Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Выбираем SSD на любой вкус и кошелёк – выгодно ли в 2023 году покупать HDD объёмом 16 Тб
Выгода есть, но далеко не всем нужны ёмкие накопители, ведь информация доступна по щелчку мыши
рекомендации
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Кто-то под Новый год покупает видеокарту, тогда как другие предпочитают обновить процессор. Есть и те, кто видит смысл апгрейда в замене всего компьютера, ну а бывает и так, что у вас возникает потребность заменить всего один компонент в виде накопителя. Многие наши читатели уже давно перешли на SSD, но если взглянуть на готовые сборки компьютеров, то можно прийти к выводу, что обычные жёсткие диски всё ещё популярны. Ещё более сложная задача стоит перед производителями ноутбуков. Там требуется максимально сэкономить, а значит нередко вместо одного ёмкого твердотельного накопителя на 2 Тб можно встретить HDD указанного объёма.

реклама

Сложно сказать, сколько свободного места требуется среднестатическому пользователю. Автору данного материала жёсткий диск на 3 Тб больше 10 лет назад казался недостаточным, ну а сегодня хватает SSD на 240 Гб в качестве системного и ещё одного SSD на 1 Тб для хранения игр и любых других файлов на стационарном компьютере. Если вы столкнулись с необходимостью замены накопителя, то мы готовы подсказать вам несколько вариантов, каждый из которых позволит вывести быстродействие на доселе невиданный уровень. 

Если вы хотите просто поставить накопитель в ноутбук, не желая тратить слишком много денег, то можно обратить внимание на Kingston A400 объёмом 480 Гб. Операционная система будет чувствовать себя прекрасно, а свободного места хватит для нескольких игр и фильмов. Если вы всё это время сидели на обычном жёстком диске, то почувствуете огромные перемены к лучшему. Kingston A400 ограничен скоростью интерфейса SATA 3, но именно благодаря этому он и стоит недорого. Кстати, вы можете воспользоваться им как основой для сборки настольного компьютера. Всегда приятно сэкономить пару тысяч рублей. 

Если есть желание получить больше свободного пространства для хранения видеозаписей игр и любых других данных, но брать жёсткий диск вы не хотите, то можно обратить внимание на WD Blue ёмкостью 2 Тб. Твердотельный накопитель отлично впишется в любую систему благодаря поддержке всё того же SATA 3. SSD обладает высокой надёжностью, ну а самая главная его фишка состоит в разумном соотношение цены и объёма. Дешевле только неизвестные китайцы, тогда как здесь перед нами уважаемая компания с именем. 

Если вы купили новый современный ноутбук или компьютер, на котором есть слот М.2, но в качестве основного стоит медленный жёсткий диск или примитивный твердотельный накопитель SATA 3, то всегда можно попробовать что-то более быстрое. Samsung 970 EVO Plus порадует вас скоростью чтения до 3500 Мб/с и записи – до 3300 Мб/с. Отличный вариант для экспериментов, ну а ставить нечто подобное стоит с оглядкой на технические возможности вашего железа. Убедитесь в поддержке накопителя, но не ждите рекордов, ведь в большинстве сценариев разницы с указанными выше SSD под SATA 3 вы не заметите. 

Если вы долгое время смотрели на скоростные твердотельные накопители, но никогда не позволяли себе ничего подобного, то после покупки материнской платы с поддержкой PCIe 4.0 вы можете опробовать Samsung 980 Pro. Скорость чтения достигает 7000 Мб/с, тогда как записи только 5000 Мб/с. На самом деле это очень много, а реальных приложений, где вы ощутите преимущество высоких технологий, почти нет. В играх достаточно и менее дорогих SSD под SATA 3, ну а производители программного обеспечения еще не придумали, как задействовать потенциал твердотельных накопителей в ускорении тех или иных задач. При этом уже больше года в продаже компьютеры с поддержкой PCIe 5.0, а через несколько лет и вовсе появится PCIe 6.0. Может тогда мы получим преимущества от переплаты?

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3060 MSI Gaming со скидкой 10% в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3090 Ti MSI Gaming за 122 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Если вы не готовы расставаться с любимыми фильмами, предпочитая хранить сотни мультфильмов и игр под рукой, то можно обратить внимание на жёсткий диск Seagate Exos. Нам кажется, что объёма в 16 Тб хватит для самых требовательных пользователей, ну а в случае чего, вы всегда можете купить ещё один такой HDD. Как видите, Seagate Exos всего в 2 раза дороже указанного выше WD Blue. Вот только там 2 Тб, а здесь все 16 Тб. Если подсчитать, то выходит 4-кратная выгода в хранении данных. Не так выгодно, как было 5 лет назад, но при в данном случае не все хотят заниматься такими сложными подсчётами. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ssd #оптимальные ценовые предложения
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

SSD высокой емкости подешевели в магазинах РФ
Какие видеокарты геймеры из РФ покупали чаще всего 5 января 2023 года – AMD в списках не значится
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Европа не замёрзнет этой зимой, а цены на газ рухнули - почему так вышло
8
За сутки армия РФ уничтожила 4 американские РСЗО HIMARS и 4 чешские РСЗО RM-70 Vampire
41
16-ядерный российский Эльбрус-16С оказался в 4 раза медленнее бюджетного чипа Qualcommв Geekbench 5
70
Фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» на борту вышел на боевую службу
23
Самая дорогая в мире немецкая БМП оказалась небоеспособная - Министерство Обороны Германии
7
52 смартфона Xiaomi уже получили стабильную MIUI 14 Beta на Android 13
4
Первая партия новейших вертолётов Ка-52М передана ВКС России
11
Сборы «Чебурашки» за первые дни проката перевалили за 1,3 миллиарда рублей
6
В 2022 году в России в 2 раза выросли продажи видеоигр на дисках
2
Поступили новые данные о потерях в Макеевке в результате удара M142 HIMARS - их стало больше
92
Представлены ноутбуки GIGABYTE Aero Creator с CPU Intel Core 13-го поколения и GPU RTX 4000
+
MSI представила видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti в сериях SUPRIM, GAMING TRIO и VENTUS
+
Процессоры Core i3-13100, Core i5-13400 и Core i5-13500 протестировали в ряде игр и приложений
53
Инсайдер раскрыл несколько подробностей о GTA 6 и рассказал, как узнать дату выхода игры
2
Какую видеокарту NVIDIA купить для монитора с разрешением 2К – оптимальные модели до 40 000 рублей
13
SSD высокой емкости подешевели в магазинах РФ
16
Недорогие геймерские видеокарты NVIDIA подешевели после Нового года – GeForce RTX 3050 скинула 13%
5
AMD Ryzen 7 5800X3D в декабре обошел по продажам все Ryzen 7000 вместе взятые – магазин Mindfactory
8
Сможет ли Россия в 2023 году строить боевые корабли без использования американских технологий
4
«Ростех» готовится к серийному производству суперсовременных средств борьбы с беспилотниками
14

Популярные статьи

ТОП-7 причин, почему NVIDIA GeForce RTX 4090 – отличная видеокарта по адекватной цене
165
Обзор бюджетного 2K/165Hz монитора с AliExpress за 15 тысяч рублей
15
Сравниваю цены на офлайн и онлайн маркетплейсах и магазинах
10
О блокчейне просто и понятно - с картинками и большими буквами
9
Обзор смартфона itel Vision 3 Plus – огромный экран, ёмкий аккумулятор и низкая цена
6
Западные эксперты рассказали о новой тактике «Генерала Армагеддона» – как Герани выигрывают СВО
8
Главные игры января 2023 года
4
Продажи игр на дисках за год выросли вдвое в России - разбираемся как такое стало возможным
6
О главной проблеме отечественной «фабрики грёз»
5
Гигантский волк Амарок или Вахила - красивый миф или суровая реальность
6

Сейчас обсуждают

putler
17:39
От "возьмем Киев за 3 дня", до "Россия не готова перестать защищаться" Потрясающая эволюция за 10 месяцев. Не находишь? И кстати, а кто на нас напал то 24 февраля, что нам пришлось защищаться аж в нес...
CES 2023: BMW представила автомобиль, способный менять цвет
Stupid Miner
17:39
Ну США тоже чей-то инструмент , наверняка тех , кто богаче чем список форбс
CES 2023: BMW представила автомобиль, способный менять цвет
TheEd
17:38
В примитивном понимании может и да, чтобы остановить хулигана возможно стоит прыснуть ему в лицо баллончиком. Но если сесть и подумать. Если на тебя навалился медведь, что будет, если ты решишь вдруг...
CES 2023: BMW представила автомобиль, способный менять цвет
evsapelkin
17:37
Ты еще умом не дорос для того что бы в них вникать судя по твоей писанине.
CES 2023: BMW представила автомобиль, способный менять цвет
Stupid Miner
17:33
США нападали(ют) на многие страны и ничего
CES 2023: BMW представила автомобиль, способный менять цвет
ахахаxа
17:31
ещё был фильм смерть мёртвых трупов.Там первые две части у зловещих мертвецов были неплохими ужастиками,а третья уже кинокомедия нелепая пошла и я перестал за этой серией следить после
Видео: трейлер ужастика «Восстания зловещих мертвецов»
evsapelkin
17:30
Единственный путь к миру , это собрать США свои поганые лимонадки и свалить с Украины , а так же Европы и всего мира к себе во свояси и закрыться там как черту в Аду. Единственная причина всех бед и в...
CES 2023: BMW представила автомобиль, способный менять цвет
Stupid Miner
17:30
Пойду костёр бензином потушу
CES 2023: BMW представила автомобиль, способный менять цвет
putler
17:30
А в чем он не прав? Чтобы наступил мир, необходимо остановить агрессора. Чтобы остановить агрессора, необходимо оружие. По Оруэллу как раз-таки живет путинская россия. И кстати, произведение Оруэлла, ...
CES 2023: BMW представила автомобиль, способный менять цвет
century84
17:26
Россия не готова перестать защищаться.
CES 2023: BMW представила автомобиль, способный менять цвет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем