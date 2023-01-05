Выгода есть, но далеко не всем нужны ёмкие накопители, ведь информация доступна по щелчку мыши

Кто-то под Новый год покупает видеокарту, тогда как другие предпочитают обновить процессор. Есть и те, кто видит смысл апгрейда в замене всего компьютера, ну а бывает и так, что у вас возникает потребность заменить всего один компонент в виде накопителя. Многие наши читатели уже давно перешли на SSD, но если взглянуть на готовые сборки компьютеров, то можно прийти к выводу, что обычные жёсткие диски всё ещё популярны. Ещё более сложная задача стоит перед производителями ноутбуков. Там требуется максимально сэкономить, а значит нередко вместо одного ёмкого твердотельного накопителя на 2 Тб можно встретить HDD указанного объёма.

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Сложно сказать, сколько свободного места требуется среднестатическому пользователю. Автору данного материала жёсткий диск на 3 Тб больше 10 лет назад казался недостаточным, ну а сегодня хватает SSD на 240 Гб в качестве системного и ещё одного SSD на 1 Тб для хранения игр и любых других файлов на стационарном компьютере. Если вы столкнулись с необходимостью замены накопителя, то мы готовы подсказать вам несколько вариантов, каждый из которых позволит вывести быстродействие на доселе невиданный уровень.

Если вы хотите просто поставить накопитель в ноутбук, не желая тратить слишком много денег, то можно обратить внимание на Kingston A400 объёмом 480 Гб. Операционная система будет чувствовать себя прекрасно, а свободного места хватит для нескольких игр и фильмов. Если вы всё это время сидели на обычном жёстком диске, то почувствуете огромные перемены к лучшему. Kingston A400 ограничен скоростью интерфейса SATA 3, но именно благодаря этому он и стоит недорого. Кстати, вы можете воспользоваться им как основой для сборки настольного компьютера. Всегда приятно сэкономить пару тысяч рублей.

Если есть желание получить больше свободного пространства для хранения видеозаписей игр и любых других данных, но брать жёсткий диск вы не хотите, то можно обратить внимание на WD Blue ёмкостью 2 Тб. Твердотельный накопитель отлично впишется в любую систему благодаря поддержке всё того же SATA 3. SSD обладает высокой надёжностью, ну а самая главная его фишка состоит в разумном соотношение цены и объёма. Дешевле только неизвестные китайцы, тогда как здесь перед нами уважаемая компания с именем.

Если вы купили новый современный ноутбук или компьютер, на котором есть слот М.2, но в качестве основного стоит медленный жёсткий диск или примитивный твердотельный накопитель SATA 3, то всегда можно попробовать что-то более быстрое. Samsung 970 EVO Plus порадует вас скоростью чтения до 3500 Мб/с и записи – до 3300 Мб/с. Отличный вариант для экспериментов, ну а ставить нечто подобное стоит с оглядкой на технические возможности вашего железа. Убедитесь в поддержке накопителя, но не ждите рекордов, ведь в большинстве сценариев разницы с указанными выше SSD под SATA 3 вы не заметите.

Если вы долгое время смотрели на скоростные твердотельные накопители, но никогда не позволяли себе ничего подобного, то после покупки материнской платы с поддержкой PCIe 4.0 вы можете опробовать Samsung 980 Pro. Скорость чтения достигает 7000 Мб/с, тогда как записи только 5000 Мб/с. На самом деле это очень много, а реальных приложений, где вы ощутите преимущество высоких технологий, почти нет. В играх достаточно и менее дорогих SSD под SATA 3, ну а производители программного обеспечения еще не придумали, как задействовать потенциал твердотельных накопителей в ускорении тех или иных задач. При этом уже больше года в продаже компьютеры с поддержкой PCIe 5.0, а через несколько лет и вовсе появится PCIe 6.0. Может тогда мы получим преимущества от переплаты?

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Если вы не готовы расставаться с любимыми фильмами, предпочитая хранить сотни мультфильмов и игр под рукой, то можно обратить внимание на жёсткий диск Seagate Exos. Нам кажется, что объёма в 16 Тб хватит для самых требовательных пользователей, ну а в случае чего, вы всегда можете купить ещё один такой HDD. Как видите, Seagate Exos всего в 2 раза дороже указанного выше WD Blue. Вот только там 2 Тб, а здесь все 16 Тб. Если подсчитать, то выходит 4-кратная выгода в хранении данных. Не так выгодно, как было 5 лет назад, но при в данном случае не все хотят заниматься такими сложными подсчётами.