Продажи умных гаджетов демонстрируют сильное падение в канун рождественских и новогодних праздников

Традиционно 4 квартал считается самым «жирным» для полупроводниковых компаний. Начинается всё с 11.11, после чего приходит «День благодарения» в США, а следом рождественские и новогодние праздники. Покупатели сметают с полок залежалый товар, а огромные скидки и вовсе вынуждают стекаться в магазины тех, кто вообще не планировал тратить деньги. Помогает и атмосфера праздника, которая способствует повышению настроения, а значит довольный жизнью покупатель охотнее потратиться на подарки близким, чем жадный и злой скряга. Всё это прописные истины, которые отлично знают не только маркетологи, но и сами покупатели. Несмотря на это привычка совершать покупки именно в канун праздников остаётся, вот только в 2022 году всё пошло не по плану. Толпы покупателей всё ещё можно было заметить в крупных торговых сетях, вот только итоги 4 квартала оказались совсем не такими, как ожидали аналитики. Сложно сказать, какое направление полупроводников пострадало больше всего, ведь пока есть данные только по компьютерам и смартфонам. С видеокартами и процессорами разберёмся позднее, а пока уделим внимание отчётам, предоставленным IDC.

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Прежде всего аналитики отмечают, что в 4 квартале наметилась негативная тенденция, способная оказать негативное влияние на весь рынок компьютерной техники. Так, весь 2022 год продажи держались на низком уровне, но никогда не обвались, тогда как за последние три месяца покупательский спрос буквально рухнул. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года наблюдается падение на 28.1%, тогда как за весь 2022 цифра куда ниже и не превысила 16.5%. Аналитики полагают, что за счёт восстановления корпоративного сектора в 2023 году удастся улучшить положение на рынке, но пока предпосылок к этому нет. Но если с продажами всё плохо, то спасти дело могла высокая маржа, вот только и здесь дела обстоят не лучшим образом. Как оказалось, скидки и распродажи сожгли большую часть прибыли, поэтому маржа во многих категориях либо отсутствует, либо стремится к нулю. Очевидно, что это отражается на способности крупных компаний инвестировать средства в новые разработки, хотя всё это может случиться в перспективе, поскольку бюджеты сформированы, а многие лидеры отрасли надеются на смену парадигмы хотя бы в 2024 году.

Не лучше обстоят дела у производителей смартфонов. Есть два графика: за весь год и за 4 квартал. Так вот, аналитики снова манипулируют цифрами, пытаясь замазать потери, рассказывая о том, что в целом всё не так плохо. Как видите, за 2022 год продажи смартфонов Apple и Samsung просели всего на 4%. Это очень неплохо учитывая общее падение рынка, но всё меняется, если вы обратите внимание на отчёт за 4 квартал. Как мы уже писали выше, именно этот период всегда считается наиболее прибыльным, вот только ничего подобного не случилось, ведь Apple и Samsung недосчитались 15% продаж, что свидетельствует о том, что проблемы у этих компаний только начались. Аналитики дают противоречивые прогнозы, но все отмечают снижение спроса на фоне глобального экономического кризиса. Похоже, восстановление рынка напрямую зависит от того, сколько ещё времени США и Европа будут готовы поддерживать огонь войны в Украине, а значит по итогам первого квартала 2023 года мы увидим ещё более драматичные цифры.

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Но если Apple и Samsung всё же удалось по итогам года удержать продажи смартфонов на приемлемом уровне, то показатели Xiaomi ушли на самое дно. По итогам 4 квартала китайский бренд реализовал на 26.3% меньше продукции, чем за аналогичный период 2021, ну а за весь 2022 потерял почти 20%. Ещё хуже дела идут у других крупных компаний из Поднебесной. Так, Oppo и Vivo (входят в холдинг ВВК) умудрились провалиться на 23%, а одна из причин кроется в коронавирусных ограничениях. Всё дело в том, что правительство Китая ведёт достаточно странную игру, занимаясь борьбой с коронавирусом, который давно перешёл в ранг сезонных заболеваний во всём мире. По некоторым данным, делается это сознательно и направлено на снижение удара от глобального экономического кризиса. Похоже, пока выходит не очень хорошо, хотя мы с вами и не знаем всей картины. Аналитики отмечают, что уход Apple и Samsung не отразился на падении продаж, хотя это может быть не совсем так. Всё дело в том, что первую половину года смартфоны этих компаний были в большом количестве на полках магазинов РФ, тогда как ближе к 4 кварталу спрос сместился в сторону китайцев. В любом случае стоит дождаться итогов 1 квартала, где наметившиеся тенденции станут более явными.