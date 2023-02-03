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Почему не всегда стоит экономить на покупке видеокарты, и когда без переплаты в 5000р не обойтись
Стоит как следует изучить видеокарты, ведь иногда лучше переплатить, чем сэкономить
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Предположим, что вы нечасто посещаете магазин, но вдруг начальство решило отправить вашу жену в командировку на целый месяц. Полная катастрофа, ведь вы с трудом справляетесь с приготовлением кофе, а тут нужно 30 дней не только не умереть с голоду, но ещё и готовить для детей. Можно весь месяц заказывать пиццу, но не факт, что после этого ваше здоровье останется на прежнем уровне, не говоря уже о самочувствии детей. В итоге вы пришли в магазин, но ничего не смыслите в продуктах. Можно взять масло за 100 рублей (цена взята с потолка) от известного бренда, а можно сэкономить, ведь рядом лежит такое же сливочное, но за 60 рубчиков. Есть и другие предложения, но сделать правильные выбор бывает непросто. 

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Примерно такая же ситуация и с видеокартами, ведь для многих названия – это всего лишь надпись и цифра, тогда как большинство просто не понимает, на что способен тот или иной графический чип. Всё это значит, что вопрос экономии стоит как никогда остро, ведь перед вами целая россыпь цен, а вам нужно для себя понять, а стоит ли вообще переплачивать, или гораздо выгоднее взять модель подешевле. Сегодня мы разберём эту тему с примерами из жизни.

Итак, за 36 тысяч вас поджидает GeForce RTX 3060 Ti. Видеокарта отличается сбалансированным уровнем быстродействия и неплохо подходит для тех, кто купил монитор с разрешением 2К. Если у вас дисплей не выше 1080р, то тоже хорошо, поскольку в таком случае видеокарта получит более длительный жизненный цикл. Хотелось бы увидеть GeForce RTX 3060 Ti до 30 тысяч рублей, а желательно за 25 000, но политика NVIDIA вступает в противоречия с желаниями геймеров, поэтому стоит просто смириться с тем, что за хорошую и довольно быструю видеокарту вам придётся заплатить 36 тысяч рублей. 

И вот здесь вы обращаете внимание на то, что за 30 770 рубчиков можно взять GeForce RTX 3060. Видеокарта мало того, что дешевле, так ещё и намного привлекательнее в визуальном плане. Colorful постаралась, а вам достанется эффективная система с тремя кулерами, которые выглядят намного внушительнее, чем то, что нам предлагают за 36 тысяч рубчиков чуть выше. Обычные геймеры даже не будут думать, ведь выбор очевиден, но если вы разбираетесь в теме, то прекрасно осознаёте, что покупать эту GeForce RTX 3060 категорически не стоит. Так, перед вами модель с 8 Гб видеопамяти и 128-битной шиной. Это значит, что разница в производительности с GeForce RTX 3060 Ti доходит до 20%. Нам кажется, что это слишком много, а 5 тысяч экономии – это несерьёзно. Обязательно изучите вопрос, прежде чем совершать необдуманные решения. 

Ещё на 5 тысяч дешевле в наличии GeForce RTX 3050. А вот здесь всё неоднозначно, ведь видеокарта была сильно переоценена на старте, а сегодня стоит намного дороже, чем NVIDIA раньше просила за графические чипы с аналогичной производительностью. Это уже повод не покупать GeForce RTX 3050, но раз уж вы не можете себе позволить ничего быстрее, то стоит отметить, что разница с GeForce RTX 3060@8 Гб окажется на такой большой, поэтому смело можете экономить. Видеокарта годится для 1080р, но гонять её в 2К мы вам не советуем. 

На 4 тысячи дешевле можно встретить GeForce GTX 1660 Super. Неопытные геймеры посмотрят на 6 Гб видеопамяти и странное название, а в итоге сделают выбор в пользу GeForce RTX 3050. Очень зря, ведь здесь перед нами реальная возможность сэкономить без потери производительности. В большинстве игр обе видеокарты примерно равны, ну а в 1080р вам даже 6 Гб видеопамяти будет достаточно. У GeForce GTX 1660 Super нет трассировки лучей, но на таких графических чипах данная технология смотрится не очень хорошо, поэтому оставим волшебные лучи энтузиастам. 

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Ещё 5 тысяч можно сэкономить на покупке GeForce GTX 1650. Согласитесь, всегда приятно получить что-то дешевле, вот только такая видеокарта может не подойти некоторым геймерам. Дело в том, что перед вами откровенно бюджетное решение, которое хорошо тянет танки и Контр Страйк, но будет заикаться в требовательных новинках. Если кроме кораблей и старых шутеров вас больше ничего не интересует, то экономия будет весьма кстати, но для любителей новинок GeForce GTX 1650 категорически не подходит.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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