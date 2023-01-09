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США потребовали от Украины не применять оружие стран НАТО во время ударов по территории России
Речь идёт не только о новых поставках, но и об уже переданном вооружении
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Журналисты любят поднимать острые темы, создавая противоречия даже там, где их нет. Всё это имеет только одну первопричину – прочтения, что позволяет изданию и отдельно взятому человеку существовать. При этом очень часто те или иные заголовки явно не соответствуют реальности, а пресса злоупотребляет горячими темами. Простой пример, в последнее время мы всё чаще слышим о так называемой «красной черте», дальше которой страны Запада не могут зайти в поддержке Украины. Очевидно, что ничего подобного не существует, поскольку за 10 месяцев с начала СВО было пересечено столько «красных линий», что и не сосчитать. Например, уже достаточно давно высокоточные HIMARS бьют не только военным объектам, но и гражданскому населению. Илон Маск завёл спутниковый интернет в Украину сразу же после начала конфликта, при этом терминалы Starlink позволяют передовым отрядам поддерживать связь с командованием. Казалось бы, даже этого достаточно для создания взрывоопасной ситуации на международном политическом поле, но ничего подобного не происходят. Российские дипломаты выражают озабоченность, журят своих европейских и заокеанских партнёров и констатируют, что поставки оружия не способствуют воцарению мира в Украине.

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По крайней мере, так кажется, ну а эксперты имеют на этот счёт своё мнение. Здесь не обойтись без примеров. Не секрет, что все ключевые решения принимаются за океаном. Ударить туда нельзя, но исполнители находятся в Киеве, а значит довольно странно выглядит тот факт, что Зеленский свободно передвигается по Украине, а иногда даже заглядывает на передовую. Есть мнение, что между Россией и США всё же существуют некие негласные договорённости, исполнять которые взяли на себя обязательство обе стороны. Что до РФ, то здесь всё сложно, а вот о ценных указаний из Вашингтона в сторону Киева решили поведать журналисты Bloomberg. Американская пресса отмечает, что главным требованием, которое выдвигает Америка – это полный запрет ударов по территории РФ. Якобы, ни один снаряд не должен пересечь границу, поскольку это и есть та «красная линия», о которой мы писали чуть выше. Заметим, что Украина уже не раз осуществляла удары по прифронтовым сёлам и городам на территории России, хотя использование HIMARS и не фиксировалось. 

В Bloomberg напоминают, что несколько дней назад было принято решение о выделении Украине дополнительных 3 миллиардов долларов. Похоже, живыми деньгами Киев вообще ничего не получит, ведь речь идёт о поставках многочисленных ракет, Бронетранспортёров, гаубиц и многого другого. Есть отдельная графа модернизации украинской армии, под которую выделяют 225 миллионов долларов. Неясно, что скрывается за таким скользким понятием. Вполне возможно, что с этих денег оплатят работу европейских инструкторов, которые днями и ночами тренируют украинских солдат на закрытых полигонах НАТО. Не планирует оставаться в тени и Германия, которая запланировала передать Киеву 40 БМП типа Marder, а также полноценную батарею Patriot. Если учитывать, что одну батарею дают США, то по итогам первого квартала текущего года Украина сможет располагать сразу двумя подобными комплексами. Даже в Германии утверждают, что всё это придёт не сразу, поскольку прежде чем отправлять технику, требуется обучить экипаж всем особенностям вождения, а также подготовить ремонтную бригаду, способную починить технику в полевых условиях. Всё это займёт не меньше 8 недель, а значит в бой попадёт не раньше начала марта. 

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О поставках французских колёсных танков вы уже могли прочесть в нашем материале, ну а к весне Восточная Европа готовит целый парк восстановленных Т-72 с частичкой модернизацией. Ну унимается и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, который с серьёзным лицом заявил о том, что не исключает поставки в Украину танков серии Leopard. Якобы, очень многое зависит от хода конфликта, а значит, чем выгоднее будут позиции у Киева, тем вероятнее поставки. Сложно посчитать, сколько «красных линий» было пересечено. Чего только стоят откровения Меркель и Оланда. Напомним, политики открыто признались в обмане России, вооружении Украины и осознанном нежелании соблюдать Минские соглашения. Неясно, как в этом случае можно верить в то, что американское оружие не будет использовано для нанесения ударов внутри России. Похоже, полагаться нужно не на соглашения, а на собственные системы ПВО. 

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#политика
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Ахахаха, ты слилось чмо ))) 1:0 в мою пользу )))
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Так ты же не случайно далбаеб, поэтому так и думаешь.
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