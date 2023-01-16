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Иран и Россия создадут собственный стеблкоин – криптовалюта будет дорогой и привязана к цене золота
Предполагается, что стейблкоин появится до конца 2023 года
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Для начала давайте разберёмся в сути проблемы, п после перейдём к изложению основного материала. Итак, существует несколько различных видов криптовалют. Наиболее ценными считаются классические криптовалюты, созданные в первые годы появления технологии блокчейна. Биткоин прочно закрепился на первом месте, а следом с большим отрывом следует Эфир. Стоит заметить, что за последние годы было несколько попыток выпустить убийцу Биткоина, но все подобные эксперименты проваливались. Есть альткоины, которые являются привычными криптовалютами, но менее популярны, а также имеют меньшую рыночную стоимость. Среди них особое место занимают мемные или собачьи криптовалюты, которые созданы в виде шутки, но смогли выйти в лидеры списка Топ-100. Есть так называемые токены. Это привязанные к какому-либо проекту монеты, которые могут быть выпущены на новом блокчейне, или использовать специализированные ресурсы, на которых за 100 долларов любой желающий может нарисовать себе триллион монет. Токены хороши в качестве внутренней валюты сайта или игры, а некоторые пользуются популярностью и стоят немалых денег. Ну и особняком стоят стейблкоины. Речь идёт о криптовалютах, которые созданы на уникальном блокчейне, но имеют жёсткую привязку в одной из мировых фиатных валют. Большая часть таких активов приравнивается к американскому доллару, но есть стейблкоины, привязанные к британскому фунту и евро. 

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В последнее время стейблкоины привлекают всё больше внимания регуляторов, поскольку возникают сомнения относительно того, являются ли они полностью обеспечены реальными деньгами. Простой пример: вы нарисовали себе токен Лохокоин, который расходится среди не самых умных представителей человеческого общества с завидным успехом. Вначале вы продавали монетки по 10 центов за штучку, но со временем цена выросла до нескольких долларов. Вам не нужно доказывать обеспечение своих монет реальными деньгами, ведь все заранее знают, что речь идёт об общественном договоре, а ваши токены будут ценными до тех пор, пока на них есть спрос. Что до стейблкоинов, то они всегда стоят ровно 1 доллар (или 1 евро), а значит не могут дешеветь или дорожать. Именно поэтому инвестиции в такие криптовалюты сомнительны, ведь вы через год не сможете претендовать на рост прибыли за счёт взрывного спроса. Хотя, если речь идёт о сбережении, то можно не волноваться кризисов, а значит стейблкоины имеют свою аудиторию.

Поскольку большая часть подобных криптовалют привязана к доллару, то нет ничего удивительно, что американское правительство требует соблюдения законов США. Похоже, в России решили пойти другим путём. Как сообщает Александр Бражников, занимающий пост исполнительного директора Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна, сегодня РФ и Иран готовят к запуску уникальный стейблкоин, который позволит осуществлять безопасные платежи без использования любых других цифровых активов, криптовалют и фиатных денег. При этом привязан данный стейблкоин будет к золоту, что сделает его действительно мощным инструментом на мировом рынке. Предполагается, что первоначально он будет использоваться для торговли между Ираном и Россией, но не исключается, что позднее купить стейблкоин могут представители других союзных стран.

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Бражников отметил, что необходимо дождаться появления криптовалютного законодательства, тогда как соответствующие предложения от специалистов правительство РФ уже получило. В настоящее время неясно, на основе какого блокчейна может быть создана криптовалюта. По словам исполнительного директора Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна, в Иране есть подходящие технологии, но окончательное решение пока не принято. Также Иран намного раньше России пришёл к решению проблемы с криптовалютным законодательством, поэтому там работают собственные пули по добыче Биткоина, а также есть национальная криптобиржа. Со стороны Ирана проблем не будет, поскольку уже этим летом правительство этой страны ратифицировало законопроект, позволяющий использовать криптовалюты для оплаты импортных товаров. 

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#криптовалюты
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