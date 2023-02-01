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Доходы Intel и AMD ушли на дно – снижение прибыли на 98% и отсутствие перспектив в 2023 году
Похоже, пришло время расплачиваться за сверхдоходы и высокую маржу последних двух лет
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Пандемия оказала крайне негативное влияние на мировую экономику, но принесла немало пользы полупроводниковым гигантам. Фактически, именно коронавирус остановил падение доходов производителей компьютерной техники, позволив существенно нарастить выручку. В какой-то момент возникла нехватка мощностей, ведь всем вокруг понадобился смартфон, процессор, видеокарта или ноутбук, а производители радостно потирали руки, постоянно повышая цены на свою продукцию. Похоже, пришло время платить по счетам, а первыми горький вкус 2022 году почувствовали Intel и AMD. О красных мы поговорим подробнее чуть ниже, ну а у синих дела настолько плохи, что было решено снизить заработную плату главы компании. Сообщается, что доходы Патрика Гелсингера просядут сразу на 25%, но неприятный сюрприз ждёт и многих других сотрудников Intel. К примеру, руководящий состав получит на 10% меньше, ну а менеджерам снизят зарплату на 5%. Не будет никаких квартальных премий и приятных пополнений пенсионного фонда, ну а перед нами новая тенденция. Например, глава Apple Тим Кук получит всего 49 миллионов долларов, что на 40% ниже, чем годом ранее. Стоит отметить, что у этих ребят есть различные премии, которые очень часто на несколько порядков выше официальных доходов. Например, всё тот же Патрик Гелсингер в 2021 году получил зарплату в 1.1 миллиона долларов, тогда как премиальные составили 179 миллионов. 

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Если вы внимательно читали новостные сводки, то могли слышать, что четвёртый квартал стал настоящей катастрофой для производителей смартфонов. Похоже, вскоре мы увидим ещё более печальные сводки продаж за 1 квартал текущего года, ну а пока впору констатировать, что за последние 3 месяца 2022 операционная прибыль Intel снизилась на невероятные 82%, хотя годовые показатели не такие низкие. А вот показатели AMD довольно странные. С одной стороны – валовый доход за 4 квартал оказался на 16% больше аналогичного периода 2021 года (5.6 миллиарда долларов), вот только чистая прибыль буквально обрушилась на 98% и достигла жалких 21 миллиона долларов. Повторимся, показатели противоречивые, поскольку AMD всё ещё растёт в серверном сегменте, но проблемы пользовательского направления беспокоят руководство компании и остро стоят на повестке дня. Менеджеры попытались сгладить удар, манипулируя цифрами, поэтому инвесторы ещё не решили, стоит ли продавать акции полупроводниковых гигантов, или стоит дать красным и синим шанс. 

Сообщается, что валовая прибыль за 2022 год достигла 23.6 миллиарда долларов, что намного больше, чем за 2021, когда в копилку красных поступили 16.4 миллиарда. Лиза Су тут же заявила, что год был крайне удачным для компании, поскольку удалось получить выручку с нескольких направлений, а цифры говорят красноречивее любых слов. Глава AMD отметила, что падение прибыли соответствовало ожиданиям. Похоже, у руководства компании были свои ожидания, в которые простых смертных не посвящали, ибо ранее гражданка Су не говорила о том, что ожидает резкого падения доходов в одном из кварталов 2022 года. Аналитики отмечают, что ситуация с 4 кварталом примечательна ещё и тем, что именно в этот период были представлены процессоры Ryzen 7000-й серии. Ожидалось, что это позволит ощутимо увеличить маржу, вот только ничего подобного не случилось, поскольку маржа осталась на низком уровне. Это говорит о том, что пользователи не жаловали новое поколения процессоров, ну а исправлять положение придётся уже в этом отчётном периоде. 

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Снижается маржа и от серверного направления, но пока именно этот сегмент кормит компанию. А вот с графическим подразделением всё крайне запутанно. На первый взгляд всё не так плохо, ведь выручка достигла 1.6 миллиарда за год и снизилась всего на 7% по сравнению с 2021. Низкая маржа и здесь даёт о себе знать, ведь чистый доход упал с 407 миллионов до 266 миллионов, ну а драйвером прибыльности стали игровые консоли. Что до настольной графики, то здесь намечается катастрофа, ведь видеокарты продаются плохо, а наметившаяся тенденция не оставляет шанса на успешный 2023 год. 

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#amd #intel #статистика
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хахахер
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Nutty8655
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armadaovs
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чистая прибыль amd в 2022 году 1,3 млрд, чистая прибыль intel в 2022 году 8,017 млрд.
Доходы Intel и AMD ушли на дно – снижение прибыли на 98% и отсутствие перспектив в 2023 году
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Ну да , конечно. Частичная была)))00))
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