправит на Украину свои "Леопарды"
10

Сейчас обсуждают

dagnoparte
00:54
Европа упадёт при любых раскладах. Ей уже ничего не поможет, это системный кризис их экономики, который сильно ускорил ковидный кризис и собственные санкции. Ну и пиндосы помогают как могут, чтобы в е...
Американский сенатор объяснил, что будет, если Россия победит в СВО
3000kyky Sakh
00:53
Дисонад уже несколько раз раздавали. Но эпики красавцы все равно. Не прекращают свою подарочную акцию несколько лет кряду. У меня бесплатно доставшихся игр на аккаунте в Эпик Сторе - несколько десятк...
В Epic Games Store началась бесплатная раздача Dishonored: Death to the Outsider
Nutty8658
00:53
Московиты - потомки древних укров и татаромонгол...
Вооружённые Силы РФ нанесли удар по крупнейшему украинскому заводу тяжёлого машиностроения
Malen Kyhren
00:52
Согласен! Теперь это overdnockers
Вагнер победил, ЧВК «Моцарт» прекратила свое существование
Dmitry Mitry
00:52
Так у нас еще Маннергейму и памятные доски вешали, в том же Ленинграде, который он осаждал с севера.
Путин предупредил Запад: «Применением бронетехники дело не закончится»
Савелий Крамаров
00:52
За эти статейки надо призывать. Пьющий контингент не читает, непьющий в "релокате"
Охотник на M1 Abrams и Leopard 2 прибыл в СВО – на что способен роботизированный комплекс «Маркер»
Malen Kyhren
00:50
Очень айтишная новость! Страна гордится, что вместо никчёмной собственной армии, вынуждена полагаться а кучку уголовников! И что Путин будет с пригожиным делать после войны? Вернёт на зону или депутат...
Вагнер победил, ЧВК «Моцарт» прекратила свое существование
Dmitry Mitry
00:49
Там женщины и на 200 кг есть, в чем проблема?
В Херсонской области засветилась "прыгающая мина" ПТКМ-1Р, ждущая в гости немецкого Leopard 2
3000kyky Sakh
00:45
Наступать украинским войскам запретили до часа пик. Вот и пользуются моментом российские захватчики. Пусть подьзуются. Всему свое время.
Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» освободили Николаевку
Boris Lagutkin
00:44
Позвольте, позвольте! Вы не московиты и это доказываете тэстами, мы московиты с гаплогруппой R1a1, а где же укры? Да, и кстати, в славянской расе нет следов монголо-татар. Но это уже совсем другая ист...
Вооружённые Силы РФ нанесли удар по крупнейшему украинскому заводу тяжёлого машиностроения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем