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Многие наши читатели полагают, что рекомендованная цена на процессоры и видеокарты в США является эталонной для всего мира. Как бы не так. В Японии графический чип может стоить в 2 раза дороже, а в переводе на английские фунты стоимость и вовсе становится запутанной. Поскольку в этих странах достаточно высокие доходы, то население спокойно воспринимает тот факт, что видеокарта может стоить на 50% дороже, чем обещал Дженсен Хуанг, ну а России множество пользователей до сих пор бросает камни в отечественную розницу. Согласимся, что ритейлеры в РФ не самые щедрые, но львиную долю наценки съедает налоговая ставка. Проще говоря, если NVIDIA просит за свою видеокарту 500 долларов, то после пересечения российской границы стоит сразу же прибавить 20% НДС. Есть ещё таможенный взнос, а также проценты магазина, поставщика и санкционные риски, которые также следует учитывать. Как вы уже поняли, в Европе всё происходит по аналогичному сценарию, но даже в США вы не сможете купить эту самую видеокарту за 500 долларов в местном магазине, поскольку только крупные ритейлеры каким-то образом умудряются включать в конечную сумму налог, при этом не превысив рекомендованную стоимость ни на доллар. Словом, ориентироваться на американскую розницу достаточно глупо, но иногда бывает так, что уже через несколько месяцев тот или иной товар становится доступен и в России по очень привлекательной цене.

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В качестве примера можем предложить взглянуть на процессор Ryzen 5 7600Х. Сегодня в Ситилинк он стоит около 300 долларов, а ведь это именно его рекомендованная стоимость на момент выхода. Получается, что вы покупаете товар, с которого уплачены все налоги, учтена прибыль поставщиков и продавца, но даже в России укладываетесь в те самые 300 долларов, которые были на старте продаж ещё несколько месяцев назад. Отметим, что происходит это из-за решения AMD снизить стоимость продукции нового поколения для повышения её конкурентоспособности. Фактически, идёт ценовая война, поскольку ничего подобного Intel не предпринимает. Пока спрос на красные камни серии Ryzen 7000 не такой большой, как хотелось бы Лизе Су, но всё может измениться уже в этом месяце, ведь вскоре в розницу поступят недорогие материнские платы на чипсете А620. Напомним, проблема полного отсутствия недорогих материнских плат лежит в основе низкого спроса на процессоры AMD, ну а новинки будут лишены поддержки весьма спорного интерфейса PCIe 5.0, который может никогда не стать массовым.

Ну а пока бюджетных материнских плат нет в наличии, AMD решила устроить праздник невиданной щедрости. Так, на Newegg и Amazon можно купить 8-ядерный камень Ryzen 7 7700X всего за 299 долларов. Напомним, это один из самых перспективных продуктов нового поколения, обладающий тактовой частотой 5.4 ГГц, но получивший стартовую цену 399 долларов. Несложно подсчитать, что речь идёт о 25% скидке, но и это ещё не всё, ведь в подарок идёт цифровая лицензионная копия игры STAR WARS Jedi: Survivor. На Newegg у вас потребуют ввести специальный купон «BDNW25», тогда как на Amazon скидка активируется автоматически. Обратите внимание на таблицу с ценами процессоров AMD. Как видите, недавно вышел Ryzen 7 7700 с тактовой частотой 5.3 ГГц и теплопакетом 65 Вт. За счёт этого разгонный потенциал камня значительно меньше, чем у Ryzen 7 7700X, при этом новинка ощутимо дешевле, но и демонстрирует не такие впечатляющие скоростные показатели. Так вот, после получения скидки Ryzen 7 7700X стоит дешевле указанного выше Ryzen 7 7700, не говоря уже о том, что даже рекомендованная цена Ryzen 5 7600Х на 1 доллар больше.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Увы, но на другие торговые сети такая «жирная» скидка не распространяется. Мало того, спустя месяц после своего релиза процессоры без приставки «Х» так и не доехали до российских магазинов. Согласитесь, что было бы неплохо увидеть Ryzen 7 7700 за 28 тысяч рублей, не говоря уже о новом Ryzen 5 7600, за который должны просить не больше 18 тысяч. Не исключено, что новинки появятся в течение нескольких месяцев, или раньше. Кстати, в указанных выше магазинах AMD скинула цены на всю линейку процессоров, ну а цены можно увидеть чуть выше.