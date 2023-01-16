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Как российский Су-57 испугал украинских лётчиков, и почему украинские истребители редко взлетают

В последнее время украинские самолёты редко взлетают, а 14 января не вышли на перехват российских ракет
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Согласно заявлениям британских спецслужб, российское командование использует Украину в качестве полигона для своего самого современного оружия. Но если артиллерийские установки нового поколения не так заметны замыленному взгляду, поскольку фронт имеет огромную протяжённость, то появление истребителя пятого поколения не могло остаться незамеченным. Специалисты MI-6 уверены, что Су-57 активно задействуется в рамках СВО, но держится на дистанции от воздушного пространству Украины. Причин для подобных действий несколько. Во-первых, количество машин не так велико, чтобы можно было осуществлять массированный налёт. Во-вторых, небо на Украиной контролируется ПВО, созданной экспертами НАТО. Летать там можно, но риски остаются. Это значит, что сбитый над украинским полем Су-57 станет лакомым кусочком для американских инженеров, которые мечтают изучить его узлы, выяснив те или иные особенности. Казалось, что эти две причины достаточны для понимания ситуации, но совсем недавно западная пресса рассказала ещё об одной особенности российского истребителя пятого поколения. 

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Для начала немного статистики. Согласно официальным данным, предоставленным Минобороны РФ, за 10 месяцев спецоперации было уничтожено 372 самолёта и 200 вертолётов. Некоторые эксперты полагают, что далеко не все самолёты окончательно выведены из строя. Дело в том, что часто речь идёт не о воздушном бое или поражении ракетой, а ударам по аэродромам. Особенно это было актуально в первые месяцы СВО, вот только после этого заработали ремонтные мастерские в Восточной Европе, где старые Су-шки и МиГ-и восстанавливали, а после снова вводили в строй. Так вот, согласно всё той же статистике, только 11 января был сбит Су-27, а 12 января Су-25. При желании вы можете найти и более подробные сведения, ну а в издании Eurasian Times появилось любопытное интервью украинского пилота МиГ-29, который рассказал о том, почему стоит бояться российского Су-57.

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Очевидно, что сам по себе российский истребитель является грозным соперником, вот только как можно сражаться с тем, до кого нельзя дотянуться? Украинские пилоты сетуют на ракету Р-37М. Она представляет собой ракету класса воздух-воздух и способна сбивать быстро перемещающиеся объекты на расстоянии до 300 километров. Ситуация примерно следующая: специальное оборудование фиксирует взлёт украинских истребителей. Если в этот момент в небе над Россией находятся Су-57, то они, не пересекая воздушной границы, подходят к объектам на расстояние до 300 километров и делают пуск ракет, после чего уходят на место дислокации. Особенность Р-37М такова, что на финальной стадии она способна засекать цель площадью всего 5 квадратных метра с расстояния 40 километров. Украинский пилот отмечает, что приходится постоянно маневрировать, поскольку опасность попадания российской ракеты крайне высока. Ну а саму Р-37М и вовсе называют летающей смертью, ведь достаточно зазеваться, и ты покойник. Последние слова лично принадлежат украинскому пилоту МиГ-29.

В связи с этим эксперты констатируют, что 14 января украинские истребители не поднялись на перехват российских ракет. Есть мнение, что произошло это из-за того, что Су-57 находились слишком близко, поэтому риски оказались велики, а самолёты решили поберечь. Ранее стало известно, что самолёты с системой AWACS над Румынией не смогли зафиксировать пуски российских ракет 14 января. Аналитики полагают, что идёт отработка новых тактических ходов. Якобы, РЭБ типа «Мурманск-БН» использовались для повышения эффективности Су-57, ну а сами истребители пятого поколения проходят проверку боем. Ракета Р-37М изначально не предназначалась для украинских самолётов, поскольку заточена под быстрое выведение из строя шпионов НАТО с AWACS. Похоже, в последнее время производится отработка слаженности системы подавления сигнала над территорией противника с ударами по бортам-шпионам. Одновременно с этим изучаются лётные возможности Су-57. Пока неясно, насколько хорошо он виден системам раннего предупреждения НАТО, а значит полёты продолжатся. Что до украинского лётчика с позывным «Сок», то он уверяет, что если ракета Р-37М не будет замечена шпионами НАТО, то собьёт цель с высокой вероятностью. В пример журналисты EurAsian Times приводят борт Су-27, который был сбит совсем недавно из-за несработавшей системы раннего обнаружения AWACS.

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