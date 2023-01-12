Аналитики полагают, что ралли альткоинов уже рядом

Вчера мы писали о том, что Биткоин находится в шаге от бычьего ралли. Признаться честно, несмотря на все заверения экспертов, в реализацию этого плана верилось с большим трудом, поскольку последние месяцы выдались для рынка криптовалют крайне сложными. Экономика США скатывалась в рецессию, финансовые показатели падали, а биржевые индексы опустились до критически низких отметок. Ожидать, что в этот момент рискованные активы, к которым принадлежит Биткоин, будут стабильны было бы глупо. Эксперты полагают, что даже в такой ситуации криптовалюты могли бы устоять, если бы не полный отказ Эфира от майнинга, что привело к обрушению цифровых активов, ну а разорение биржи FTX доказало, что новый технологический рынок может развалиться гораздо быстрее, чем кажется. Пошли разговоры о возможном крахе других компаний, имеющих инвестиции в криптовалюты, но пока рухнул только один гигант.

реклама

И вот здесь и начинается самое интересное, ведь Биткоин начал дорожать. Происходящее невозможно объяснить какими-то математическими моделями, а аналитики полагают, что рынок просто готов к очередному подъёму. Или нет, ведь никто точно не знает, что случится завтра. Как видите, курс цифрового золота перевалил за 18 тысяч, ну а самые оптимистичные прогнозы сулят прохождение зоны сопротивления в 19 тысяч долларов в ближайшие 100 часов. Повторимся, что статистические модели доказали неспособность давать точные прогностические оценки, поэтому стоит относиться к подобным заявлениям с большой долей сомнения. Но криптовалюты – это не только Биткоин, ведь сегодня цифровое золото занимает меньше половины рынка цифровых активов, оставляя место для манёвра новичкам и зарекомендовавшим себя альткионам. Со времени перехода Эфира на PоS прошло много месяцев, а некоторые аналитики полагают, что пришло время для взрывного роста активности майнеров.

Как видите, спустя почти месяц затишья набирает обороты главная криптовалюта, заменившая Эфир. Речь идёт об Ethereum Classic. Прогнозы, согласно которым к концу 2022 года за 1 монетку ETC будут давать 100 долларов, не оправдались, а сегодня фермеры, занимающиеся добычей данного токена на видеокартах, всё ещё уходят в минус. Предполагается, что Ethereum Classic должен уйти выше 25 долларов, прежде чем майнеры начнут уходить в ноль, а ощутимый доход возможен только в том случае, если цена монеты поднимется до 40 долларов. Даже оптимисты полагают, что пока всё это неосуществимо, но не невозможно в перспективе. Скорее всего, уже в 2025 году за этот и многие другие токены, которые добываются на видеокартах, будут давать в 10 раз больше, а значит у тех, кто умеет ждать, продолжая копать в минус, есть все шансы разбогатеть. Или нет, ведь мы не знаем, что с рынком криптовалют случится завтра.

Ну а пока впору констатировать, что впервые за несколько месяцев некоторые шахтёры начали зарабатывать на видеокартах. Пока речь идёт о малоизвестных токенах, которые не пользуются популярностью. Каждая из таких криптовалют может исчезнуть, похоронив доходы фермеров, но в данном случае важен сам факт, ведь всё больше аналитиков склоняются к тому, что бум альткоинов стартовал. Если у вас есть время, то вы можете погрузиться в статистику, где легко обнаружить суточный рост нескольких популярных активов на 10% и выше. Не все они добываются на видеокартах, но каждая следующая криптовалюта, которая дорожает на глазах у обывателей, только усиливает общий эффект. Проще говоря, чем больше монет сдвинется с мёртвого места, тем охотнее любители криптовалют начнут вкладывать свои деньги в рискованные активы.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Эксперты полагают, что потенциальным покупателям стоит проявлять осторожность, поскольку альткоины могут рухнуть в любой момент. Не исключено, что дно рынка не достигнуто, а отдельные монеты и вовсе могут падать без видимых причин. Что до майнеров, то выбора у этих ребят нет. Часть фермеров отключила свои мощности, тогда как другие теряют немного денег с каждой добытой монетки. Как мы писали выше, всегда есть шанс заработать в будущем, ну а пока настроение у шахтёров отменное, ведь всё может идти к тому, что назревает большое ралли альткоинов. Источники: 1, 2.