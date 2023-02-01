Похоже, пришло время расплачиваться за сверхдоходы и высокую маржу последних двух лет

Пандемия оказала крайне негативное влияние на мировую экономику, но принесла немало пользы полупроводниковым гигантам. Фактически, именно коронавирус остановил падение доходов производителей компьютерной техники, позволив существенно нарастить выручку. В какой-то момент возникла нехватка мощностей, ведь всем вокруг понадобился смартфон, процессор, видеокарта или ноутбук, а производители радостно потирали руки, постоянно повышая цены на свою продукцию. Похоже, пришло время платить по счетам, а первыми горький вкус 2022 году почувствовали Intel и AMD. О красных мы поговорим подробнее чуть ниже, ну а у синих дела настолько плохи, что было решено снизить заработную плату главы компании. Сообщается, что доходы Патрика Гелсингера просядут сразу на 25%, но неприятный сюрприз ждёт и многих других сотрудников Intel. К примеру, руководящий состав получит на 10% меньше, ну а менеджерам снизят зарплату на 5%. Не будет никаких квартальных премий и приятных пополнений пенсионного фонда, ну а перед нами новая тенденция. Например, глава Apple Тим Кук получит всего 49 миллионов долларов, что на 40% ниже, чем годом ранее. Стоит отметить, что у этих ребят есть различные премии, которые очень часто на несколько порядков выше официальных доходов. Например, всё тот же Патрик Гелсингер в 2021 году получил зарплату в 1.1 миллиона долларов, тогда как премиальные составили 179 миллионов.

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Если вы внимательно читали новостные сводки, то могли слышать, что четвёртый квартал стал настоящей катастрофой для производителей смартфонов. Похоже, вскоре мы увидим ещё более печальные сводки продаж за 1 квартал текущего года, ну а пока впору констатировать, что за последние 3 месяца 2022 операционная прибыль Intel снизилась на невероятные 82%, хотя годовые показатели не такие низкие. А вот показатели AMD довольно странные. С одной стороны – валовый доход за 4 квартал оказался на 16% больше аналогичного периода 2021 года (5.6 миллиарда долларов), вот только чистая прибыль буквально обрушилась на 98% и достигла жалких 21 миллиона долларов. Повторимся, показатели противоречивые, поскольку AMD всё ещё растёт в серверном сегменте, но проблемы пользовательского направления беспокоят руководство компании и остро стоят на повестке дня. Менеджеры попытались сгладить удар, манипулируя цифрами, поэтому инвесторы ещё не решили, стоит ли продавать акции полупроводниковых гигантов, или стоит дать красным и синим шанс.

Сообщается, что валовая прибыль за 2022 год достигла 23.6 миллиарда долларов, что намного больше, чем за 2021, когда в копилку красных поступили 16.4 миллиарда. Лиза Су тут же заявила, что год был крайне удачным для компании, поскольку удалось получить выручку с нескольких направлений, а цифры говорят красноречивее любых слов. Глава AMD отметила, что падение прибыли соответствовало ожиданиям. Похоже, у руководства компании были свои ожидания, в которые простых смертных не посвящали, ибо ранее гражданка Су не говорила о том, что ожидает резкого падения доходов в одном из кварталов 2022 года. Аналитики отмечают, что ситуация с 4 кварталом примечательна ещё и тем, что именно в этот период были представлены процессоры Ryzen 7000-й серии. Ожидалось, что это позволит ощутимо увеличить маржу, вот только ничего подобного не случилось, поскольку маржа осталась на низком уровне. Это говорит о том, что пользователи не жаловали новое поколения процессоров, ну а исправлять положение придётся уже в этом отчётном периоде.

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Снижается маржа и от серверного направления, но пока именно этот сегмент кормит компанию. А вот с графическим подразделением всё крайне запутанно. На первый взгляд всё не так плохо, ведь выручка достигла 1.6 миллиарда за год и снизилась всего на 7% по сравнению с 2021. Низкая маржа и здесь даёт о себе знать, ведь чистый доход упал с 407 миллионов до 266 миллионов, ну а драйвером прибыльности стали игровые консоли. Что до настольной графики, то здесь намечается катастрофа, ведь видеокарты продаются плохо, а наметившаяся тенденция не оставляет шанса на успешный 2023 год.