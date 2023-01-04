Перспективы есть, но для этого требуется создание новых производственных линий и технологии, которых пока не существует

Многие эксперты сходятся во мнении, что ядерное оружие несёт как очевидные минусы, так и плюсы. Всё дело в том, что мы не знаем, что придёт в головы американцам, а значит нет никакой уверенности в том, что статус-кво не нарушится. И всё же, находящиеся на вооружении у РФ комплексы настолько мощные, что способны остудить пыл даже самых некомпетентных и оторванных от реальности западных политиков. В связи с этим те или иные заявления о возможностях ядерного оружия похожи на попытку показать условному противнику свои силы, не прибегая к реальному противостоянию. Всё это красиво звучит, но одной надежды в разумность янки недостаточно, а значит нужно иметь мощный щит, способный не только отражать возможные удары, но и упреждать их. В связи с этим эксперты особую роль отводят ВМФ, обладающему высокой мобильностью и широким спектром тактических возможностей.

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И вот здесь возникает главный вопрос: а каковы сегодня возможности для ввода в строй новых кораблей? Отсылаем вас в большой материал, ну а здесь попытаемся сделать краткие выводы. Согласно указанной выше информации, перед российскими кораблестроителями стоит целый ряд вызовов, каждому из которых требуется найти соответствующее решение. Прежде всего возникают сложности создания современных средств РЛС. Увы, но в каждой системе масса компонентов, которые до недавнего времени не производились в России. Скорее всего, некоторые удастся заменить, тогда как другие можно импортировать напрямую из Китая, но не исключено, что отдельные элементы находятся под пристальным вниманием чиновников США, а значит достать их не представляется возможным. При благоприятном исходе придётся заплатить больше, чем планировалось, а всё это ложится на бюджет, который функционирует в режиме жёстких санкций. При этом если даже обратиться к отечественным аналогам, то установить некоторые из актуальных РЛС на небольшие корабли крайне сложно. Не стоит исключать того факта, что российские производители сделали запас иностранных компонентов, но всё хорошее рано или поздно заканчивается.

По мнению экспертов, есть не только сложности с созданием систем РЛС, но и дизельных двигателей. Так, подобные агрегаты успешно научились строить на Коломенском заводе, во только турбокомпрессоры и часть комплектующих входящих в состав цилиндро-поршневой группы, не производятся в России. Точно такая же проблема с поковкой коленчатого вала и топливной аппаратурой агрегата Д49, имеющей иностранные корни. И снова предположим, что запас на чёрный день создан, но даже в этом случае нужно в срочном порядке создавать уникальные сплавы, разрабатывать технологию механической обработки изделий и подгонять эффективность автоматики под мировой уровень. Выходит, что после того, как запасные части закончатся, производить дизельные двигатели Коломна не сможет.

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Отметим, что это только часть проблем, ведь ещё есть сложности финансирования, а также многие другие сложности, с которыми сталкиваются оборонные предприятия. В то же время автор материала, на который мы ссылались выше, оптимистично подходит к вопросу. По его мнению, кризис и санкции пойдут на пользу ВПК России в целом и флоту в частности. Немалая часть проблем генерируется чиновниками, которые продолжают жить вчерашним днём, надеясь на снятие санкций, либо просто не заинтересованы в своей работе. Просчёты прежнего руководства придётся решать новым командам, ну а уникальные наработки существуют. Требуется правильный подход и решимость. А вот ушедшего времени не вернуть. Чем раньше появятся российские аналоги западных технологий, тем меньше шансы ядерной агрессии со стороны США. Янки следят за происходящими в РФ изменениями, а значит не побрезгуют воспользоваться слабыми сторонами в самый неожиданный момент.