Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Intel заваливает рынок дешёвыми процессорами – полки переполнены, AMD и NVIDIA теряют деньги
Аналитики уже назвали тактику Intel самоуничтожением
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Обстановка на рынке полупроводников стремительно меняется. Ещё в 2020 году мы даже не представляли себе, что в отрасли может сформироваться дефицит, ну а спустя несколько лет аналитики снова бьют тревогу. Всё дело в том, что после бешеного спроса, который наблюдался в 2021 году, потребители в значительной мере снизили покупательскую способность. Некоторые эксперты связывают это с экономическим кризисом, медленно шагающим по планете. Не исключено, что это так, ведь в условиях, когда всё вокруг дорожает, думать о замене и без того хорошо работающего смартфона не приходится. Ну а многие аналитики полагают, что за время пандемии коронавируса люди купили достаточно смартфонов, ноутбуков и компьютеров, поэтому ещё какое-то время не будут нуждаться в подобных вещах. 

реклама

В начале 2022 года Intel, AMD и NVIDIA сообщили о неожиданном замедлении продаж продукции собственного производства, ну а уже по итогам второго квартала стало ясно, что спрос падает. Итоги 4 квартала и всего года будут опубликованы со дня на день, ну а TSMC жалуется на снижение заказов и пересмотр уже подписанных контрактов. Ожидается, что показатели 2022 года станут холодным душем для индустрии, а в результате курс акций указанных выше компаний рухнет. При этом компания Bernstein, занимающаяся созданием финансовых отчётов, выпустила крайне любопытную заметку, в которой обвиняет одного из игроков в нечестной игре. Аналитики отмечают, что в 2022 году всем полупроводниковым гигантам было сложно, при этом 2023 год станет не лучше, а значит нужны конкретные шаги, способствующие укреплению бизнес-модели. NVIDIA успешна на рынке облачных вычислений, одновременно пытаясь сформировать новую нишу с использованием искусственного интеллекта. AMD наращивает долю в серверном сегменте, где доходы максимальные, а маржа намного превышает прибыль от настольных процессоров. Ну а Intel пошла на крайние меры, подрывая стабильность рынка. 

Представители Bernstein открыто говорят о том, что поведение Intel может привести к огромным потерям для всего рынка и риску уничтожения или дробления самой компании. Дело в том, что синие не только не снизили поставки процессоров, но и ощутимо увеличили их. Логика следующая: если на полках магазинов лежит продукция, то пусть это будет наша продукция. Поскольку AMD полагается на контрактное производство, то быстро нарастить выпуск той или иной линейки компания не может, ну а у Intel под рукой огромные мощности, что и привело к перегрузке рынка. Сегодня полки переполнены, а синие продолжают демпинговать, нанося ущерб своим оппонентам. Ожидается, что NVIDIA получит относительное преимущество по итогам отчёта за 2022 год, ну а положение AMD и Intel может сильно ухудшиться. Что любопытно, дела у зелёных идут относительно неплохо ещё и из-за провала линейки графических чипов Intel. 

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Как вы помните, видеокарты получились неплохими и легко обходят соперников из лагеря красных и зелёных по соотношению цены и быстродействия. Мало того, цены там действительно низкие, а вот количество выпущенных товаров стремиться к нулю. Фактически, Intel выпустила на рынок какое-то количество видеокарт только для того, чтобы доказать, что вообще может это делать. Инсайдеры указывают, что главная причина провала кроется в драйверах, а уже в 2023 году состоится очередная попытка экспансии на рынок настольной графики. Как вы уже могли догадаться, любые ценовые войны и резкое падение цен имеют как позитивные, так и позитивные последствия. Прежде всего стоимость отдельных товаров действительно снизится, что несомненно порадует обычных пользователей. Вообще, это уже происходит, ведь несмотря на высокую инфляцию и обесценивание доллара Intel и не думает повышать цены на свою продукцию. В связи с этим AMD пришлось пересмотреть стоимость процессоров нового поколения, а также выпустить удешевлённую серию для повышения конкурентоспособности. Ну а последствия для рынка от демпинга никогда не были хорошими, ведь рано или поздно стоимость пойдёт вверх, что больно ударит по кошелькам обычных пользователей. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #intel
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

Noctua выпустила низкопрофильные кулеры для новых процессоров AMD Ryzen 7000
С сегодняшнего дня при покупке процессоров Ryzen 7000 AMD дарит игру Star Wars: Jedi Survivor
Вышел AMD Adrenalin 23.1.2 для Radeon RX7900 с поддержкой Forspoken, для 6000 серии обновлений нет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Украине стальной сеткой пытаются поймать и остановить российские Ланцеты
24
ЧВК "Моцарт" планирует заключить контракт на обучение ВСУ
29
Современные танки Т-90М «Прорыв» стали всё чаще появляться в зоне СВО
14
Первый малый модульный ядерный реактор одобрен для использования в США
1
Отгрузка нефти в балтийских портах выросла на 50%, большинство танкеров идут в Индию
+
Почему старые флагманы NVIDIA дорогие, и как GeForce RTX 4070 Ti стала самой выгодной видеокартой
3
Украина предлагает Белоруссии заключить пакт о ненападении, наподобие Пакта Молотова-Риббентропа
16
США обеспокоены количеством случаев онкологии в своих ракетных войсках
1
Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. 2 восхитили поклонников, опубликовав новые изображения из игры
15
NTFS устарела, Microsoft незаметно включила поддержку ReFS для Windows 11
17
Броня Леопарда пробивается устаревшими снарядами согласно информации из появившихся чертежей
5
Пентагон испытывает новые танки Abrams SEPv4 на летальность и живучесть
+
В МИД России пообещали перемолоть немецкие, американские и французские танки и победить в СВО
8
Бесстыдная «копипаста»: представлены скриншоты ролевой игры, невероятно похожей на первые Fallout
5
Ученые создали искривленное пространство-время в лаборатории, используя холодные квантовые газы
3
Процессоры AMD Ryzen 7000 показывают нулевое масштабирование производительности после 200 Вт
11
Leopard-2 уже на Украине, очевидцы сообщают о якобы увиденных танках в районе Николаева
16
В Норильске может появиться атомная электростанция
+
ExeKiller - гибрид классического боевика, киберпанка 80-х и вестерна на Диком Западе
1
Hogwarts Legacy по вселенной Гарри Поттера не перестает удивлять фанатов
1

Популярные статьи

США озабочены полетами истребителя шестого поколения ВВС Китая - Military Watch
13
Чем опасен для армии РФ британский Challenger 2 – комфортный танк, умеющий заваривать ароматный кофе
11
ТОП-12 процессоров Intel и AMD для игр и работы в 2023 году – от бюджетных до флагманских
52
Оптимальный выбор термопасты: цена / качество в 2023 году
83
Вертолет, стратегическая ракета, ракетоносец - какое оружие появится в армии России в 2023 году
24
Нестареющая легенда - NVIDIA GeForce GTX 1060
34
Как быстро очистить Windows 10 и Windows 11 от мусора и ненужных файлов
10
Microsoft прекратила поддержку Windows 7 и Windows 8.1 - разбираемся, что делать их пользователям
13
О самом непобедимом роде войск в мире
145
В Украине назвали Киев неприступным – может ли армия РФ взять столицу Украины
94

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
12:09
Будет, но надо чуть-чуть подождать. Потом все ещё перекусают локти, что не купили его по 15.
Intel заваливает рынок дешёвыми процессорами – полки переполнены, AMD и NVIDIA теряют деньги
Антон Васильев
12:06
Только в топ продажах нет процессоров интел
Intel заваливает рынок дешёвыми процессорами – полки переполнены, AMD и NVIDIA теряют деньги
Дмитрий Юфа
12:04
Просто уточнил, недодик.
Вышел AMD Adrenalin 23.1.2 для Radeon RX7900 с поддержкой Forspoken, для 6000 серии обновлений нет
Евгений Сом
12:02
Просто так совпало что амд доит свои фанатиков продавая ту же архитектуру несколько поколений из-за чего понятное дело дрова на старье и выпускаются т.к. это одно и тоже. А вот например вега 64, котор...
Вышел AMD Adrenalin 23.1.2 для Radeon RX7900 с поддержкой Forspoken, для 6000 серии обновлений нет
Mur
12:01
Да кому нужен это ваш "for чпокен", где на 3070 30fps.
Вышел AMD Adrenalin 23.1.2 для Radeon RX7900 с поддержкой Forspoken, для 6000 серии обновлений нет
хахахер
12:00
Российские войска уничтожили более 7 тысяч танков на Украине.Я ктому что все эти поставки ничтожны
Texas Instruments сообщила о сохранении спроса на автомобильные чипы на фоне общего упадка продаж
PereHT
11:56
Да хоть весь корпус дросселя сними , это НИКАК не скажется на работе ВК , возможно появиться писк , многими так не любимый ,или "наводки" на звук. карту, с тем же писком , только из наушников \ "коло...
Ретро и видеокарты: Sapphire ATI Radeon 9800 SE Advantage 256MB
Артур Рейх
11:55
Интул сасат
Энтузиаст доказал бесперспективность покупки Ryzen 5 7600 и рекомендует экономить с Ryzen 5 5600
Михаил Соломинский
11:54
Не поставят. По крайней мере щас точно. Щас посмотрят как леопардов начнут гасить, то ваще прекратят поставлять свою технику.
Texas Instruments сообщила о сохранении спроса на автомобильные чипы на фоне общего упадка продаж
boo4a
11:48
Бэухи с али, да еще и в первой, древней ревизии. Сомнительный вариант.
ТОП-12 процессоров Intel и AMD для игр и работы в 2023 году – от бюджетных до флагманских
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем