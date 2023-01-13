Майнер умудрился сжигать 75% энергии, потребляемой деревней с 11 тысячами домами

Если вы на этой неделе заглядывали в новостные сводки, то могли заметить, как неожиданно подорожал Биткоин. Первая криптовалюта ещё недавно скромно топталась на месте, много месяцев демонстрируя неспособность коррекции на фоне падения глобальной экономики. Эксперты констатируют, что цифровые деньги так и не стали тихой гаванью для крупных финансовых китов. Перспективы у Биткоина есть, но ещё совсем недавно казалось, что следующие два года он проведёт на дне. Высказывали предположения, что криптозима будут длиться 2 года, ну а сегодня цифровое золото стоит уже 19 тысяч за 1 монетку, а аналитики полагают, что есть все предпосылки для подорожания. Экономический прогноз ФРС стабильный, а мир уже привык к глобальным рискам. Не исключено, что уже к концу января Биткоин протестирует отметку в 21 тысячу за 1 монетку и даже больше. Всё те же аналитики отмечают, что есть как внутренние, так и внешние факторы, позволяющие говорить о стабилизации курса и скором подорожании. По некоторым данным, крупные майнеры в 2022 году продали больше монет, чем заработали, а главная причина такого поведения заключалась в острой нехватке наличности. Требовалось возвращать кредиты, а сегодня многие крупные шахтёры опустошены. Устоявшие после криптозимы уже не имеют большой подушки из криптовалюты, поэтому вероятность попадания больших объёмов Биткоинов на рынок крайне мала.

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Но если майнеры, копающие Биткоин, даже в самое трудное время уходили в плюс, то шахтёры, фермы которых состояли из видеокарт, последние несколько месяцев расходовали больше, чем зарабатывали. Причина в повышении тарифа на электричество по всему миру. В результате многие отключали фермы, тогда как другие предпочитали переселиться туда, где плата за 1 кВт ощутимо ниже. Особенно привлекательны стали некоторые штаты в США, а также северные регионы России. Аналитики продолжают фиксировать, что количество майнеров в РФ снижается, забывая о том, что многие пулы и биржи ввели против граждан России санкции. В результате немалая часть фермеров работает посредством VPN, зарабатывая за счёт низких тарифов на электричество. По крайней мере так было раньше, ведь в последнее время регионы ведут непримиримую борьбу с добытчиками криптовалюты.

Не стоит волноваться. Никто никого из страны не выгоняет, а на подходе криптовалютное законодательство, которое легализирует статус Биткоина. Проблема в том, что государство считает майнинг видом предпринимательской деятельности. Если у вас на балконе трудится небольшой риг, то с высокой долей вероятности ваши достижения окажутся никому не заметны, но бывает и так, что шахтёры перегибают палку. Совсем недавно точку в крайне любопытной истории поставила российская Фемида. Сообщается, что некий Сергей Яковлев умудрился за год сжечь невероятное количество энергии, внося оплату по льготному тарифу для населения. При этом сам он копал криптовалюту, а в итоге остался должен государству 29 миллионов рублей. Точных данных о мощности фермы майнера мы не узнаем, но есть не менее любопытные детали.

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Судя по всему, парень изначально не хотел переплачивать за электричество, поэтому сделал всё возможное, чтобы уклониться от ответственности. Так, на участке были размещены два громадных крытых бассейна, в которых и зимой и летом осуществлялся подогрев воды до 50 градусов. Стояли бойлеры и другая техника, тогда как сама вода использовалась для охлаждения майнинговой фермы. Всего майнер умудрялся сжигать по 500 тысяч кВт в месяц, при этом его дом потреблял 75% всей энергии посёлка, состоящего из 11 тысяч домов. В итоге суд пришёл к логичному выводу, что все постройки имеют явное коммерческое использование, а сам Сергей Яковлев был автоматически переведён на повышенный тариф. Что любопытно, сделано это было не с момента вступления приговора в силу, а задним числом с февраля 2021 по декабрь 2021 года, а значит после этого времени майнер уже платил как положено. Ну а вынужденный штраф действительно кажется огромным. Мы не знаем, насколько хорошо у фермера шли дела, но на этот раз приговор обжалованию не подлежит.