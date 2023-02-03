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Пока зарубежные эксперты продолжат рассказывать о том, что GeForce RTX 4070 Ti является самой выгодной видеокартой на планете, российские геймеры смотрят на цены с большим удивлением. Приходится признавать, что за 2022 год стоимость видеокарт так и не вернулась к норме, а скидки оказались намного меньше, чем мы ожидали. Несомненно, среди причин происходящего можно назвать санкции, но во многом вина лежит на компании NVIDIA. Всё дело в том, что флагманы нового поколения не пришли на смену старичкам, а поднялись на ступень выше.

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Так, GeForce RTX 4080 не стала заменой GeForce RTX 3080, поскольку рекомендованная цена на новинку выставлена на уровне 1200 долларов против 700 долларов на старте продаж GeForce RTX 3080. Точно такая же ситуация и с GeForce RTX 4070 Ti, поскольку данный графический чип подорожал на 200 долларов, ну а на подходе и другие новинки, которые также не смогут порадовать геймеров. Возможно, к концу 2024 года цены немного снизятся, но случится это очень нескоро, а играть хочется уже сегодня. Именно поэтому стоит обратить внимание на то, что доступно уже сегодня и стоит до 50 тысяч рублей.

Отметим, что не считаем указанные выше видеокарты оптимальными решениями, но если уж мы заговорили о попытке взять максимальную производительность за определённую сумму, то стоит начать с GeForce RTX 3070. Видеокарта просто создана для тех, кто купил монитор с разрешением 2К. С использованием технологии масштабирования DLSS вы сможете играть даже в 4К, но такая перспектива кажется нам туманной. Всё дело в наличии скромных 8 Гб видеопамяти. Если вы меняете видеокарты каждый год, то можно брать и не задумываться, ну а для разумных геймеров, которые предпочитают покупать компьютер раз в 3-4 года, GeForce RTX 3070 под 4К точно не подходит.

Всё это не значит, что Radeon RX 6750 XT, у которой в наличии сразу 12 Гб, обладает каким-то скрытым потенциалом. На самом деле нет, но дополнительная память ещё никому не вредила, а в сложных играх через год она может вам пригодиться уже через год. Вообще перед нами один из самых сбалансированных графических чипов прошлого поколения, поскольку здесь установлена скоростная память на 18 Гбит/с. За счёт этого можно получить больше кадров в секунду в сложных сценах, хотя не всегда переплата по сравнению с обычной моделью кажется логичной. GeForce RTX 3070 немного уступает Radeon RX 6750 XT по чистой производительности, но когда речь заходит о трассировке лучей, может дать неплохую фору. Мы сомневаемся, что нужно делать выбор исходя из того, насколько хорошо видеокарта раскатывается с волшебными лучиками, ну а вы делайте выводы самостоятельно.

Кстати, на 7 тысяч дешевле в наличии Radeon RX 6700 XT. Это та же видеокарта, о которой мы писали выше, но с видеопамятью со скоростью 16 Гбит/с. Некоторые эксперты отмечают, что заметить разницу можно только в эталонных тестах, тогда как другие уверяют, что убедились в том, что Radeon RX 6750 XT быстрее, самостоятельно. С недорогим процессором выяснить всё это не выйдет, а поэтому вы смело можете сэкономить, если ваш компьютер куплен несколько лет назад.

Немногим дешевле 40 тысяч рублей вы можете найти GeForce RTX 3060 Ti. Стоит помнить, что вы экономите 10 тысяч по сравнению со старшим графическим чипом, поэтому ожидать аналогичного быстродействие не приходится. Несмотря на это видеокарта неплохо себя показывает в 2К, а пока нет ни одной игры, которая могла бы заставить вас перейти в 1080р.

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Ну и остановимся на Radeon RX 6700. Видеокарта примерно равна по производительности с GeForce RTX 3060 Ti, но стоит дешевле. Если вы опасаетесь проблем с драйверами и многих других сложностей, о которых пишет пресса, то просто купите видеокарту NVIDIA. Мы неоднократно писали о том, что в тестах вы можете увидеть различия только потому, что энтузиасты используют дорогие процессоры. С вашим Ryzen 7 5800Х никакой разницы нет, а значит берите то, что нравится больше.