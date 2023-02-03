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Ryzen 5 5600X vs Core i5-12400 – почему процессоры Intel такие дорогие, и стоить ли выбрать AMD
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Судя по квартальным и годовым отчётам, которые представили Intel и AMD, спрос на процессоры снижается значительно быстрее самых пессимистичных ожиданий. Синие уже приняли решение снизить цены на процессоры предыдущего поколения на 20%, при этом пытаются завалить рынок продукцией, пытаясь получить преимущество за счёт количественных показателей. Похоже, маржа уже никого не интересует, ведь при таком раскладе ценовой войне не избежать. Не исключено, что это уже происходит. 

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Так, сегодня стало известно о том, что один из самых быстрых игровых процессоров на рынке Ryzen 7 7700X неожиданно подешевел до 300 долларов. Купить камень можно только в американских Newegg и Amazon, а в подарок вам дадут ключ к STAR WARS Jedi: Survivor. Поскольку спрос будет снижаться, прибыль может уйти на второй план, ведь обе компании имеют высокие доходы от серверного сегмента, поэтому могут попытаться выбить конкурента с рынка за счёт скидок. 

Год обещает стать интересным, ну а мы отметим, что мировые тенденции приходят в российскую розницу с опозданием. Сегодня мы изучим наиболее популярные процессоры предыдущего поколения и убедимся в том, что красные действительно привлекательнее синих. Начнём с Ryzen 5 5600X. За камень просят 14 490 рублей, при этом главным конкурентом для 6-ядерника AMD является Core i5-12600К. Увы, но процессор Intel стоит дороже 20 тысяч рублей, а совершенно неожиданно мы видим, что со стороны синих с Ryzen 5 5600X вынужден конкурировать Core i5-12400. Если вы принципиально хотите взять процессор Intel, то выбор невелик. На самом деле Core i5-12400 вполне годный камень, вот только сравнивать с Ryzen 5 5600X его невозможно, поэтому фиксируем победу за красным лагерем. 

Вообще, если вы собираете недорогой компьютер, при этом хотите сэкономить, то стоит обратить внимание на Core i5-11400F. Данный камень почти ничем не отличается от указанного выше, но не так хорош в играх. В случае, если у вас нет планов купить видеокарту за 100 тысяч рублей, то переплачивать за красивые показатели в синтетических тестах не стоит. Купив Core i5-11400F, вы не только можете сэкономить пару тысяч на самом процессоре, но и получите комплектную систему охлаждения, а значит разница окажется ещё больше. 

Ну или обратите внимание на Ryzen 5 5600G. Если вы раздумывали о том, как сэкономить 15-25 тысяч рублей на покупке компьютера, то это идеальный вариант. Ключевое отличие данного камня заключается в том, что он неплохо справляется с играми за счёт наличия интегрированной графики. Надеяться на то, что вы сможете запускать самые требовательные новинки не приходится, но многие любители компьютерных игр предпочитают классику, а значит вы не только получите в свои руки мощный процессор, но и решите проблему с играми. В будущем, если вдруг у вас появятся лишние деньги на виртуальные развлечения, вы всегда сможете поставить в ваш компьютер дискретную видеокарту. Эксперты рекомендуют использовать скоростную оперативную память, а также попробовать разогнать графическую подсистему. При удачном раскладе быстродействие в играх может вырасти на 15%.

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Core i3-12100F создан для самых настоящих скряг. Он не имеет каких-то сильных сторон и просто работает. С таким камнем вы можете поставить видеокарту до 30 тысяч рублей, получая неплохой игровой опыт, а можете использовать компьютер в качестве офисной станции. Что бы вы не выбрали, быстродействия Core i3-12100F окажется достаточно, а сам он зарекомендовал себя как нетребовательный продукт начального уровня. В случае, если вы решите собрать систему на базе Core i3-12100F, то точно не придётся задумываться о поиске дополнительных денег, ведь камень будет прекрасно работать на бюджетной материнской плате и не отличается требованиями к оперативной памяти. 

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #ryzen 5 5600x
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