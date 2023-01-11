А между тем одна транзакция генерирует выбросы в размете 1 тысячи тон углекислого газа

По данным экспертов, Биткоин не только остаётся самой грязной криптовалютой, но и ощутимо наращивает выбросы в атмосферу Земли. Согласно подсчётам, за весь 2022 год консолидированный майнинг и транзакции первой криптовалюты привели к выбросам на уровне 86.3 миллиона тонн углекислого газа. Подсчитано, что потребуется посадить 431.6 миллиона деревьев, которые со временем смогут нивелировать эффект выбросов парниковых газов. В связи с этим в сообществе снова заговорили о необходимости перейти на алгоритм Proof-of-Stake (PoS), позволяющий добывать монеты при помощи технологии стейкинга. Ранее от загрязняющего окружающую среду майнинга отказались разработчики Эфира, а в результате Proof-of-Work (PoW) становится всё менее популярен. Ключевые игроки, занимающиеся добычей Биткоинов, стараются не делать опрометчивых заявлений. Эксперты предполагают, что сегодня всё труднее объяснить обычным людям, зачем нужно сжигать такое огромное количество энергии, получая миллионы тонн выбросов только для того, чтобы небольшое количество майнеров имело гигантские прибыли. Особенно любопытно выглядит следующая информация: для совершения одной транзакции в сети Биткоина требуется энергия, производящая 1 тонну углекислого газа.

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Аналитики признают, что сегодня отказ от майнинга Биткоина выглядит нереалистично, поскольку слишком много состоятельных людей и крупных компаний инвестировали в эту отрасль большие деньги. Ну а пока дебаты идут, криптовалюты снова перешли к росту. Курс цифрового золота стабильно выше 17 тысяч долларов, при этом эксперты уверены, что сегодня есть все основания ожидать бычьего ралли. О покорении каких-то заоблачных вершин речь не идёт, а значит будет неплохо, если Биткоин перевалит за 21 тысячу долларов. И всё же, даже этого для истерзанной длительной криптозимой первой криптовалюты достаточно. Есть мнение, что курс цифрового золота зависит от его способности противостоять кризисам. В 2022 году мир столкнулся с волной экономических проблем, когда экономика Европы падала, а регулятор США только и делал, что повышал ключевую ставку. Несмотря на всё это Биткоину удалось удержаться от критического падения, а за последние 30 дней он показал удивительную прочность. В пример приводится показатель волатильности, находящийся на уровне лета 2022 года. Это позволяет говорить о том, что сегодня первая криптовалюта более стабильна, чем ключевые мировые индексы. Например, индекс доллара, Nasdaq, S&P 500 и многих других.

Ну а на фоне этого активизировались аналитики, пытающиеся предсказать курс Биткоина на основе скользящих, кривых и других математических концепций. Предполагается, что на пути к старту бычьего ралли первую криптовалюту ждёт несколько ключевых точек сопротивления. Первая находится на отметке в 17 500 долларов. Следом требуется пройти 18 тысяч, а дальше, если не будет никаких сюрпризов, то цифровое золото быстро пойдёт вверх. Стоит помнить, что всё это неточные прогнозы, при этом аналитики постоянно ошибаются, а в итоге многие эксперты и вовсе пришли к выводу, что математические концепции не способны обосновать падение и рост Биткоина, а значит данная переменная и вовсе не укладывается ни в одну прогностическую модель. Но если американские аналитики настроены оптимистично, то российские предпочитают смотреть на рост курса первой криптовалюты скептически.

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Высказывается мнение, согласно которому рост не продлится долго, а уже вскоре мы увидим, как Биткоин откатился ниже 17 тысяч долларов. Якобы, никаких предпосылок для роста нет, а наблюдаемые перепады свойственны криптовалютам. Сложно сказать, кто из экспертов прав, но есть мнение, с которым соглашается подавляющее большинство аналитиков. Похоже, рост курса Биткоина зависит от халвинга. Напомним, речь идёт о снижении награды за блок ровно в 2 раза, что негативно сказывается на доходах майнеров. Всякий раз, когда нечто подобное происходило, первая криптовалюта дорожала. Ожидается, что топтание на месте может продлиться вплоть до 2024 года, и только ближе к 2025 мы увидим как последствия халвинга отправят цену выше 100 000 долларов за одну монетку. Источники: 1, 2, 3, 4.