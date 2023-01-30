Покупка процессора Ryzen 7000 станет намного выгоднее, чем сегодня

Судя по тем данным, что предоставляют аналитики, 2022 год стал настоящим испытанием для рынка полупроводников. Главная проблема рынка, о которой пишут многие эксперты, заключается в наивном желании крупных компаний постоянно расти. Похоже, руководство не понимает, что рано или поздно должна была наступить грань, дальше которой двигаться невозможно. Пользователи купили достаточно новых процессоров, видеокарт и даже твердотельных накопителей, а рынок ноутбуков буксует, поскольку во время пандемии коронавируса миллионы людей обновили старую технику, нуждаясь в современном устройстве, позволяющем работать и учиться удалённо. Аналитики отмечают, что удар, полученный в 2022 году, был некритичным, но очень болезненным, поскольку доказал, что рынок перестал нуждаться в таком большом количестве полупроводниковой продукции, а значит впору ожидать снижения продаж.

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Можно бесконечно долго рассказывать о том, насколько плохо дела идут у Intel. Согласимся, что синие действительно находятся не в лучшем виде, но у компании есть собственные производственные мощности, а процессоры по 7-нм техпроцессу (называется Intel-5) поступят в продажу в конце текущего года. При этом в наличии есть недорогие материнские платы и ещё более выгодные процессоры, обеспечивающие высокий уровень производительности. Что до AMD, то красные только пытаются решить ту череду проблем, которая свалилась на голову компании в 2022 году. Напомним, прибыльность демонстрирует только серверный бизнес, который и тянет все остальные направления вверх. Видеокарты продаются ужасно, а новая серия Radeon RX 7000 оказалась настоящим разочарованием для геймеров. Флагман Radeon RX 7900 ХТХ сильно греется, а геймеры предпочитают продукцию NVIDIA. Не лучше дела обстоят и с процессорами, поскольку серия Ryzen 7000 совершенно неожиданно оказалась не лучшей с точки зрения соотношения цены и быстродействия. Мало того, Ryzen 9 7950Х умудрился стать только вторым по скорости, уступив лидерство Core i9-13900K.

Но если бы проблемы красных на этом завершились. Как выяснилось, Лиза Су напрочь забыла о том, что существуют обычные пользователи, которые не хотят платить двойную цену за оперативную память DDR5, а также не нуждаются в разгоне, предпочитая материнские платы до 100 долларов. Вместо этого была анонсирована целая россыпь чипсетов, а в итоге Ryzen 5 7600Х оказался никому не интересен, поскольку требует огромных инвестиций. Совсем недавно была выпущена серия процессоров Ryzen 7000 со сниженными тактовыми частотами и выгодными ценами, что должно было повысить привлекательность продукции AMD, ну а уже вскоре станут доступны недорогие материнские платы. Инсайдеры полагают, что потенциальных покупателей ждёт сразу две различные модификации чипсета А620. Так, первая будет основана на уже известном чипе Promontory 21, который лёг в основу чипсетов B650/X670. А вот вторая версия А620 (Promontory 22) будет создана с нуля. Скорее всего делается это для того, чтобы увеличить количество доступных продуктов в первые недели после старта продаж.

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В первом случае инженеры просто урежут функционал чипсета, тогда как во втором подгонят спецификации под требуемый уровень. Ожидается, что цены на материнские платы стартуют со 100 долларов, а ключевым отличием станет отказ от интерфейса PCIe 5.0. Напомним, спустя более чем год после своего появления в пользовательских продуктах ни одна компания (релиз непонятно чего с сомнительной скоростью в Японии не в счёт) не выпустила серийную модель твердотельного накопителя с поддержкой стандарта PCIe 5.0. Видеокарты прекрасно обходятся и старым PCIe 3.0, ну а с PCIe 4.0 можно смело просидеть ещё как минимум 4 года. Инсайдеры полагают, что материнские платы на чипсете А620 потеряют доступ к разгону. Не исключено, что большинство потенциальных покупателей даже не заметит такой мелочи, ведь в последнее время разгон стал привилегией энтузиастов и не приносит реальной пользы.