Поговорим о том, если ли у Ryzen 9 7950X потенциал

Если у вас на компьютере установлена видеокарта GeForce RTX 3060, то самое время расслабиться и заняться чем-то полезным. Например, вы можете поиграть в игры, или посмотреть фильм, не задумываясь об острой необходимости замены процессора, ну а энтузиастам, которые купили GeForce RTX 4090, приходится несладко. Согласитесь, что с таким монстром нужен действительно мощный компьютер, а значит стоит задуматься о том, чтобы подобрать действительно мощный процессор без компромиссов.

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Если вы доверяете только продукции Intel, то у вас не так много вариантов, ведь действительно достойным быстродействием обладает только Core i9-13900K, тогда как всё остальное – это компромисс между кошельком и скоростными показателями в играх и других задачах. Ну а если вы способны взглянуть шире, то рядом сможете заметить Ryzen 9 7950X. 16-ядерный камень AMD демонстрирует внушительные показатели и способен удивить даже тех, кто привык к бескомпромиссным решениям. Сегодня мы разберём сильные и слабые стороны обоих процессоров, а также нескольких альтернативных камней.

За 56 тысяч вас поджидает Core i9-13900KF. Будет глупо, если под такой процессор вы решите взять бюджетную материнскую плату и оперативную память DDR4. Раз уж речь зашла о действительно бескомпромиссном решении, то вам понадобится система жидкостного охлаждения и достойная оверклокера со стажем материнская плата. Стоить всё это будет дорого, ну а результат сильно зависит от вашего везения. Не факт, что повышение тактовой частоты вообще отразится на быстродействии системы, ну а в синтетических тестах разница может быть заметна. Вообще, Core i9-13900KF действительно больше подходит для синтетики, поэтому в руках энтузиаста способен на многое.

Ryzen 9 7950X намного хуже в разгоне, а также уступает Core i9-13900KF в играх и других тестах. Стоит понимать, что всё это актуально только в том случае, когда вы вооружены видеокартой GeForce RTX 4090. Во всех остальных ситуациях между процессорами разница будет стремиться к нулю. А вот фирменного потенциала AMD, о котором так часто говорят эксперты, у процессора Ryzen 9 7950X не отнять. Допустим, вы купили мощную сборку, которая стоит примерно столько же, как и аналогичный компьютер на базе Core i9-13900KF. На GeForce RTX 4090 денег не хватило, поэтому вы решили ограничиться GeForce RTX 4070 Ti. Через три или четыре года вы просто вытащите свой Ryzen 9 7950X, а на его место поставите Ryzen 9 9950X. А ваш Core i9-13900KF так может?

Поскольку среди наших читателей есть не только миллионеры, то всем остальным мы можем порекомендовать несколько других процессоров. Например, неплохо себя показывает Core i9-12900K. Флагман Intel прошлого поколения очень неплох в решении любых задач, но стоит значительно дешевле. Кроме того, если в вашей системе не нашлось места видеокарте за 100 тысяч рублей, то вполне уместно будет забыть о разгоне, полагаясь исключительно на мощность самого камня. Core i9-12900K не обладает огромным потенциалом, но всё ещё актуален и будет вам служить много лет.

Ryzen 9 5950X – это ещё один альтернативный вариант, который может подойти требовательным пользователям, осознающих бесперспективность двойной переплаты за ничтожные 10% в играх. Камень интересен тем, что позволит сохранить немало денег в вашем кармане, а итоговая производительность системы окажется такой же быстрой, как с флагманами нового поколения. При этом Ryzen 9 5950X не попросит у вас оперативную память стандарта DDR5, не говоря уже о материнской плате за 600 долларов. Берите комплект на чипсете А520, который включает всё то, что может потребоваться геймеру в 2023 году.

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Ну и будет нелишним упомянуть Core i7-13700KF. Некоторые энтузиасты предлагают погонять его с помощью системы на основе жидкостного охлаждения, но мы полагаем, что разгон для тех, кто готов платить за виртуальные попугаи. Что до Core i7-13700KF, то он уже и так очень быстрый, а вам требуется только подобрать под него видеокарту. Если вы не станете экономить, то можно получить достойную машину по сходной цене.