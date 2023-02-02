Некоторые цены сложно назвать адекватными

Если вы почитаете западную профильную прессу, то сильно удивитесь, ведь там почти нет возмущений о том, что видеокарты подорожали, а Дженсен Хуанг стал творить беспредел. Если вы спросите нашего мнения, то всё дело в том, что NVIDIA оказывает на информационные ресурсы сильное давление. Автор данного материала неоднократно встречался с тем, что по просьбе Intel или NVIDIA приходилось удалять из уже готовых материалов спорные моменты. Скажем честно, год назад мы бы не могли написать о том, что Дженсен Хуанг – это жадный упырь, который не видит ничего, кроме денег и создаёт технологии не для людей, а для обогащения узкого круга инвесторов.

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Увы, но писать такое в США невозможно, поэтому в местной прессе вы можете услышать, что GeForce RTX 4070 Ti является самой выгодной видеокартой на рынке. Очень любопытно, с чего вдруг графический чип за 800 долларов стал выгодным, ведь обычные пользователи никогда не платят больше 350 баксов? Похоже, идёт медленная смена парадигмы, а крупные технологические издания способствуют укоренению идеи о том, что видеокарты должны подорожать. Поскольку мы с вами свободны от гнёта Хуанга и его империи, то можем свободно выражаться, поэтому обратим внимание на то, что творится в России. Ну а здесь есть к чему придраться, ведь старые флагманы NVIDIA стоят нереально дорого. Давайте изучим основные позиции.

Как вам GeForce RTX 3090 Ti за 115 тысяч рублей? Если вы плохо разбираетесь в видеокартах, то могли прочитать о том, что перед вами видеокарта, которая стоила 2000 долларов, вот только времена меняются, а старый флагман уже давно выбыл из списка самых быстрых. Мы не станем прикидывать его реальную цену, ну а текущая ситуация может быть связана с тем, что магазины просто не успели распродать закупленные видеокарты. Теперь они лежат мёртвым грузом, мешая высвободить вложенные деньги. Но и отдавать дёшево такие товары не хотят, ведь в таком случае потери окажутся огромными. За GeForce RTX 3090 и вовсе просят 130 тысяч рублей. Здесь нечего даже обсуждать, ведь этот графический чип медленнее указанного выше, а значит и вовсе не имеет никаких перспектив. Купить такую видеокарту могут только наивные геймеры, которые совершенно не разбираются в данной теме.

GeForce RTX 3080 Ti можно купить за 94 тысячи, но и это слишком дорого для видеокарты такого уровня. Что любопытно, за последние полгода GeForce RTX 3080 Ti почти не подешевела, а ведь в продажу поступили новинки NVIDIA, обладающие лучшим соотношением между ценой и быстродействием. Похоже, у нас ещё одна видеокарта, которой суждено лежать в рознице месяцами в ожидании своего принца. Мы настоятельно советуем вам избегать старых флагманов, поскольку цены на них далеки от адекватности.

Не верите? Ну тогда как вам 72 тысяч за GeForce RTX 3080? Месяц назад за эту видеокарту просили 62 тысячи рублей, но даже тогда это было слишком дорого, ну а после появления в рознице GeForce RTX 4070 Ti смотреть в сторону GeForce RTX 3080 не приходится. Если у вас на руках есть 80 тысяч, то нет никаких сомнений, что новинка NVIDIA действительно является лучшим выбором, ну а мы предлагаем немного подождать, ведь инсайдеры упорно говорят о скором появлении в рознице менее дорогих графических чипов серии GeForce RTX 40. Кстати, годовой отчёт NVIDIA ещё не вышел. Аналитики ожидают резкое падение продаж, а это дополнительный рычаг давления на Дженсена Хуанга, поскольку опасается он только гнева инвесторов.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Ну а если вы думали о том, что старые флагманы дорогие только у зелёных, то самое время взглянуть на Radeon RX 6900 XT. Сложно сказать, кто купит старый флагман за 85 тысяч, когда рядом лежит GeForce RTX 4070 Ti. Повторимся, что не считаем эту видеокарту NVIDIA оптимальной, но так сложилось, что в своём классе у неё нет альтернатив. Что до Radeon RX 6900 XT, то видеокарта вполне подходит для игр, но должна стоить хотя бы 70 тысяч рублей. После этого интерес к ней может вернуться, а пока советуем проходить мимо.