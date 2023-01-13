Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Майнер из РФ заплатит штраф в размере 29 000 000р за попытку скрыть от государства свою ферму
Майнер умудрился сжигать 75% энергии, потребляемой деревней с 11 тысячами домами
рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Если вы на этой неделе заглядывали в новостные сводки, то могли заметить, как неожиданно подорожал Биткоин. Первая криптовалюта ещё недавно скромно топталась на месте, много месяцев демонстрируя неспособность коррекции на фоне падения глобальной экономики. Эксперты констатируют, что цифровые деньги так и не стали тихой гаванью для крупных финансовых китов. Перспективы у Биткоина есть, но ещё совсем недавно казалось, что следующие два года он проведёт на дне. Высказывали предположения, что криптозима будут длиться 2 года, ну а сегодня цифровое золото стоит уже 19 тысяч за 1 монетку, а аналитики полагают, что есть все предпосылки для подорожания. Экономический прогноз ФРС стабильный, а мир уже привык к глобальным рискам. Не исключено, что уже к концу января Биткоин протестирует отметку в 21 тысячу за 1 монетку и даже больше. Всё те же аналитики отмечают, что есть как внутренние, так и внешние факторы, позволяющие говорить о стабилизации курса и скором подорожании. По некоторым данным, крупные майнеры в 2022 году продали больше монет, чем заработали, а главная причина такого поведения заключалась в острой нехватке наличности. Требовалось возвращать кредиты, а сегодня многие крупные шахтёры опустошены. Устоявшие после криптозимы уже не имеют большой подушки из криптовалюты, поэтому вероятность попадания больших объёмов Биткоинов на рынок крайне мала.

реклама

Но если майнеры, копающие Биткоин, даже в самое трудное время уходили в плюс, то шахтёры, фермы которых состояли из видеокарт, последние несколько месяцев расходовали больше, чем зарабатывали. Причина в повышении тарифа на электричество по всему миру. В результате многие отключали фермы, тогда как другие предпочитали переселиться туда, где плата за 1 кВт ощутимо ниже. Особенно привлекательны стали некоторые штаты в США, а также северные регионы России. Аналитики продолжают фиксировать, что количество майнеров в РФ снижается, забывая о том, что многие пулы и биржи ввели против граждан России санкции. В результате немалая часть фермеров работает посредством VPN, зарабатывая за счёт низких тарифов на электричество. По крайней мере так было раньше, ведь в последнее время регионы ведут непримиримую борьбу с добытчиками криптовалюты. 

Не стоит волноваться. Никто никого из страны не выгоняет, а на подходе криптовалютное законодательство, которое легализирует статус Биткоина. Проблема в том, что государство считает майнинг видом предпринимательской деятельности. Если у вас на балконе трудится небольшой риг, то с высокой долей вероятности ваши достижения окажутся никому не заметны, но бывает и так, что шахтёры перегибают палку. Совсем недавно точку в крайне любопытной истории поставила российская Фемида. Сообщается, что некий Сергей Яковлев умудрился за год сжечь невероятное количество энергии, внося оплату по льготному тарифу для населения. При этом сам он копал криптовалюту, а в итоге остался должен государству 29 миллионов рублей. Точных данных о мощности фермы майнера мы не узнаем, но есть не менее любопытные детали. 

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Судя по всему, парень изначально не хотел переплачивать за электричество, поэтому сделал всё возможное, чтобы уклониться от ответственности. Так, на участке были размещены два громадных крытых бассейна, в которых и зимой и летом осуществлялся подогрев воды до 50 градусов. Стояли бойлеры и другая техника, тогда как сама вода использовалась для охлаждения майнинговой фермы. Всего майнер умудрялся сжигать по 500 тысяч кВт в месяц, при этом его дом потреблял 75% всей энергии посёлка, состоящего из 11 тысяч домов. В итоге суд пришёл к логичному выводу, что все постройки имеют явное коммерческое использование, а сам Сергей Яковлев был автоматически переведён на повышенный тариф. Что любопытно, сделано это было не с момента вступления приговора в силу, а задним числом с февраля 2021 по декабрь 2021 года, а значит после этого времени майнер уже платил как положено. Ну а вынужденный штраф действительно кажется огромным. Мы не знаем, насколько хорошо у фермера шли дела, но на этот раз приговор обжалованию не подлежит. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#майнинг #криптовалюты
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

Биткоин резко вырос до $19 тыс. из-за снижения инфляции в США
Rabid Mining уже успел опробовать новинку на различных алгоритмах в майнинге
Криптобиржи Crypto, Coinbase, Huobi и Genesis готовятся к новым сокращениям
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнинг на видеокартах начал приносить прибыль после нескольких месяцев затишья
12
Китайский процессор Loongson 3A5000 оказался в 3 раза медленнее российского Эльбрус-16С в Geekbench5
14
Как маленький дрон Герань-3 стал участником большой игры, и за что США хотят наказать Канаду
15
Какую видеокарту купить под требовательные новинки 2023г владельцу монитора 2К
4
Почему Су-75 будет пользоваться популярностью на Ближнем Востоке и в Африке
4
Почему GeForce RTX 4070 Ti можно назвать самой выгодной видеокартой в магазинах РФ
36
Популярность в России китайских смартфонов замедляет внедрение технологии eSIM
3
Покупаем видеокарту AMD вопреки слухам и домыслам – Radeon RX 6650 ХТ один из лучших GPU на рынке
11
Найден способ в несколько кликов превратить Windows 11 в старую Windows 95
8
Человечество открыло первую экзопланету с помощью телескопа Джеймс Уэбб
1
Раскрываем нераскрытый потенциал процессоров AMD – что купить, если вам надоела продукция Intel
3
Военные США раскритиковали французские бронемашины AMX-10RC для Украины
1
Новая утечка демонстрирует чехлы для Galaxy S23
+
Собираем мощный игровой компьютер под World of Tanks – можно ли танкисту обойтись без видеокарты
8
США рассматривают вопрос о подготовке пилотов Украины к полетам на F-16
7
«Сбербанк» рассказал, каким образом устанавливает клиентам своё iOS-приложение вопреки блокировке от Apple
2
В Соледаре и Артемовске залежей соли хватит всей России на 1000 лет
97
В РФ могут увеличить максимальный возраст призывников с 27 до 30 лет уже в весеннем призыве
10
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti рекордно подешевела в магазинах РФ
18
Игроки космического симулятора Elite: Dangerous смогли за 8 лет исследовать лишь 1% вселенной
5

Популярные статьи

Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
171
Стоит ли опасаться Leopard 2 России и является ли этот танк тем самым легендарным вундерваффе
29
Тонкая настройка процессора Ryzen 5 5600X и сравнение с Ryzen 5 1600
38
Импортозамещение работает - как "Чебурашка" побеждает иноземного "Аватара" в российских кинотеатрах
23
Что такое космологическая постоянная или как "ошибка Эйнштейна" перевернула современную физику
30
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
36
Оверклокинг в 2023 году – жив он или нет, и есть ли смысл
121
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец
224
Ryse: Son of Rome - Древний Рим на движке CryEngine
12
На что способны американские и европейские БМП и БТР Страйкер, Брэдли, Мардер и AMX
3

Сейчас обсуждают

Кремлёвский холуй
20:00
Смотри с 11.00 минут «Мы выполняем миссию НАТО сегодня. Они не проливают свою кровь, мы проливаем нашу, поэтому от них требуется поставлять оружие» - это позорище какое-то
Володин предложил принять «закон для негодяев» и конфисковывать имущество у оскорбляющих Россию
RedStone
20:00
Уже, потому как мало выработать энергию - её нужно потребить, чтобы потребить - её нужно доставить, а с последним на украине огромные проблемы.
На Украину поставили более 350 тысяч электрогенераторов суммарной мощностью свыше 1 ГВт
Валерий Домбровский
19:59
Чушь полная. Челленджер 2 - это лучший танк для современного боя. У него лучшая в мире, самая современная многослойная броня Чобхэм, и этой брони на 20 тонн больше, чем у советских танков, то есть бук...
Скоро Challenger 2 появится в войсках ВСУ, в чем хорош и в чем плох основной британский танк
Анти-АнтиЛох
19:58
Я украинский пидярясинa. Сифaкa у меня нет. Есть справка. Отсосу за 25 гривен. Другие услуги по договоренности.
«Уралвагонзавод» передал очередную партию танков Т90-М в зону ведения СВО
Евгений Васютин
19:56
Херсон начали операцию 12 сентября и вошли в середине ноября
Корреспондент CNN заметил отступление ВСУ из Соледара
Спиридон Вахарловский
19:56
Господин зелот фанат госпожи Су. А иначе зачем он к каждой статье прикладывает её карточку? Даже к статье о процессоре интел 😀
Скоростной Core i9-13900KS@6 ГГц через месяц превратится в «тыкву» из-за нового Ryzen 9 7950X3D
Nutty8432
19:56
Пожалуй, я с тобой соглашусь: Ты рабом родился, рабом в Украине и сдохнешь...
Володин предложил принять «закон для негодяев» и конфисковывать имущество у оскорбляющих Россию
Мимо
19:56
Пидарок, тебе эти " все" делегировали право говорить от их имени? Тебе архисрочно к психиатру за лечением.
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец
Мимо
19:55
Интересная игра "3DM Time Spy"?
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец
Анна Сердюкова
19:55
Нвидиа ведет грязные игры с начала своего существования. Хуанг раньше работал в АТИ, затем украл наработки, технологии и открыл свою фирму, сам произзводить ничего не мог, по чертежам АТИ заказывал чи...
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем