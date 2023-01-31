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Призрак Киева был сбит над Краматорском – эксперты не исключат, что аса сбили свои со Стингера

Всё чаще украинских пилотов находят замотанными в парашют. Эксперты имеют на этот счёт неоднозначное мнение
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Многие согласятся, что американцы – это умелые дельцы, которые могут вам продать даже то, что нормальному человеку совершенно не нужно. Предпринимательская жилка присуща многим народам, но янки ещё и неплохие маркетологи, а в итоге они умеют подавать события так, чтобы даже полный провал обходился без скандальных разоблачений. С первых дней СВО стало ясно, что Украине нужны свои герои, которые могли бы повести за собой патриотически настроенную часть общества. Не без помощи американцев был придуман так называемый призрак Киева. В украинской прессе писали, что речь идёт о пилоте, который сбивает российские самолёты пачками, при этом всегда возвращается на секретную базу живым и невредимым. Несколько месяцев призрак Киева крошил российские самолёты в виртуальном пространстве, а после европейские журналисты вдруг начали задавать неудобные вопросы. Дело в том, что информация британкой и американской разведки не подтверждала уничтожение российских самолётов, тогда как в копилку призрака Киева постоянно начислялись всё новые ачивки. В какой-то момент спонсоры потребовали доказательств, а история сошла на нет. 

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Как после сообщил один из руководства ВСУ, речь шла о нескольких асах, которые много месяцев защищали небо над Киевом. Прессе рассказывали душещипательные истории о том, как украинские лётчики выходили победителями из самых сложных ситуаций, где жизнь висела на волоске. В пример приводится мастерский манёвр, когда российские штурмовики были сбиты во время уничтожения мостов через Днепр. Якобы, один С-25 был сбит сразу, а второго заманили на украинскую территорию. Там заработали системы ПВО, но призраки Киева легко уклонились от ракеты ЗРК «Бук», тогда как российский лётчик был дезориентирован и разбился. На этот раз пресса попробовала найти доказательства случившегося, но ни тел, ни частей сгоревших самолётов найти так не удалось. При этом в одном из интервью украинский ас хвалился тем, что не раз участвовал в воздушных поединках, где против него выходили сразу 7 русских истребителей. Дальше он многозначительно смотрел на журналиста, давая понять, что все противники были в итоге повержены. Словом, как сказке про храброго портняжку, сумевшего победить семерых одним ударом. 

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И вот тут стоит отметить, что даже представители НАТО не готовы подтверждать подобные сказки, ведь красивая придуманная история стала слишком опасна, поскольку способна подорвать доверие к армии и командованию в целом. Вот только всё это не конец истории, поскольку дела с призраками обстоят действительно скверно. Как стало известно, 27 января недалеко от Краматорска был сбит очередной украинский Су-25. За штурвалом сидел Даниил Мурашко, которого местная пресса долго прочила на роль того самого призрака Киева. Пилот имел солидный послужной список и был крайне аккуратен. Местная пресса тут же заявила, что ас пал жертвой российской ракеты класса воздух-воздух Р-37, вот только по данным командования ВСУ, 27 января российские штурмовики не появлялись в небе над Краматорском. Налицо явные противоречия, ну а злые языки заговорили о том, что Даниил Мурашко пал очередной жертвой союзного огня. Похоже, в небе над Украиной действительно царит хаос, а недавнее падение вертолёта с министром внутренних дел Монастырских стало в длинную череду ошибок, совершённым местным бойцами. Наиболее смелые представители местной прессы пишут, что главная проблема состоит в том, что многие подразделения территориальной обороны не получают от командования сведений о перемещении своих штурмовиков, поэтому нет ничего странного в том, что бойцы не различают своих и чужих.

И вот здесь самое время отметить, что все самолёты оснащены системой катапультирования, вот только в последнее время украинские пилоты почему-то не выживают. Вначале подобные вещи пытались пояснить тем, что русские намеренно сбивают парашютистов, но недавно в прессе появились любопытные факты. Как оказалось, несколько украинских пилотов обнаружили запутанными в парашют. Эксперты полагают, что призраки Киева спокойно пролетали над своей территорией, как вдруг из-за кустов по ним совершался удар со Стингера. Поскольку пилоты не ожидали удара, то не могли набрать высоту, а также совершить манёвр, позволяющий выйти на нужный угол для выброса парашюта. В результате высоты просто не хватало, а асы разбивались недалеко от своей машины. 

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Сколько точно украинских самолётов осталось в строю, никто не знает, ну а президент страны активно напирает на западных партнёров, требуя от них F-16. Очевидно, что распознать американский штурмовик будет проще, вот только не факт, что Киев вообще получит доступ к подобным самолётам.

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хахахер
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