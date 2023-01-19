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Самый мощный российский танк Армата едет в СВО – охотник на немецких кошек готов к бою

Не исключено, что российский танк займётся уничтожением немецких Leopard-2, которые Украина получит в ближайшее время
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Иногда понять логику США крайне сложно. Эти ребята с большим удовольствием поставляют в Украину бронемашины, готовы поделиться несколькими укомплектованными батареями Patriot, не говоря уже у HIMARS, которые стали символом поддержки Киева со стороны Запада. Так вот, американцы умудрились выжать небольшое количество Leopard-2 из Германии и Польши, а также разрешили британцам отправить свои старые Challenger 2. Речь идёт всего о нескольких машинах, но обыватель не запоминает цифр, а красивые заголовки с шокирующим контентом привлекают толпу. И вот здесь кажется, что пора бы отправить в Украину танки M1 Abrams, вертолёты Apache и самолёты F-16, но янки наотрез оказываются это делать, приводя абсурдные оправдания. Похоже, просто не пришло время, ведь тысячи танков и бронемашин стоят в Польше, откуда в любой момент могут быть переброшены в Украину. 

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Западные таблоиды не скрывают, что используют всё разгорающийся конфликт в качестве идеального место для обкатки и тестирования своего оружия, а также создания и проверки тех или иных тактических приёмов. Своих солдат там предпочитают щадить, а вот украинцев часто отправляют на самоубийственные вылазки, заканчивающиеся десятками, а то и тысячами смертей. Поскольку за последние десятилетия Россия не принимала участия в вооружённых конфликтах, то все новые типы вооружений проходили испытания на полигонах. Солдаты разучились воевать, участвуя в многочисленных учениях с минимальным риском для жизни. Похоже, российское командование всё активнее будет задействовать новые типы вооружений, что позволит не только решать те или иные задачи, но и понять потенциал техники, а также обнаружить её слабые стороны. Ранее стало известно о применении в реальном бою самолётов Су-57. Напомним, это штурмовик пятого поколения, массовое производство которого пока так и не началось. Аналитики отмечают, что Су-57 не заходит в воздушное, находящееся под контролем ПВО Украины. Прежде всего это опасно, поскольку потеря самолёта пятого поколения станет сильным ударом для России. Ну и не стоит забывать, что на место падения тут же слетятся американские специалисты, которые разберут оставшиеся части по винтику. Ну а сами украинские пилоты отмечают, что Су-57 крайне опасны, поскольку имеют на вооружении ракету Р-37М. Она бьёт на расстоянии до 300 километров, наводится на движущиеся цели и отличается высокой скорость и точностью. 

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Похоже, медленно, но уверенно в зону проведения СВО подтягиваются танки Т-14 «Армата». Информация озвучена представителями британской разведки. Стоит помнить, что эти ребята часто дают противоречивые сведения, которые могут не соответствовать реальности, но отказать им в умении делать точные прогнозы, мы бы не стали. Так вот, MI-6 уверяет, что командование РФ приняло решение отправить небольшое количество машин в зону соприкосновения. Якобы, до недавнего времени несколько танков располагались в южной части России на одном из полигонов, откуда и будут переведены в зону проведения СВО. Представители британской разведки не обладают данными о том, какие задачи будут решать Т-14 «Армата», ну а некоторые российские военкоры предполагают, что перед нами ответ на передачу Украине Leopard-2. 

Неясно, в какой модификации в Украину попадут немецкие танки. Пресса пишет, что это будет самая первая серия, которая сильно уступает новым улучшенным танкам. Скорее всего, это не так. Подумайте сами, зачем Германии портить себе имидж, подставляя под модифицированные советские Т-72 слабые Leopard-2? С высокой долей вероятности можно заявить, что немецкие танки получат комплект современной электроники, поэтому станут грозными соперниками на поле боя. Некоторые российские журналисты уверены, что новый модифицированные Т-90 легко справится с Leopard-2, но в любом случае помощь не помешает. Трудно представить сценарий использования российских танков в реальном бою без опасности потерять технику. Возможно, мы с вами чего-то не знаем, ну или англичане просто ошибаются. В любом случае встреча немецких и российских танков всё ближе, а ведь миллионы советских людей погибли с мечтой, что такого никогда больше не случится. 

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военные технологии война армата leopard-2
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