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Уже много месяцев эксперты по всему миру пытаются просчитать планы России на 2023 год. Есть различные мнения, а в итоге аналитики расходятся как по срокам, так и по результатам на конец года. Кто-то уверяет, что к этому моменту солдаты РФ выйдут к границам с Польшей, тогда как другие полагает, что Украина силовым путём ворвётся в Крым. Вы можете высказывать своё мнение по этому вопросу, ну а мы изучим несколько теорий, рассказывающих о новой тактике командующего СВО генерала Сергея Суровикина.

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Прежде всего обратимся к зарубежным специалистам из Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI). Британцы пишут, что РФ извлекла массу уроков, а по уровню оснащения и подготовки намного выше, чем было 10 месяцев назад. Прослеживается чёткая тактика, а удары больше не носят хаотичного характера. При этом наблюдается гибкость, благодаря чему командование научилось находить оптимальные решения, пробивая оборону современных комплексов производства НАТО. Что до «Генерала Армагеддона», то одним из тактических приёмов стало использование дронов-камикадзе. Сложно сказать, сколько стоит Герань-3, но даже по этому вопросу российские и американские специалисты не могут прийти к общему мнению. Так, по данным журналистов The New York Times, производство и запуск беспилотника обходится в 20 тысяч долларов, тогда как российские эксперты полагают, что речь может идти о 10 000 долларах.

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И вот здесь начинается самое интересное. Дело в том, что на начало СВО в Украине насчитывалось больше тысячи единиц ствольной артиллерии и 1680 систем залпового огня. Советские запасы снарядов подходят к концу, а поставки из Восточной Европы сильно осложнены. Требуется не только перевозить большие составы под угрозой поражения, но и размещать их в условиях близости к линии соприкосновения. Похоже, мы видим войну на истощение, а уже очень скоро у Запада не останется снарядов для советских артиллерийских систем. Страны НАТО направляют отдельные комплексы в Украину, но изменить расклад сил всё это не может. Даже если посчитать стоимость Герани по 20 000 долларов, то только одна ракета NASAMS обходится в 500 000 долларов. Есть ещё советские С-300, даже стрельба из этого типа ПВО обходится недёшево, ведь одна ракета стоит от 140 000 долларов. Получается, что сбивать Герани – это крайне расточительное мероприятие, которое обходится бюджету США в немалые деньги. А ведь есть ещё и IRIS-T, одна ракета которой обходится дороже 1 миллиона долларов.

Ну а эксперты сходятся во мнении, что Европа оказалась не способна осуществлять помощь Украине в ожидаемом масштабе. Наладить производство дорогостоящих боеприпасов никто не торопится, а отдавать последнее никто не хочет. Рано или поздно США не сможет поставлять снаряды в таком количестве, как требует Украина, после чего наступит перелом. При этом особый упор делается на подавление ПВО и авиации. Согласно официальным данным Министерства обороны РФ, только за декабрь было сбито 7 истребителей разного класса. Из них особо ценятся Су-29, относящиеся к четвёртому поколению, которые вынуждены выполнять не свойственные им задачи. Так, самолёты оснащают ракетами AGM-88 HARM, которые используют для наведения на станции РЛС. Поскольку речь о сильно устаревшей американской противорадарной ракете, то она становится лёгкой целью для российских ЗРК. Что любопытно, особый упор делается не на удары по военным объектам РФ на линии соприкосновения, а на тех, что находятся внутри страны. К примеру, только 19 декабря над Белгородской областью успешно сбиты 4 ракеты AGM-88 HARM. Эксперты отмечают, что такие вылазки обходятся крайне дорого даже если не считать того факта, что РФ часто сбивают украинские самолёты.

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Ну и не стоит забывать, что СВО длится уже 10 месяцев. За это время украинские специалисты умудрились создать сложную эшелонированную оборону с минными полями и непроходимыми заграждениями. В этом аспекте ждать быстрых прорывов не приходится, ну а война на истощение работает в обе стороны. Санкции становятся всё заметнее, поскольку российские энергоресурсы планомерно выдавливаются из Европы. Тёплая зима способствует снижению стоимости газа и нефти, а значит и доходы в бюджет РФ падают. Насколько тактика «Генерала Армагеддона» окажется действенной, покажет только время. Не исключено, что после подавления систем ПВО продвижение станет гораздо проще, но и это пока на уровне экспертных теорий.