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Оправдывают ли флагманы NVIDIA свою цену в магазинах РФ – GeForce RTX 4070 Ti vs GeForce RTX 3070 Ti
Если бы скинуть цену GeForce RTX 4070 Ti до 80 тысяч, можно было бы назвать видеокарту выгодной
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10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Вчера в магазины РФ поступила новая видеокарта. GeForce RTX 4070 Ti впору назвать одним из самых спорных решений, которое только выпускала NVIDIA за долгие годы. Начнём с того, что налицо отказ от традиций, когда впервые субфлагман получил 196-битную шину. В прошлом поколении GeForce RTX 3070 Ti могла похвастать 256-битнй шиной, но это далеко не предел мечтаний, ведь в прошлых поколениях бывало и больше. А вот с количеством видеопамятью всё довольно неплохо. На этот раз Дженсен Хуанг решил не экономить, хотя не исключено, что перед нами попытка оправдать грабительские цены.

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Как вы могли слышать, абсолютно все графические чипы текущего поколения стоят ощутимо дороже своих аналогов поколения предыдущего. Например, за GeForce RTX 4090 просят на 100 долларов больше, тогда как за GeForce RTX 4080 вам и вовсе придётся переплатить все 500 долларов. GeForce RTX 4070 Ti получила рекомендованную цену в 800 долларов, что на 200 долларов больше, чем стоила GeForce RTX 3070 Ti. Может показаться, что всё не так плохо, вот только главная проблема кроется в том, что в европейскую розницу новинка попала с дополнительной наценкой. Особенно агрессивно цены смотрятся в магазинах РФ, о чём мы сегодня и поговорим.

Давайте попытаемся сравнить приблизительную производительность и цены графических чипов нового поколения, с аналогами поколения предыдущего. Начнём с GeForce RTX 4070 Ti. Как видите, в Ситилинк за эту видеокарту просят почти 90 тысяч рублей. Если попытаться искать альтернативы, то можно встретить точно такую же модель производства Palit за 83 тысячи рублей. Дешевле просто нет. Предложений немного, ну а при попытке перевести рубли в доллары получаем, что сегодня у российских геймеров просят за GeForce RTX 4070 Ti больше 1200 вечнозелёных. Серьёзная переплата, ведь в европейской рознице новинка доступна от 1000 евро. За GeForce RTX 3070 Ti просят 57 тысяч рублей. Это почти 800 долларов, а значит по сравнению с американскими геймерами, которые могут по такой цене отхватить новый графический чип, любителям компьютерных игр их РФ приходится отдавать столько же за побитую временем видеокарту. Мы не станем агитировать вас, рассказывая о выгодности того или иного решения, ведь дальше всё встанет на свои места, но в данном случае очень многое решает разрешение вашего монитора. Если у вас 2К, то можно смело брать GeForce RTX 3070 Ti. Экономия получится немалая, а быстродействие от этого не пострадает.

GeForce RTX 4080 появилась в российской рознице за 105 тысяч рублей. Дешевле было у небольших магазинчиков или мутных ребят с китайской гарантией с Авито. Курс рубля упал, ну а за флагман просят 110 тысяч рублей. При переводе в доллары получаем немалые 1500 баксов, тогда как рекомендованная цена в ЕС изначально стартовала с 1460 евро, ну а недавно снизилась до 1399 евро. Получается, что в России всё не так уж и плохо, а ведь здесь действуют санкции и сложности с доставкой. Видеокарта очень мощная, вот только беда в сильном росте рекомендованной стоимости, а значит даже энтузиасты не торопятся её покупать, поскольку полагают, что NVIDIA вот-вот начнёт предлагать скидки. За GeForce RTX 3080 просят 72 тысячи рублей или 993 доллара. Это дороже, чем было в США на момент начала продаж в 2020 году, хотя здесь нет ничего удивительного, ведь ни одна видеокарта в РФ за 2 года после релиза не опустилась до официально рекомендованной стоимости в США. Платить почти 1000 баксов за старый флагман с 10 Гб видеопамяти – это уже перебор. Мы полагаем, что GeForce RTX 3080 не стоит инвестиций, поскольку может не справиться с новыми играми 2023 года.

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3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
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4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
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3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
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За GeForce RTX 4090 просят 166 тысяч рублей. Это самый настоящий флагман, быстрее которого ничего нет, ну а в переводе в доллары у нас просят почти 2300 вечнозелёных. Жуткая цена, ведь в США вы смело можете найти такую видеокарту за 1800 баксов, а в Европе – за 2000 евро. Переплата действительно значительная, вот только покупают подобные продукты те, кто не считает десятки и сотни долларов. Именно поэтому магазины будут ещё очень долго удерживать цены на максимальных значениях. Вы удивитесь, но старая GeForce RTX 3090 отказывается дешеветь. Этим летом купить флагман NVIDIA даже в РФ вы могли за 100 тысяч рублей, а сегодня перед нами уходящий герой. Количество видеокарт в магазинах осталось незначительным, поэтому ритейлер позволяет себе искать неграмотных геймеров, которые выберут количество памяти, а ведь даже GeForce RTX 4070 Ti с 12 Гб немного быстрее. Может показаться, что хороших видеокарт просто нет, ведь все они сильно дорогие, вот только это не так. Выбор зависит от вас, ну а вы решаете исходя из собственных экономических возможностей. Есть откровенно провальная GeForce RTX 3090, тогда как всё остальное вполне жизнеспособно.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 4070 ti
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