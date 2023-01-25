Аналитики уже назвали тактику Intel самоуничтожением

Обстановка на рынке полупроводников стремительно меняется. Ещё в 2020 году мы даже не представляли себе, что в отрасли может сформироваться дефицит, ну а спустя несколько лет аналитики снова бьют тревогу. Всё дело в том, что после бешеного спроса, который наблюдался в 2021 году, потребители в значительной мере снизили покупательскую способность. Некоторые эксперты связывают это с экономическим кризисом, медленно шагающим по планете. Не исключено, что это так, ведь в условиях, когда всё вокруг дорожает, думать о замене и без того хорошо работающего смартфона не приходится. Ну а многие аналитики полагают, что за время пандемии коронавируса люди купили достаточно смартфонов, ноутбуков и компьютеров, поэтому ещё какое-то время не будут нуждаться в подобных вещах.

реклама

В начале 2022 года Intel, AMD и NVIDIA сообщили о неожиданном замедлении продаж продукции собственного производства, ну а уже по итогам второго квартала стало ясно, что спрос падает. Итоги 4 квартала и всего года будут опубликованы со дня на день, ну а TSMC жалуется на снижение заказов и пересмотр уже подписанных контрактов. Ожидается, что показатели 2022 года станут холодным душем для индустрии, а в результате курс акций указанных выше компаний рухнет. При этом компания Bernstein, занимающаяся созданием финансовых отчётов, выпустила крайне любопытную заметку, в которой обвиняет одного из игроков в нечестной игре. Аналитики отмечают, что в 2022 году всем полупроводниковым гигантам было сложно, при этом 2023 год станет не лучше, а значит нужны конкретные шаги, способствующие укреплению бизнес-модели. NVIDIA успешна на рынке облачных вычислений, одновременно пытаясь сформировать новую нишу с использованием искусственного интеллекта. AMD наращивает долю в серверном сегменте, где доходы максимальные, а маржа намного превышает прибыль от настольных процессоров. Ну а Intel пошла на крайние меры, подрывая стабильность рынка.

Представители Bernstein открыто говорят о том, что поведение Intel может привести к огромным потерям для всего рынка и риску уничтожения или дробления самой компании. Дело в том, что синие не только не снизили поставки процессоров, но и ощутимо увеличили их. Логика следующая: если на полках магазинов лежит продукция, то пусть это будет наша продукция. Поскольку AMD полагается на контрактное производство, то быстро нарастить выпуск той или иной линейки компания не может, ну а у Intel под рукой огромные мощности, что и привело к перегрузке рынка. Сегодня полки переполнены, а синие продолжают демпинговать, нанося ущерб своим оппонентам. Ожидается, что NVIDIA получит относительное преимущество по итогам отчёта за 2022 год, ну а положение AMD и Intel может сильно ухудшиться. Что любопытно, дела у зелёных идут относительно неплохо ещё и из-за провала линейки графических чипов Intel.

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Как вы помните, видеокарты получились неплохими и легко обходят соперников из лагеря красных и зелёных по соотношению цены и быстродействия. Мало того, цены там действительно низкие, а вот количество выпущенных товаров стремиться к нулю. Фактически, Intel выпустила на рынок какое-то количество видеокарт только для того, чтобы доказать, что вообще может это делать. Инсайдеры указывают, что главная причина провала кроется в драйверах, а уже в 2023 году состоится очередная попытка экспансии на рынок настольной графики. Как вы уже могли догадаться, любые ценовые войны и резкое падение цен имеют как позитивные, так и позитивные последствия. Прежде всего стоимость отдельных товаров действительно снизится, что несомненно порадует обычных пользователей. Вообще, это уже происходит, ведь несмотря на высокую инфляцию и обесценивание доллара Intel и не думает повышать цены на свою продукцию. В связи с этим AMD пришлось пересмотреть стоимость процессоров нового поколения, а также выпустить удешевлённую серию для повышения конкурентоспособности. Ну а последствия для рынка от демпинга никогда не были хорошими, ведь рано или поздно стоимость пойдёт вверх, что больно ударит по кошелькам обычных пользователей.