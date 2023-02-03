Стоит признать, что время Ryzen 5 7600X ещё не пришло

Если у вас достаточно денег, чтобы купить компьютер с самым быстрым процессором, то выбор становится простым. Вообще, трудности есть даже у тех, кто может себе позволить Ryzen 9 7950X или Core i9-13900KF. В первом случае вами может двигать желание взять процессор с максимальным потенциалом, тогда как Core i9-13900KF неплохо разгоняется, а значит интересен энтузиастам. Но если флагманов всего два, то процессоров среднего ценового сегмента намного больше. Особенно всё становится сложно, когда в продажу попадают новые камни, а старые продолжат лежать на полках.

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Сегодня мы сравним сильные и слабые стороны Ryzen 5 7600X и Ryzen 7 5800Х. Для кого-то это всего лишь цифры, тогда как многие пользователи знают, что различия между камнями огромны. Ещё больше удивляет тот факт, что процессоры одного ценового сегмента в сборке сильно разнятся по стоимости. Вопросов слишком много, ну а мы подумаем, какой из камней вам лучше взять здесь и сейчас.

Сразу после выхода Ryzen 5 7600X был назван крупнейшим провалом AMD. Руководство компании не подумало о том, что никто не захочет брать камень за 300 долларов, к которому нужна материнская плата за те же 300 долларов и оперативная память за такую же сумму. Получается, что только эти три компонента затянут на 1000 баксов, а ведь многие геймеры привыкли, что весь компьютер обходится примерно в эту сумму. Спустя несколько месяцев после релиза Ryzen 5 7600X уже не кажется таким ужасным, а основная причина кроется в том, что AMD ощутимо скинула стоимость процессора. Мало того, материнские платы дешевеют, а уже вскоре в продажу поступят решения на базе чипсета А620, что позволит существенно снизить цену готовой сборки. Одним словом, сегодня Ryzen 5 7600X вы всё ещё можете обходить стороной, но уже к концу февраля камень способен заинтересовать обычных пользователей. Среди сильных сторон Ryzen 5 7600X выделяется высокая производительность в играх и потенциальная перспектива обновления за счёт замены на один из процессоров следующего поколения. Назвать это глупой логикой не поворачивается язык, ведь способ прекрасно работает до сих пор.

Простой пример, вы купили компьютер три года назад, а сегодня там томится старенький Ryzen 7 1700Х. Для офиса подойдёт, но для игр вам понадобится Ryzen 7 5800Х. Просто замените камень, обновите BIOS материнской платы, а после наслаждайтесь приростом быстродействия в играх как минимум на 50%. Многое зависит от вашей видеокарты, но даже в новой сборке Ryzen 7 5800Х кажется нам интересным предложением. Так, вы можете купить бюджетную материнскую плату и недорогую ОЗУ, а все средства направить на видеокарту. В таком случае игровые возможности будут впечатляющими, ну а время Ryzen 5 7600X просто ещё не пришло.

Если вы предпочитаете продукцию Intel, то с чистой совестью можете брать Core i5-12600KF. Да, камень очень медленно дешевеет, и слегка уступает Ryzen 7 5800Х по чистой производительности, но ведь всё это не так важно в реальных задачах, где нет счётчика кадров в секунду или виртуальных попугаев. С Core i5-12600KF вы точно сможете собрать экономную систему, при этом никаких компромиссов, ведь камень сможет раскрыть потенциал даже дорогой видеокарты от 50 тысяч рублей.

Было бы неверно оставлять вас без альтернативных решений, поэтому пройдёмся немного вниз. Как видите, чуть дешевле в наличии Ryzen 7 5700G. Это 8-ядерный процессор, способный не только обеспечить неплохую производительность в повседневных задачах, но и неплохо справляющийся с играми. Кстати, когда мы говорим с играми, то имеем в виду, что вам не потребуется отдельная видеокарта, ведь камень уже включает интегрированный графический чип. Гонять в самые требовательные блокбастеры последних лет у вас получится с большим трудом, но многие новинки точно запустятся, а танки, корабли и стрелялки и вовсе пойдут без труда.

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Ну и на закуску оставим Ryzen 5 5600Х. Если вы ещё не в курсе, то перед вами самый продаваемый камень на планете, а это о многом говорит. В недорогой комплектации игру будут летать, а самое главное верно расставить приоритеты, ведь использовать для 4К такой процессор не стоит, ну а в народном разрешении он останется актуален ещё много лет.